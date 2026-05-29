«Мы все хотим смотреть, как она играет». Серена Уильямс может вернуться в тур уже в июне

Бывшая первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс может вернуться в тур уже в ближайшем месяце. Британское издание The Telegraph сообщило, что Серена намерена выступить в парной сетке на турнире WTA-500 в Лондоне. Соревнования запланированы с 8 по 14 июня, а партнёршей Уильямс станет юная канадка Виктория Мбоко, занимающая девятое место в мировом рейтинге.

Слухи о возобновлении карьеры чемпионки ТБШ ходят уже давно. Ещё в декабре прошлого года известный американский журналист Бен Ротенберг первым заявил о возможном возвращении Серены. Он выяснил, что в августе 2025 года Уильямс подала заявку на повторное включение в антидопинговую программу профессиональных теннисистов. А в начале 2026-го американка в эфире одной из ТВ-программ намекнула на то, что хочет снова играть в WTA-туре.

22 февраля текущего года у Уильямс закончился обязательный шестимесячный период нахождения в антидопинговой программе. С того момента она стала действующей профессиональной теннисисткой, которая может принимать участие в любых соревнованиях. Первым турниром Серены мог бы стать «тысячник» в Индиан-Уэллсе, но на него она так и не заявилась.

Зато совсем недавно британская газета The Telegraph заявила, что многократная чемпионка турниров «Большого шлема» действительно возвращается в WTA-тур и возобновит свой путь на «пятисотнике» в Лондоне в паре с Викторией Мбоко (девятая ракетка мира).

Сама Виктория на одной из пресс-конференций на проходящем сейчас «Ролан Гаррос» отметила, что её игра в паре с Уильямс полностью зависит от американки: «Да, понимаете… я очень рада. Мы с Сереной поддерживали связь. Это действительно очень приятно, потому что я очень восхищаюсь ею. Сам факт, что она даже знает обо мне, — это волнительно. Мне бы хотелось оставить этот момент за ней. Если она готова вернуться на своих условиях, то, думаю, ей самой решать, когда это объявлять. Больше мне особенно нечего сказать. Этот момент полностью зависит от неё и от того, когда она будет готова вернуться. Это решать ей», — сказала Мбоко.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф тоже отреагировала на новость о возвращении Серены: «Что ж, это было бы здорово. Я очень жалею, что мне не довелось сыграть против неё. Много говорят об этих слухах, надеюсь, они правдивы. Узнаем через день-два. Для спорта было бы замечательно, если бы эта легенда вернулась», — высказалась Гауфф на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Такого же мнения придерживается и соотечественница Кори — Мэдисон Киз (19-я ракетка мира): «Серена на корте — это всегда плюс для тенниса. Давайте честно: мы все хотим смотреть, как играет Серена. Мне действительно интересно. Я даже буду иногда проверять заявочные листы турниров, чтобы увидеть, не появилось ли там её имя. Она величайшая. Если Серена вернётся, это будет потрясающе. Конечно. Каждый раз, когда Серена выходит на корт, ты видишь историю. Почему бы не увидеть ещё немного?» — призналась Киз также на пресс-конференции грунтового ТБШ.

А американский журналист и теннисный инсайдер Кристиан Баснайт сразу после выхода заявления The Telegraph опубликовал на своей странице в социальных сетях отрывок интервью с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович от февраля текущего года. В нём Айла рассуждает о возвращении Уильямс в тур. Любопытно, что Томлянович — спортсменка, которая последней обыграла Серену. Американка уступила австралийке в 2022 году — в третьем круге Открытого чемпионата США, и с тех пор не выступала на соревнованиях.

«Я никогда не думала, что этот матч и эта история всегда будут со мной. И для меня это ничего не значит — когда кто-то говорит, что я выиграла последний матч Серены. Я была бы рада видеть, когда она вернётся, а не читать об этом в книгах. Потому что я думаю, что этот момент будет для меня тоже очень важным. Но я думаю, что это большой плюс для женщин в теннисе и для тенниса в целом — то, что Серена вернётся», — отметила Томлянович.

Высказалась о возобновлении карьеры американки и французская теннисистка Марион Бартоли, победительница турнира «Большого шлема» (Уимблдон-2013). В прямом эфире Prime Video Sport France она заявила, что Серена хотела вернуться уже давно: «Эта информация почти официальна. И мы знаем, что она попросила, чтобы её добавили в список игроков антидопингового пула. Только так она могла сыграть официальный матч на турнире WTA. Мы знаем, что она подписана на этот протокол. Я думаю, что она хотела вернуться. Но мы не знали, было ли это в паре с её сестрой Винус или просто. Это было бы сумасшедшим решением».

Серена Уильямс и Винус Уильямс Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Ранее на эту тему рассуждал и двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. По его мнению, Уильямс находится в довольно хорошей форме для возвращения на корт. «Вопрос не стоит уже как «если», вопрос — когда, когда это произойдёт. Не было ещё ни одного ролика, где бы мы видели, как она играет или тренируется на корте, да, но её внешний вид внушает оптимизм, что это не та Серена Уильямс, которая была три-четыре года назад, с внушительными объёмами. Она наверняка хочет выйти вновь на теннисный корт и доставить удовольствие своей игрой болельщикам», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Судя по всему, возвращение Серены Уильямс — вопрос ближайшего времени. Осталось дождаться её собственного заявления. Если слухи подтвердятся, лондонский турнир может стать первой точкой возобновления карьеры легендарной чемпионки ТБШ.