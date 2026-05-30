Шнайдер — впервые во второй неделе «Ролан Гаррос»! Россиянка выбила скандальную украинку

В субботу, 30 мая, на Открытом чемпионате Франции проходили заключительные поединки третьего круга в одиночных разрядах. В одном из матчей принимала участие Диана Шнайдер. Россиянка, которая в предыдущие три сезона доходила максимум до второго круга «Ролан Гаррос», была в шаге от того, чтобы выйти во вторую неделю турнира. Ранее это достижение лишь однажды покорялось ей на ТБШ, а именно на US Open 2024 года.

Соперницей Шнайдер, посеянной под 25-м номером, была украинская теннисистка Александра Олейникова, 65-я ракетка мира. Диана в первых двух матчах на турнире обошлась без потери сетов, выбив Ренату Сарасуа (6:4, 6:1) и Маккартни Кесслер (7:6 (7:3), 6:1). А Олейникова в первом круге разгромила Елену Приданкину (6:1, 6:2), после чего одержала сложную победу над Кимберли Биррелл (6:3, 0:6, 7:6 (10:5)).

Перед встречей Олейникова попыталась оказать психологическое давление на Шнайдер. Украинке не понравилось, что Диана в конце прошлого года участвовала в выставочном турнире, спонсируемом российской компанией, которую финансирует государство, заявила, что соперница ставила лайки под пророссийскими публикациями, и даже привела скриншоты. Диана, само собой, знала об этих высказываниях Александры, так что её не нужно было дополнительно настраивать на матч.

Александра Олейникова

Шнайдер неудачно вошла в игру, отдав первые три гейма. Олейникова быстро сделала два брейка, причём в третьем гейме россиянка отдала подачу с 40:15. Диана допускала слишком много необязательных неточностей. По итогам трёх геймов статистика выглядела красноречиво: у Шнайдер было девять невынужденных ошибок, у её соперницы — ни одной.

Третий гейм положил начало параду брейков, который прервала опять-таки россиянка. Олейникова не стеснялась запускать свечи, выматывая таким образом соперницу, и её тактика в целом работала. Шнайдер испытывала определённые неудобства от такой манеры игры соперницы. Тем не менее Диана в седьмом гейме ушла с брейк-пойнта, а в восьмом была в одном мяче от того, чтобы сравнять счёт, но упустила брейк-пойнт, и вместо 4:4 стало 5:3 в пользу украинки. А вот подать на партию при 5:4 Александра не смогла. Она не использовала сетбол, и Шнайдер сделала свой третий брейк — 5:5.

На этом Диана не остановилась: в 11-м гейме она ушла с 0:30 на подаче, а в 12-м реализовала первый же сетбол на приёме — 7:5 за 1 час 4 минуты. Так россиянка смогла отыграться с 1:4 по ходу сета. Партия, конечно, была бы менее напряжённой, если бы невынужденных ошибок у Шнайдер было поменьше — ей насчитали их 24 (а активно выигранных очков — 17).

Вторую партию Шнайдер начала не в пример лучше, чем первую. Россиянка подтянула первую подачу, заиграла чище и не дарила сопернице брейк-пойнтов, а на приёме ловила свои шансы. И если во втором гейме Диана не использовала двойной брейк-пойнт, то в четвёртом сумела взять чужую подачу, а потом и подтвердила брейк — 4:1. Следом она забрала ещё один гейм на подаче, а потом ушла с брейк-пойнта и подала на матч — 7:5, 6:1 за 1 час 44 минуты.

Шнайдер впервые в карьере сыграет во второй неделе «Ролан Гаррос». Ранее она лишь однажды выходила в четвёртый круг на мэйджорах — на US Open 2024 года. В этом сезоне у россиянки теперь восемь побед в девяти матчах с теннисистками не из топ-50. А во встречах с украинскими теннисистками у Дианы теперь пять побед и четыре поражения.

В четвёртом круге Шнайдер сразится с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада, 9) — Мэдисон Киз (США, 19).

