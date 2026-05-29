«Вчера подумал: «Первый раз Синнер не в моей половине, а он вылетел!» Рублёв после победы

Андрей Рублёв — в четвёртом круге «Ролан Гаррос»! В третьем круге россиянин победил в трёх сетах Нуну Боржеша. И это несмотря на то, что по ходу второй партии Андрей жаловался команде, что не может двигаться.

После матча Андрей ответил на вопросы журналистов. Сначала – иностранных, а потом – наших.

— Андрей, ты каждый год борешься за выход в полуфинал «Шлема». Как себя чувствуешь в этот раз? Ты должен это сделать?

— Нет, я не чувствую, что должен или не должен. Во-первых, я ещё не в четвертьфинале. Предстоит пройти долгий путь. Нет, я не чувствую, что должен или нет, потому что я знаю, что, если я сделаю всё правильно, я сделаю это. Неважно, в этот раз, в следующий раз или через пару лет, потому что, в конце концов, у меня 10 четвертьфиналов. Это больше, чем у многих игроков, которые вышли в один или два полуфинала, и я не променяю эти 10 четвертьфиналов на один или два полуфинала. Полуфинал или четвертьфинал ― нет разницы. Вот на финал разменяю (смеётся).

— Как ты думаешь, что случилось с Синнером?

― Во-первых, я мало разговариваю с игроками. Я делаю свою работу. Я приезжаю сюда, тренируюсь и ухожу. На самом деле я не провожу здесь много времени. Но по опыту, я не знаю, очевидно, что с ним что-то случилось, потому что если он вёл 6:3, 6:2, 5:1, а затем он проиграл 1:6, 1:6 следующий четвёртый и пятый сет — очевидно, что-то случилось. Я не знаю. Я думаю, что у него была небольшая травма или что-то в этом роде. А потом одна глупая ошибка ― и всё становится хуже. Я видел несколько видео. Он не мог двигаться, но ничего не знаю. Это больше вопрос для Янника о том, что произошло. Надеюсь, всё в порядке и он сможет играть на следующих турнирах.

— Несмотря на весь пот и грунт, а также стресс на корте, твои волосы выглядят так красиво. Какая твоя рутина ухода за волосами?

— Никаких секретов. Наверное, мне просто повезло. Нет, если честно, конечно, я забочусь о своих волосах. Забавно, потому что, когда я был далеко от топ-10 и тому подобное, всё было наоборот, все говорили: «Может ли он подстричься нормально? Что это с его волосами? Он похож на обезьяну. У него нет денег, чтобы подстричься?» А потом все сразу: «Вау, какие у него волосы, какой стиль, он рок-звезда». У меня всю жизнь были эти волосы. И ты не знаешь, как изменится это мнение. Однако, конечно, я забочусь, но не схожу с ума.

— Во втором сете ты жаловался команде, что не можешь двигаться. Что со здоровьем?

— Не хочу говорить, что было со здоровьем во втором сете. Надеюсь, всё нормально, потому что в третьем меня отпустило — смог играть свободнее.

— Отсылка к мультфильму Looney Tunes после матча ― откуда она?

— Что в голову пришло, то и сказал ― особо не думал. Многие же смотрели это. Меня спросили, что у меня в голове. Я начал думать, что у меня там, и мне пришёл в голову этот монстр.

— «Ролан Гаррос» в жару и при влажных условиях ― два разных турнира. С кем будет удобнее: с де Минором или Меншиком?

— Они разные, но в то же время любят играть быстро. Меншик подаёт и бьёт, а Алекс играет за счёт твоей скорости: постоянно переводит, всё достаёт. Думаю, им обоим нравится играть на солнце. В жаркую погоду не так легко им быстро ответить, потому что они дают темп. А когда условия медленнее, контролировать мяч легче. Так что им обоим нравятся быстрые условия.

— О чём подумал, когда увидел, что Синнер вылетел?

— Подумал, что первый раз в жизни я не в его половине – и он вылетел! А то я постоянно в его части сетки – либо четвёртый круг на «Шлеме», либо четвертьфинал на «Мастерсах». И либо он мне вылезает, либо я до него не дохожу, чтобы не мучиться (смеётся). Хотя в Риме вот попробовал. Когда только увидел сетку, подумал: «Наконец-то я не с ним». А теперь… Ага! Наконец-то.