«Когда воды много, рано или поздно выльется». Мирра Андреева ― о нервах после победы

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и сделала это уверенно, победив в двух сетах Мари Боузкову. Несмотря на то что Андреева уверенно вела весь матч, в поединке от неё исходило много нервов. После встречи мы попросили её объяснить это, а также поговорили на другие темы. Но сначала иностранных журналистов заинтересовали значки на её аккредитации.

— Что за значки у тебя на аккредитации?

— Это очень хорошее дополнение к турниру, потому что это то, что меня мотивирует, потому что я хочу получить больше значков. Мне сказали, что я могу получить три разных значка в день. Я взяла уже все! Можно получить один значок за победу в матче. Я счастлива. Ношу их с гордостью.

— Какое твоё мнение об игре Куаме? Ты тоже здесь неплохо выступила в 17 лет.

— Не видела его матчей, видела пару отрывков и супер-тай-брейк, который он вчера выиграл. Он играет очень хорошо, агрессивно, потрясающе. Помню, я чувствовала себя взолнованной, но при этом зажатой. Он играет перед домашней толпой, и все поддерживают его, и он показывает такой удивительный уровень. Куаме должен гордиться собой и уровнем, который он показывает.

— Что самое сложное, когда собака живёт с тобой в туре?

— Главное — это невозможность видеть свою собаку каждый раз, потому что мы много путешествуем. Иногда собака должна оставаться дома. Не видеть её ― самое сложное.

Кто бы ни оставался с собакой, я получаю звонок по FaceTime, смотрю на неё и говорю: «Привет, посмотри на меня», но она никогда не реагирует. По какой-то причине она просто не реагирует ни на какие голоса в телефоне.

— Сегодня показалось, что нервов было больше, чем матч того стоил.

— Да. Не была довольна тем, как играла в первом сете. Было много ошибок, хотя мы просто забирали свои подачи. Всё равно казалось, что должна играть лучше. Была недовольна тем, что делаю на корте. Желание есть, делала, что надо, а не работало. Когда в кувшин наливаешь много воды, рано или поздно выльется. Когда вела 2:0, 40:0 на её подаче, а в итоге не выиграла гейм, у меня всё поехало. Но рада, что осталась спокойной, забирала свою подачу и выиграла.

— Мухова вылетела. Тебя это удивляет?

— Ожидала, что Каролина выиграет. Но я знаю Тайхман. Она ― хороший игрок, у неё была травма. На этом «Ролан Гаррос» можно ожидать всего, что только можно. Поэтому буду готовиться к матчу, как и к любому другому.

— Ты сегодня потеряла серёжку на корте.

— Да, но всё хорошо ― сразу надела обратно. Приеду домой ― помою, хорошо почищу. У меня просто запутались волосы в серёжке, я потянула, и она вылетела. Но хорошо, что сразу её нашла.

— А до этого обидные потери вещей на корте случались?

— Конечно. На Уимблдоне в 2023 году потеряла как раз серёжку. У меня были золотые серёжки, которые мне Эрика подарила на день рождения. Тогда серёжка тоже зацепилась за волосы. Я её сняла и положила за тент. После матча про это забыла, вспомнила только вечером. Попросила агента сбегать посмотреть, потому что он ещё был на территории. Он всё обыскал, но не нашёл. Так что это самая обидная потеря.