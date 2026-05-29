Андреева 3-й раз подряд вышла в 4-й круг «РГ»! Мирра обогнала Рыбакину по победам в сезоне

В пятницу, 29 мая, на «Ролан Гаррос» — 2026 начались сражения за путёвку в четвёртый круг. В этот день из российских девушек боролась только одна теннисистка — 19-летняя Мирра Андреева, которой в качестве соперницы досталась чешка Мари Боузковой. Но обо всём по порядку.

В третий круг грунтового ТБШ Мирра попала после волевой победы над 175-й ракеткой мира Мариной Бассольс-Риберой. Андреевой пришлось потратить почти два часа (1 час 53 минуты) для того, чтобы одолеть на корте квалифаера из Испании — 3:6, 6:1, 6:1. Таким образом, наша спортсменка четвёртый год подряд добралась до стадии 1/16 финала на французском соревновании.

В беседе с корреспондентом на корте Андреева поделилась мыслями об исходе встречи с Бассольс-Риберой, а ещё высказалась насчёт качества своей игры в этом сражении. «Мне показалось, что условия были совершенно другими по сравнению с тем временем, когда я разминалась. В Париже сейчас, конечно, очень жарко, а разминалась я в 15:00. Когда я вышла на корт, мне показалось, что мяч летит не так сильно. Хотя все мои ошибки всё равно были по длине (улыбается). В начале матча она играла стабильнее. Я допускала много ошибок, а она воспользовалась этим как возможностью. Она шла на удары и играла очень хорошо.

Я ещё и довольно много жаловалась в первом сете (смеётся). Я была совсем недовольна своим уровнем игры. Очень рада, что вовремя поняла: жалобы ни к чему меня не приводят. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно это самой себе доказать (улыбается). Просто счастлива, что смогла переключить своё мышление и оставаться очень сосредоточенной на протяжении двух последних сетов», — заявила россиянка.

Тем не менее WTA назвала Мирру одной из главных претенденток на прорыв на «Ролан Гаррос» после того, как Елена Рыбакина зачехлила ракетку во втором круге. В материале организации отметили, что в части сетки представительницы Казахстана теперь выгодно выделяются пять теннисисток, в число которых, помимо Андреевой, также вошла Мари Боузкова.

Именно с чешской теннисисткой россиянка сошлась в третьем круге французского мэйджора. Сейчас Боузкова находится на 28-й позиции в мировой классификации, хотя ещё в начале сезона-2026 Мари занимала только 46-е место. В одиночке 27-летняя теннисистка завоевала три титула, включая совсем свежий трофей с соревнований в Боготе этого года.

История личных встреч между Андреевой и Боузковой складывается исключительно в пользу нашей спортсменки — 4-0. Мирра праздновала победу над Мари в стартовом круге Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4), на этой же стадии в Аделаиде-2026 (6:3, 6:1) и в 1/16 финала Майами-2026 (7:6, 6:2). Отметим, что за все вышеупомянутые сражения чешке не удалось выиграть ни одной партии у россиянки.

Начало матча на «Ролан Гаррос» получилось тяжёлым для спортсменок: обе никак не могли добраться даже до брейк-пойнта — 3:2 в пользу Боузковой. В седьмом гейме Мари получила шанс перевернуть ход игры, однако Андреева отвела от себя угрозу — 3:3. Так дело дошло до счёта 4:4, после чего Мирра с третьего брейк-пойнта впервые вырвалась вперёд — 5:4. Следом россиянка спокойно подала на сет — 6:4.

В этом отрезка матча Боузкова допустила две двойные ошибки, а вот Андреева не позволила себе таких оплошностей. Мирра также исполнила одну подачу навылет, что не удалось сделать Мари. А лидером по попаданию первой подачи стала чешка — 77% против 68%.

На старте второго сета Мирра сразу же добилась брейка — 1:0, после чего подтвердила его — 2:0. Следом россиянка заработала тройной брейк-пойнт, но соперница не позволила Андреевой уйти в ещё больший отрыв — 2:1. В седьмом гейме россиянка под ноль забрала подачу Боузковой — 5:2. И затем успешно поставила победную точку в матче — 6:4, 6:2 за 1 час 35 минут.

Таким образом, Андреева третий раз подряд вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где дальше встретится с Каролиной Муховой или Хиль Белен Тайхман. Мирра также одержала 32-ю победу в этом сезоне и стала лидером по этому показателю, обойдя Елену Рыбакину. А ещё россиянка выиграла уже 18-й матч на грунте в 2026-м.

