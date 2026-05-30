Поклонник Синнера, финалистка ТБШ: все россияне на юниорском «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос», как и на других турнирах «Большого шлема», проводятся не только взрослые, но и юниорские соревнования. И у юношей, и у девушек турнирная сетка состоит из 64 участников. Чтобы завоевать титул, необходимо выиграть шесть матчей. У юношей соревнования проходят в трёхсетовом формате — пятисетовый начинается на взрослом уровне. Соревнования пройдут с 31 мая по 6 июня.

В этот раз на юниорский ТБШ в столице Франции заявились 11 представителей России: трое юношей и восемь девушек. В скобках возле каждого участника указаны посев (если он есть), возраст и место в соответствующем юниорском рейтинге.

Юноши. Савва Рыбкин (17 лет, 34-е место)

Год назад Рыбкин именно на «Ролан Гаррос» дебютировал на юниорских ТБШ и дошёл тогда до третьего круга, то есть до 1/8 финала. На Уимблдоне и US Open он проигрывал в первом же матче, а на Australian Open — 2026 повторил личный рекорд на мэйджорах. За карьеру Савва завоевал четыре титула на юниорском уровне.

Крупнейшие из них — Жилина и Домжале (это уровень J60), которые он выиграл в 2024 году. Первым соперником Рыбкина в Париже станет американец Райан Козад, 32-й номер юниорского рейтинга.

В интервью «Чемпионату» Рыбкин признавался, что как игрок ему нравится Янник Синнер.

Кирилл Филаретов (17 лет, 45-е место)

На AO-2026 Филаретов дебютировал в основной сетке на ТБШ, но проиграл в первом же матче в Мельбурне. Кирилл может похвастаться пятью титулами на юниорском уровне. В 2025 году он взял два турнира J200 — в Претории и Фергане. В первом круге «Ролан Гаррос» Филаретов сразится с американцем Майклом Антониусом (13).

Марат Салбиев (Q, 18 лет, 65-е место)

Салбиев попал в основную сетку через квалификацию — взял два матча в отборе. Он во второй раз сыграет на юниорском ТБШ. Первый опыт, на Australian Open этого года, завершился поражением в стартовом круге. Марат шесть раз брал трофеи на юниорском уровне. Пока что главным его достижением является титул на турнире категории J300 в Нонтхабури в текущем сезоне. В стартовом круге «РГ» Салбиева ожидает американец Китон Хэнс (6).

Девушки. Мария Макарова (8, 16 лет, 14-е место)

В январе Макарова с первой же попытки пробилась в четвертьфинал юниорского мэйджора — на Australian Open в Мельбурне. Титулов по юниорам у неё уже 10, и важнейший из них — J300 в Саншеншо, выигранный ею в прошлом году. В первом круге «Ролан Гаррос» Мария выйдет на корт с американкой Джордин Хейзлитт, занимающей 29-е место в юниорской классификации.

Мария Макарова Фото: Getty Images

Алиса Октябрёва (12, 17 лет, —)

Октябрёва ещё в 2023 году, когда ей было 14 лет, дошла до полуфинала юниорского «Ролан Гаррос». В том же сезоне она уступила в первом круге US Open и с тех пор не играла на ТБШ. Также она в 2023-м взяла турнир J200 в Пльзене, а всего у неё три титула. В стартовом матче «РГ» Алису ожидает встреча с американкой Чуквумелидже Кларк, 46-й ракеткой мира среди юниоров.

Сейчас у Октябрёвой нет юниорского рейтинга, поскольку она не играла по соответствующему возрасту с 2023 года, а выступала на взрослых «фьючерсах», где завоевала четыре титула (в том числе три — категории W35). Однажды она даже пробовала пробиться в основную сетку (неудачно) на турнире WTA-250 в Боготе — это было весной в текущем сезоне.

