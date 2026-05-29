«Всё ради спонсоров». Теннисистка на «РГ» жутко травмировалась, налетев на рекламный щит

Ролан Гаррос — 2026, Зейнеп Сёнмез снялась после травмы из-за удара о рекламный щит, такой случай был и с Александром Блоксом

Михаил Георгиев
Зейнеп Сёнмез была вынуждена сняться с матча. Ранее в похожей ситуации повреждение получил Александр Блокс.

Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез снялась с парного матча второго круга «Ролан Гаррос» из-за травмы ноги. Сёнмез и немка Татьяна Мария уступали 0:2 в первом сете украинкам Ангелине Калининой и Даяне Ястремской, когда турчанка споткнулась о рекламный щит Lacoste возле фона и упала.

Ранее травму в похожей ситуации получил бельгиец Александр Блокс. Разница лишь в том, что это случилось на тренировке. Блокс в конечном счёте не смог выйти на встречу с австралийцем Алексом де Минором во втором круге одиночного разряда.

Желание турниров «Большого шлема» заработать на маркетинге вполне понятно, однако в Париже, похоже, это идёт в ущерб игрокам. Рекламные щиты стоят слишком близко к корту и порой мешают теннисистам действовать наилучшим образом, а в худшем случае приводят к травмам. За неполную неделю турнира уже случилось два снятия, что говорит о некоторой тенденции. В ряде случаёв всё было на грани травмы.

Одно дело – разместить крупную надпись спонсора на фоне, совсем другое – ставить в конце корта посторонние предметы. Рекламный щит вполне можно причислить к данной категории. Да, это не бетонные блоки, но Зейнеп Сёнмез налетела на нечто такое, чего на площадке в идеале быть не должно, если о здоровье игроков действительно заботятся.

Фото: Кадр из трансляции

В соцсетях случай с турецкой теннисисткой вызвал массовое недовольство.

«От этих вещей нужно избавиться. Вчера мне повезло, однако в следующий раз может случиться иначе», — написала британская теннисистка Кэти Бултер.

Бултер также репостнула комментарий следующего содержания: «Ролан Гаррос» действительно нужно засудить. Повезло, если у Сёнмез не будет серьёзной травмы, но повреждение вполне может быть тяжёлым. Какой смысл в таких вещах на корте? Напишите название Lacoste на баннере позади, и вопрос решён. Организаторы рискуют здоровьем игроков, всё это ради спонсоров».

«Нет, Зейнеп! Сокрушительный удар Сёнмез о забор, ей оказывают помощь из-за травмы ноги», — отметил в соцсетях испанский журналист Иван Санчес.

«Тренер Блокса планировал подать в суд на организаторов за травму Александра, полученную на тренировочном корте в Париже. Сегодня Зейнеп Сёнмез уже на матче врезалась в рекламную табличку на корте. Если вспомнить тренировочные корты в Париже, там есть брезент, который заготовлен на случай дождя, лежит у фона далеко, но зацепиться реально. Таблички со спонсорами, которые обычно стоят перед линейными судьями, тоже очень опасны. Вспоминается случай Давида Гоффена в Монте-Карло», — высказалась о ситуации российская теннисистка Наталья Вихлянцева в соцсети.

Проблема с рекламными щитами действительно серьёзная. Особенно это касается второстепенных кортов, где пространства не так уж много, если сравнивать с главными площадками турнира. «Ролан Гаррос» стоит задуматься о безопасности игроков, учитывая случаи с Александром Блоксом и Зейнеп Сёнмез, иначе подобные инциденты рискуют повториться.

