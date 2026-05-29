Рублёв пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Хачанов драматично проиграл 106-й ракетке

В пятницу, 29 мая, на «Ролан Гаррос» начались матчи третьего круга в одиночных сетках. В двух встречах принимали участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов. После сенсационного поражения Даниила Медведева в первом круге и неудачи Романа Сафиуллина на той же стадии Рублёв и Хачанов оставались единственными представителями России в мужской сетке и не без оснований претендовали на выход в четвёртый круг.

Соперником Рублёва, посеянного под 11-м номером, был Нуну Боржеш, 51-я ракетка мира. Португальский теннисист начал турнир с победы над 23-м сеяным Томасом Мартином Этчеверри (6:3, 6:4, 6:2), а во втором круге одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем (3:6, 6:2, 6:1, 6:2). А Андрей провёл два четырёхсетовых матча — с Игнасио Бусе (6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5) и Камило Уго Карабельи (6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)).

В предыдущих четырёх матчах с Боржешем Рублёв одержал четыре победы, так что португальца можно было назвать «клиентом» Андрея. Два из этих матчей россиянин выиграл в этом сезоне, причём только на грунте Монте-Карло Нуну смог взять хотя бы сет.

В первые минуты перевес был у Рублёва, который в стартовом гейме заработал брейк-пойнт, но упустил его, а на подаче потом исполнил два эйса и спокойно взял свой гейм — 1:1. В третьем гейме россиянин, неплохо смотревшийся на задней линии, вышел на тройной брейк-пойнт, но и тут Боржеш был начеку. Далее случился отрезок, на котором четыре гейма подряд подающая сторона брала под ноль, словно играли на траве, а не на грунте.

В девятом гейме Рублёв попытался сломать эту тенденцию, но, как и в предыдущих случаях, упустил два брейк-пойнта, которые были скрытыми сетболами; когда что-то не получалось, Андрей яростно ругался. Боржеш, игравший в целом не так чисто, в критические для себя моменты избегал неточностей. В 10-м гейме россиянин после двойной ошибки неожиданно оказался в двух мячах от потери партии, но всё-таки смог уйти с 0:30 и сравнял счёт — 5:5.

И только в 11-м гейме Рублёв наконец-то сделал брейк! Начало было положено шикарным приёмом навылет, а на брейк-пойнте он дождался ошибки оппонента. Подавая на сет, Андрей не избежал пары невынужденных ошибок, однако со второго сетбола закрыл партию — 7:5 за 46 минут. Выиграв сет, россиянин взял медицинский тайм-аут — беспокоила поясница — и на время покинул корт.

Начало второго сета полностью осталось за Боржешем. Рублёв, которому приходилось тяжеловато — вероятно, из-за дискомфорта в пояснице, — ошибался слишком уж часто и в первых двух геймах взял всего два очка. Португалец перехватил эстафету неточностей и не удержал брейк, однако россиянин снова отдал подачу, и счёт стал 1:3 не в его пользу. В эти минуты состоялся забавный диалог с применением нецензурной лексики между Андреем и Маратом Сафиным, следившим с трибуны за действиями подопечного.

Рублёв: Ну я не могу.

Сафин: Что не можешь делать?

Рублёв: Подойти к мячу нормально не могу.

Сафин: Ну подойди, чего ты смотришь на него, как баран на новые ворота? Или шевелишь булками — или мы едем домой.

Общение с наставником, не прекращавшееся во время всего матча, помогло: Рублёв отыграл и второй брейк, после чего сравнял счёт, закончив парад брейков, — 3:3. Во второй половине партии инициативой владел Боржеш, который в восьмом гейме упустил брейк-пойнт, то есть скрытый сетбол. В своих геймах португалец был почти безупречен. Тем не менее тай-брейк россиянин себе обеспечил, а там уже победил уверенно — 7:6 (7:2) за 1 час 3 минуты.

На протяжении третьего сета преимущество подающей стороны почти не вызывало сомнений, за исключением разве что первого гейма, в котором Рублёву пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт. В остальном же никто не приближался к тому, чтобы взять подачу соперника, — даже «ровно» было всего дважды. В последнем случае Андрей пребывал в двух очках от победы (6:5 и «ровно» на приёме), однако Нуну перевёл партию в тай-брейк. Как и в предыдущем сете, российский теннисист одержал в нём уверенную победу — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) за 2 часа 46 минут.

«Не хочу говорить, что было со здоровьем во втором сете. Надеюсь, всё нормально, потому что в третьем меня отпустило, смог играть свободнее.

Что подумал, когда Синнер вылетел? Подумал, что первый раз в жизни я не в его половине, и он вылетел! А то я постоянно в его части сетки – либо четвёртый круг на «Шлеме», либо четвертьфинал на «Мастерсах». И либо он мне вылезает, либо я до него не дохожу, чтобы не мучиться (смеётся). Хотя в Риме вот попробовал. Когда только увидел сетку, подумал: «Наконец-то я не с ним». А теперь… Ага! Наконец-то», — сказал Рублёв после матча в интервью «Чемпионату».