Фелицата Дорофеева-Рыбас (14, 16 лет, 21-е место)

Дорофеева-Рыбас, как и Макарова, дебютировала на ТБШ на AO-2026, но, в отличие от соотечественницы, проиграла стартовый матч. Фелицата четырежды добиралась до трофеев в своём возрасте. Крупнейший из трофеев (J100 в Аликанте) она завоевала в 2025-м. Первой соперницей Дорофеевой-Рыбас на турнире станет представительница США Лани Чанг, располагающаяся на 55-й строчке в соответствующем рейтинге.

Анна Пушкарёва (16, 17 лет, 23-е место)

На Australian Open — 2026 Пушкарёва с первой попытки дошла до третьего круга мэйджора. Титул у неё пока один. В минувшем сезоне Анна стала чемпионкой турнира категории J200, который проходил в Кастрикюме. В первом круге «РГ» россиянка сразится со шведкой Леа Нильссон, 58-й ракеткой мира.

Александра Малова (17 лет, 27-е место)

Дебют Маловой в юниорской сетке мэйджора состоялся на Australian Open этого года, и тогда россиянка сумела выиграть один матч. За плечами у Александры шесть титулов на соответствующем уровне. В минувшем сезоне она, в частности, взяла два турнира J200, проходившие в Претории и Фергане. На старте этого «Ролан Гаррос» россиянка встретится с Анастасией Цветкович из Сербии, шестой сеяной.

Анастасия Лизунова (17 лет, 33-е место)

На «Ролан Гаррос» Лизунова дебютирует, а на юниорском Australian Open выступала уже дважды. В минувшем сезоне она проиграла в первом круге, а в этом году остановилась во втором. Анастасия завоевала шесть трофеев на юниорском уровне, в том числе два J300. В 2025-м она победила в Пекине, в этом году — в Кучинге. В первом матче в Париже россиянка сразится с китайской теннисисткой Шао Юйшань, 25-м номером рейтинга.

Анастасия Лизунова Фото: Из личного архива Анастасии Лизуновой

Екатерина Тупицына (17 лет, 56-е место)

В минувшем сезоне Тупицына попробовала свои силы на «Ролан Гаррос» и US Open, но потерпела два поражения в двух матчах. А в 2026-м россиянка добралась до финала юниорского AO, где уступила бывшей россиянке, а теперь – француженке Ксении Ефремовой. За карьеру по юниорам Екатерина завоевала шесть титулов разного достоинства, в том числе J200 в Шымкенте в 2024 году. В стартовом круге «Ролан Гаррос» российская теннисистка сразится с Денисой Золдаковой из Чехии, 37-м номером юниорского рейтинга.

Екатерина Доценко (Q, 14 лет, 77-е место)

Доценко, как и Салбиев, прошла в основную сетку через отборочные матчи. Самая младшая из наших участниц готовится к дебюту на юниорских ТБШ. В минувшем сезоне россиянка завоевала пять титулов на юниорском уровне, а в этом году успела стать сильнейшей на J300 в Нью-Дели — пока что это крупнейший её трофей. С жеребьёвкой Екатерине, увы, не повезло: она попала на первую сеяную Ксению Ефремову (Франция).

* * *

Интересно будет понаблюдать за словенцем Жигой Шешко, чемпионом юниорского Australian Open. Он может стать пятым теннисистом, выигравшим первые два юниорских ТБШ в сезоне, — после Джона Ньюкомба (1961 и 1962 годы), Стефана Эдберга (1984), Даниэля Элснера (1997) и Гаэля Монфиса (2004).

А у девушек титул способна завоевать уже упоминавшаяся Ксения Ефремова, которая в финале AO одолела Екатерину Тупицыну. Она может стать второй теннисисткой, выигравшей первые два юниорских мэйджора в сезоне, после Робин Эбберн (1961 год), Лесли Хант (1968), Магдалены Малеевой (1990) и Алины Корнеевой (2023).

Кроме них, одиночных чемпионов ТБШ в сетках нет. Ефремова, кстати, выступила и на взрослом «Ролан Гаррос», куда ей дали уайлд-кард. Там Ксения в первом круге уступила Соране Кырсте — 3:6, 1:6.