«Не знаю, сыграю ли здесь в следующем году». Джокович — после вылета с «Ролан Гаррос»

Без Карлоса Алькараса, который пропускает «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы, и Янника Синнера, который сенсационно вылетел во втором круге, пути к победе в мужской сетке турнира оказались максимально открыты. У Новака Джоковича был шанс – возможно, последний – попробовать взять ещё один «Шлем» в свою коллекцию, но серб его упустил, проиграв в третьем круге Жоао Фонсеке.

На пресс-конференции после встречи Джокович отдал должное сопернику, рассказал, что на середине матча, когда он был уже так близок к победе, силы его просто покинули, а также заявил, что не знает, вернётся ли на «Ролан Гаррос» в следующем году.

«У меня просто закончился бензин. Фонсека был лучше сегодня»

— Честь принимать участие в таком матче. Естественно, обидно проигрывать, когда вёл 2:0 по сетам, но надо отдать должное Жоао, он действительно заслужил победу. Думаю, что он, без сомнений, был лучшим игроком в ключевых моментах в четвёртом и пятом сетах. У него проходили невероятные удары, по линиям. Просто потрясающая игра с его стороны.

Мне не повезло, что я столкнулся с игроком, который показывает такой уровень, однако не считаю, что я сделал что-то не так сам. Просто соперник был лучше.

— В первых двух сетах было ощущение, что вы всегда принимали правильные решения, а он играл немного как юниор. У вас не было такого же ощущения, что только вы сами решите исход матча?

— Было бы здорово, если бы матч был до победы в двух сетах, но это не так. Если честно, у меня просто закончился бензин. В следующих двух сетах я неважно себя чувствовал на корте. В концовке четвёртого у меня был шанс, лучший шанс. 4:3, 15:40, но он здорово провёл розыгрыши, атаковал, мощно подавал.

Вспоминая ключевые моменты, мог ли я сделать что-то иначе? Всегда можно сказать «да», однако остаётся сказать только «молодец» и поздравить его. Снимаю шляпу, он показал выдающийся теннис, забирал все ключевые моменты. Может, единственной моей ошибкой был момент при 3:1 в пятом сете, когда я отдал свою подачу. Но он провёл несколько агрессивных розыгрышей, здорово попадал с форхенда. Это было сложно прочитать, он играл в невероятном темпе. Брейк-пойнт, чтобы вернуться в матч – три эйса. Что тут поделаешь? И это были самые мощные эйсы за весь матч, 215-220 км/ч. Так что единственное, что можно сказать – молодец.

— Что сказали Жоао у сетки? И в целом как оцените его потенциал?

— Поздравил его и сказал, что он провёл невероятный матч и заслужил эту победу. И что он должен собой гордиться. Пожелал ему удачи дальше по турниру. Своим уровнем тенниса он создал много хайпа вокруг себя, и сегодня все видели, откуда этот хайп. Его уровень был великолепным.

— Как думаете, в будущем он сможет многого достичь?

— Надеюсь. У него точно есть потенциал для этого. Всё должно сойтись. Насколько я вижу, он большой профессионал, а это залог успеха. Он талантлив и силён, его поддерживает вся Бразилия, вокруг него много шума, и это заслуженно. Надеюсь, он сможет стать следующим великим игроком, выигрывать «Шлемы». Я бы хотел это увидеть.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Не знаю, сыграю ли на «Ролан Гаррос» в следующем году»

— Карлос пропускает турнир, Янник вчера проиграл, закрадывались ли мысли и мечты..?

— Мне всё равно. Не надо продолжать. Нет. Я только что проиграл в третьем круге, давайте поговорим о чём-то другом. Спасибо.

— А в целом насколько велика была ваша вера в этот турнир, ваша готовность к нему? Вы очень много играли в этом сезоне, это стало фактором сегодня?

— Честно говоря, я столько часов провёл на корте за три матча здесь, что было ощущение, что я сыграл на каждом турнире за последние три месяца. Да, я показывал хороший уровень тенниса.

Это учитывая, что я три месяца был на травме, старался вернуться, а затем, по сути, сразу вышел на «Большой шлем», да ещё и на таком требовательном покрытии, которое требует времени для адаптации, раскачки. В общем, учитывая все обстоятельства, думаю, уровень был очень хорош. Я был доволен своим уровнем. Конечно, сейчас я расстроен, потому что проиграл, а ведь был близок к победе.

— Вы понимаете, какое наследие оставляете в 39 лет, играя вот такие матчи по пять сетов на «Больших шлемах»?

— Сейчас трудно об этом рассуждать, если вы меня понимаете. Но в то же время пару раз ближе к концу матча было ощущение, что я еле стою на ногах. Однако я смотрел на трибуны, и видел, как они поднимают мне дух, и поддержка была по-настоящему волшебной.

Так что если отбросить весь негатив и разочарование от поражения, есть много чего, чем можно годиться. Через что я прошёл, что испытал. Я очень благодарен за этот опыт.

— Новак, в следующем году мы увидим вас на «Ролан Гаррос»?

— Я не знаю.

— Не страшно, если это был ваш последний матч с таким игроком?

— Не знаю.