«У нас новый чемпион ТБШ, друзья!» Вылет Джоковича с «Ролан Гаррос» вызвал лавину эмоций

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович уступил бразильцу Жоао Фонсеке (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7) в третьем круге «Ролан Гаррос».

Мечты 39-летнего Джоковича о завоевании 25-го мэйджора придётся отложить, хотя после вылета первой ракетки мира Янника Синнера от Хуан-Мануэля Серундоло днём ранее они казались более чем реальными.

Джокович проиграл матч практически по тому же сценарию, что и Синнер. Новак забрал два первых сета и, казалось бы, контролировал ход встречи. Разница лишь в том, что в третьей партии Янник чувствовал себя откровенно плохо, дважды не подал не матч, а затем не играл в полную силу.

Новак Джокович покидает «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джокович тоже страдал. В начале пятого сета серба стошнило в мусорный бак. Но всё-таки состояние Новака было заметно лучше, чем у Янника. 19-летний Фонсека переиграл его в полноценной борьбе. Юный бразилец вытащил второй подряд пятисетовик на «Ролан Гаррос» с отставания 0:2 – на предыдущей стадии он аналогичным образом прошёл хорвата Дино Прижмича.

30-я ракетка мира Фонсека стал первым тинейджером, обыгравшим Джоковича на турнире «Большого шлема». Бразилец впервые вышел в четвёртый круг турнира такого уровня. Важно отметить, что Жоао закрыл матч тремя эйсами, отыграв брейк-пойнт. С менталитетом у бразильца полный порядок. Фонсеку давно называют одним из главных талантов поколения. В последнее время прогресс Жоао как-то застопорился, и он балансировал на грани топ-30. Волевая победа над Джоковичем определённо может помочь ему обрести уверенность на пути к потенциальному прорыву.

«Я в это не верил. Просто играл и наслаждался тем, что нахожусь на корте. Я получаю огромное удовольствие от того, чем мы занимаемся. И просто выйти на корт против Новака — это уже нечто особенное. Это был мой первый матч с ним, так что просто хочу поблагодарить его. Я очень счастлив», – сказал Фонсека в интервью на корте.

Жоао Фонсека Фото: James Fearn/Getty Images

Джокович всего второй раз проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос». Теперь его баланс на этой стадии грунтового «Шлема» – 19-2. Ранее он уступал настолько рано в далёком 2009-м Филиппу Кольшрайберу. Новак второй раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (выиграл 209). В 2010-м он уступил Юргену Мельцеру (6:3, 6:2, 2:6, 6:7, 4:6) в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В целом этот пятисетовый матч стал для Джоковича 49-м на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он сравнялся со Стэном Вавринкой – это рекорд в Открытой эре.

Серб был последним теннисистом в мужской сетке, у которого есть опыт побед на мэйджорах. Таким образом, в воскресенье, 7 июня, мы узнаем имя нового чемпиона ТБШ. Новым фаворитом сейчас считается третья ракетка мира Александр Зверев, но после случившегося с Синнером и Джоковичем мало кто удивится другому, абсолютно сенсационному победителю «Ролан Гаррос».

«Жоао полностью перевернул «Ролан Гаррос», победив Джоковича с камбэком, который моментально войдёт в историю. Второй человек в истории, которому удалось отыграться со счёта 0-2 против Новака. После того как мы увидели три последних сета, которые Фонсека выиграл у Джоковича, давайте посмотрим, кто ещё способен сказать, что этот парень не станет по-настоящему чертовски успешным. И всё же есть люди, которые говорят, что его переоценивают», — написал испанский обозреватель Хосе Морон.

«Эпическое событие за пять часов. У нас новый чемпион ТБШ, друзья! Какая неделя!» — не скрывал эмоции португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Новак Джокович впервые за последние шесть турниров «Большого шлема» не смог выйти в полуфинал, проиграв Жоао Фонсеке, который совершил впечатляющий камбэк. Классика от разных поколений. На «Ролан Гаррос» возможно всё. Это поистине необычное и прекрасное чувство — видеть одновременно столько напряжённых мужских матчей на турнире. В этой сетке важна каждая костяшка домино», — отметил американский журналист Бен Ротенберг.

«Какой момент для Фонсеки! Обыграть Новака, уступая 0:2 по сетам и завершить поединок тремя эйсами! Боже мой, какой момент в истории мужского тенниса! Неужели у нас наконец-то снова появится «Большая тройка» и этот парень присоединится к рядам Карлоса Алькараса и Янника Синнера? Каждый раз, когда Фонсека забивал отличный виннер, у Новака было такое выражение лица, будто он думал: «Почему я попал на этого парня!» Это теннис следующего уровня! Молодой талант действительно зарекомендовал себя! Это просто нечто!» — восхитилась в соцсетях шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс.

«Матч, который войдет в историю, в прямом смысле слова. Фонсека и Джокович никогда его не забудут по совершенно разным причинам. Первая неделя на «Ролан Гаррос» ещё не закончилась, но у нас точно будет новый чемпион Открытого чемпионата Франции и турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Третий круг ещё не закончился, но в сетке осталось всего два представителя из первой десятки рейтинга ATP: Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим», — подчеркнул американский обозреватель Кристофер Клэри.

«Уимблдон-2001. 19-летний Роджер Федерер побеждает своего кумира и величайшего теннисиста всех времён Пита Сампраса со счётом 7-5 в пятом сете. «Ролан-Гаррос» — 2026. 19-летний Жоао Фонсека побеждает своего кумира и величайшего теннисиста всех времён Новака Джоковича со счётом 7-5 в пятом сете», — нашёл интересную аналогию французский журналист Бастиан Фашан.