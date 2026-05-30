Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Диана Шнайдер победила скандальную украинку Олейникову

Шнайдер — впервые во второй неделе «Ролан Гаррос»! Россиянка выбила скандальную украинку
Александр Насонов
Диана Шнайдер
Комментарии
Диана повторила свой лучший результат на мэйджорах — выход в четвёртый круг.

В субботу, 30 мая, на Открытом чемпионате Франции проходили заключительные поединки третьего круга в одиночных разрядах. В одном из матчей принимала участие Диана Шнайдер. Россиянка, которая в предыдущие три сезона доходила максимум до второго круга «Ролан Гаррос», была в шаге от того, чтобы выйти во вторую неделю турнира. Ранее это достижение лишь однажды покорялось ей на ТБШ, а именно на US Open 2024 года.

Соперницей Шнайдер, посеянной под 25-м номером, была украинская теннисистка Александра Олейникова, 65-я ракетка мира. Диана в первых двух матчах на турнире обошлась без потери сетов, выбив Ренату Сарасуа (6:4, 6:1) и Маккартни Кесслер (7:6 (7:3), 6:1). А Олейникова в первом круге разгромила Елену Приданкину (6:1, 6:2), после чего одержала сложную победу над Кимберли Биррелл (6:3, 0:6, 7:6 (10:5)).

Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Турнирная сетка

Перед встречей Олейникова попыталась оказать психологическое давление на Шнайдер. Украинке не понравилось, что Диана в конце прошлого года участвовала в выставочном турнире, спонсируемом российской компанией, которую финансирует государство, заявила, что соперница ставила лайки под пророссийскими публикациями, и даже привела скриншоты. Диана, само собой, знала об этих высказываниях Александры, так что её не нужно было дополнительно настраивать на матч.

Александра Олейникова

Александра Олейникова

Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Image

Шнайдер неудачно вошла в игру, отдав первые три гейма. Олейникова быстро сделала два брейка, причём в третьем гейме россиянка отдала подачу с 40:15. Диана допускала слишком много необязательных неточностей. По итогам трёх геймов статистика выглядела красноречиво: у Шнайдер было девять невынужденных ошибок, у её соперницы — ни одной.

Третий гейм положил начало параду брейков, который прервала опять-таки россиянка. Олейникова не стеснялась запускать свечи, выматывая таким образом соперницу, и её тактика в целом работала. Шнайдер испытывала определённые неудобства от такой манеры игры соперницы. Тем не менее Диана в седьмом гейме ушла с брейк-пойнта, а в восьмом была в одном мяче от того, чтобы сравнять счёт, но упустила брейк-пойнт, и вместо 4:4 стало 5:3 в пользу украинки. А вот подать на партию при 5:4 Александра не смогла. Она не использовала сетбол, и Шнайдер сделала свой третий брейк — 5:5.

На этом Диана не остановилась: в 11-м гейме она ушла с 0:30 на подаче, а в 12-м реализовала первый же сетбол на приёме — 7:5 за 1 час 4 минуты. Так россиянка смогла отыграться с 1:4 по ходу сета. Партия, конечно, была бы менее напряжённой, если бы невынужденных ошибок у Шнайдер было поменьше — ей насчитали их 24 (а активно выигранных очков — 17).

Вторую партию Шнайдер начала не в пример лучше, чем первую. Россиянка подтянула первую подачу, заиграла чище и не дарила сопернице брейк-пойнтов, а на приёме ловила свои шансы. И если во втором гейме Диана не использовала двойной брейк-пойнт, то в четвёртом сумела взять чужую подачу, а потом и подтвердила брейк — 4:1. Следом она забрала ещё один гейм на подаче, а потом ушла с брейк-пойнта и подала на матч — 7:5, 6:1 за 1 час 44 минуты.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Александра Олейникова
65
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова

Шнайдер впервые в карьере сыграет во второй неделе «Ролан Гаррос». Ранее она лишь однажды выходила в четвёртый круг на мэйджорах — на US Open 2024 года. В этом сезоне у россиянки теперь восемь побед в девяти матчах с теннисистками не из топ-50. А во встречах с украинскими теннисистками у Дианы теперь пять побед и четыре поражения.

В четвёртом круге Шнайдер сразится с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада, 9) — Мэдисон Киз (США, 19).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Виктория Мбоко
9
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Ролан Гаррос» завершится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Материалы по теме
Калинская рвётся в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко тоже играет. LIVE!
Live
Калинская рвётся в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко тоже играет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android