Андрей в четвёртый раз в карьере и во второй раз подряд вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», защитив все прошлогодние очки. Начиная с 2020 года у россиянина на «Шлемах» 45 побед в 47 матчах с игроками, не входящими в топ-20, в том числе 12 побед в 12 таких матчах на «РГ».

В четвёртом круге Рублёв сразится с победителем игры Алекс де Минор (Австралия, 8) — Якуб Меншик (Чехия, 26).

А Карен Хачанов (13) вышел на корт с лаки-лузером из Нидерландов Йеспером де Йонгом, 106-м номером мировой классификации. Хачанов начал турнир с победы над Артюром Жа (6:3, 7:6 (7:3), 6:0), а во втором круге выбил Марко Трунгеллити (7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4)). Де Йонг в первых двух матчах выглядел не менее уверенно: сначала он остановил трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» 41-летнего Стэна Вавринку (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), а затем разгромил Федерико Чину (6:3, 6:1, 6:3).

Впервые соперники встретились на харде Роттердама в этом сезоне, и тогда Хачанов одержал волевую победу — 3:6, 6:4, 7:5. Сегодня Карен уступил в драматичной борьбе. В первом сете оба теннисиста были хороши на подаче, и брейк-пойнты возникали редко. Хачанов в пятом гейме упустил двойной шанс взять чужую подачу, а вот де Йонг в аналогичной ситуации не сплоховал. Неудача россиянина стала тем обиднее, что произошла она в 12-м гейме. Карен не удержал подачу, уступая 5:6, и потерял партию — 7:5 в пользу де Йонга за 48 минут. Представитель Нидерландов значительно чище провёл сет: на 14 активно выигранных очков у него пришлось всего пять невынужденных ошибок (у Хачанова эти показатели составили 13 и 15 соответственно).

Второй сет во многом напоминал первый, вот только Хачанов прибавил, и это обеспечило ему успех. Карен не пустил соперника к брейк-пойнтам, а сам не реализовал целых семь брейк-пойнтов по ходу партии. И лишь в 11-м гейме россиянин взял подачу соперника, после чего подал на сет — 7:5 за 1 час 57 минут. На первой подаче Хачанов выиграл 90% очков (19 из 21). И ему насчитали всего три невынужденных ошибки, в то время как виннеров оказалось 13.

В третьей партии Хачанову не удалось остаться на этом уровне. И если до 2:2 включительно всё было более-менее нормально, то после этого де Йонг взял четыре гейма подряд. Он сделал один брейк, а затем и второй — 6:2 за 36 минут. Хачанов сбавил в подаче (всего 64% попадания первым мячом) и допустил 10 невынужденных ошибок при семи активно выигранных очках.

Первый гейм четвёртого сета де Йонг забрал, сделав четыре эйса. После этого нидерландец взял подачу Хачанова и быстро подтвердил брейк — 3:0. Шансы россиянина спасти матч вроде бы устремились к нулю. Но Карен упорно сражался: в седьмом гейме его соперник чуть было не отдал подачу с 40:0, после того как Хачанов выдал серию классных розыгрышей на приёме. Однако брейк-пойнт реализовать не удалось. Зато всё получилось в девятом гейме, когда де Йонг подавал на матч. На 30:30 Карен чудом попал в линию, после этого взял ещё один розыгрыш и оформил такой нужный брейк. В следующем гейме он сравнял счёт — 5:5.

Де Йонг мог не доводить игру до тай-брейка. В 11-м гейме он удержал подачу, а в 12-м упустил двойной матчбол на приёме. На втором матчболе Хачанов эффектным смэшем закончил розыгрыш из 27 ударов! А на тай-брейке российский теннисист почти ничего не позволил оппоненту — 7:6 (7:2) за 1 час 12 минут.

К сожалению, решающий сет начался так же, как и предыдущий. Хачанов довольно быстро отдал даже не три, а четыре гейма — соответственно, де Йонг лидировал с запасом в два брейка. Россиянин отыграл один брейк, потом взял и свой гейм, но тут же не удержал подачу, и это был конец. Де Йонгу оставалось подать на матч, и тут он своего уже не упустил — 7:5, 5:7, 6:2, 6:7 (2:7), 6:2 за 4 часа 22 минуты.

Как и год назад, Хачанов остановился в третьем круге «Ролан Гаррос». А де Йонг впервые вышел во вторую неделю на ТБШ. Свой матч четвёртого круга он проведёт в воскресенье, 31 мая. Йесперу как раз исполнится 26 лет в этот день. Он стал пятым лаки-лузером, дошедшим до 1/8 финала на «РГ», — первым после Давида Гоффена в 2012 году.

