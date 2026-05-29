Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос — 2026: как сыграла Мирра Андреева, кто соперница Мари Боузкова, статистика, сетка, история встреч, итог

Андреева 3-й раз подряд вышла в 4-й круг «РГ»! Мирра обогнала Рыбакину по победам в сезоне
Маргарита Сальникова
Мирра Андреева вышла в 4-й круг «РГ»-2026
Комментарии
Россиянка также выиграла 18-й матч на грунте в 2026-м.

В пятницу, 29 мая, на «Ролан Гаррос» — 2026 начались сражения за путёвку в четвёртый круг. В этот день из российских девушек боролась только одна теннисистка — 19-летняя Мирра Андреева, которой в качестве соперницы досталась чешка Мари Боузковой. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Мирра сотворила яркий камбэк на «РГ»! Она шестой раз подряд в третьем круге «Шлема»
Мирра сотворила яркий камбэк на «РГ»! Она шестой раз подряд в третьем круге «Шлема»

В третий круг грунтового ТБШ Мирра попала после волевой победы над 175-й ракеткой мира Мариной Бассольс-Риберой. Андреевой пришлось потратить почти два часа (1 час 53 минуты) для того, чтобы одолеть на корте квалифаера из Испании — 3:6, 6:1, 6:1. Таким образом, наша спортсменка четвёртый год подряд добралась до стадии 1/16 финала на французском соревновании.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 21:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 1
         
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
Марина Бассольс-Рибера
М. Бассольс-Рибера

В беседе с корреспондентом на корте Андреева поделилась мыслями об исходе встречи с Бассольс-Риберой, а ещё высказалась насчёт качества своей игры в этом сражении. «Мне показалось, что условия были совершенно другими по сравнению с тем временем, когда я разминалась. В Париже сейчас, конечно, очень жарко, а разминалась я в 15:00. Когда я вышла на корт, мне показалось, что мяч летит не так сильно. Хотя все мои ошибки всё равно были по длине (улыбается). В начале матча она играла стабильнее. Я допускала много ошибок, а она воспользовалась этим как возможностью. Она шла на удары и играла очень хорошо.

Я ещё и довольно много жаловалась в первом сете (смеётся). Я была совсем недовольна своим уровнем игры. Очень рада, что вовремя поняла: жалобы ни к чему меня не приводят. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно это самой себе доказать (улыбается). Просто счастлива, что смогла переключить своё мышление и оставаться очень сосредоточенной на протяжении двух последних сетов», — заявила россиянка.

Материалы по теме
«Она очень тягучая, игровая». Мирра готовится на «РГ» ко встрече со своей «клиенткой»
«Она очень тягучая, игровая». Мирра готовится на «РГ» ко встрече со своей «клиенткой»

Тем не менее WTA назвала Мирру одной из главных претенденток на прорыв на «Ролан Гаррос» после того, как Елена Рыбакина зачехлила ракетку во втором круге. В материале организации отметили, что в части сетки представительницы Казахстана теперь выгодно выделяются пять теннисисток, в число которых, помимо Андреевой, также вошла Мари Боузкова.

«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка

Именно с чешской теннисисткой россиянка сошлась в третьем круге французского мэйджора. Сейчас Боузкова находится на 28-й позиции в мировой классификации, хотя ещё в начале сезона-2026 Мари занимала только 46-е место. В одиночке 27-летняя теннисистка завоевала три титула, включая совсем свежий трофей с соревнований в Боготе этого года.

Мари Боузкова

Мари Боузкова

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

История личных встреч между Андреевой и Боузковой складывается исключительно в пользу нашей спортсменки — 4-0. Мирра праздновала победу над Мари в стартовом круге Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4), на этой же стадии в Аделаиде-2026 (6:3, 6:1) и в 1/16 финала Майами-2026 (7:6, 6:2). Отметим, что за все вышеупомянутые сражения чешке не удалось выиграть ни одной партии у россиянки.

Материалы по теме
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»

Начало матча на «Ролан Гаррос» получилось тяжёлым для спортсменок: обе никак не могли добраться даже до брейк-пойнта — 3:2 в пользу Боузковой. В седьмом гейме Мари получила шанс перевернуть ход игры, однако Андреева отвела от себя угрозу — 3:3. Так дело дошло до счёта 4:4, после чего Мирра с третьего брейк-пойнта впервые вырвалась вперёд — 5:4. Следом россиянка спокойно подала на сет — 6:4.

В этом отрезка матча Боузкова допустила две двойные ошибки, а вот Андреева не позволила себе таких оплошностей. Мирра также исполнила одну подачу навылет, что не удалось сделать Мари. А лидером по попаданию первой подачи стала чешка — 77% против 68%.

Материалы по теме
Четвертьфинал с Рыбакиной и финал с Соболенко? Путь Мирры по сетке «Ролан Гаррос»
Четвертьфинал с Рыбакиной и финал с Соболенко? Путь Мирры по сетке «Ролан Гаррос»

На старте второго сета Мирра сразу же добилась брейка — 1:0, после чего подтвердила его — 2:0. Следом россиянка заработала тройной брейк-пойнт, но соперница не позволила Андреевой уйти в ещё больший отрыв — 2:1. В седьмом гейме россиянка под ноль забрала подачу Боузковой — 5:2. И затем успешно поставила победную точку в матче — 6:4, 6:2 за 1 час 35 минут.

Таким образом, Андреева третий раз подряд вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где дальше встретится с Каролиной Муховой или Хиль Белен Тайхман. Мирра также одержала 32-ю победу в этом сезоне и стала лидером по этому показателю, обойдя Елену Рыбакину. А ещё россиянка выиграла уже 18-й матч на грунте в 2026-м.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Мари Боузкова
28
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android