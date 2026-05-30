Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос 2026: как сыграла Анна Калинская, кто такая Камила Осорио, статистика, где смотреть, сетка, история встреч, итог

Калинская получила «баранку», но прошла дальше на «РГ»! Анна впервые сыграет в 4-м круге
Маргарита Сальникова
Анна Калинская
Комментарии
Последний раз россиянка принимала участие в 1/8 финала ТБШ почти два года назад.

В субботу, 30 мая, на «Ролан Гаррос» — 2026 завершались поединки третьего круга. Из российских теннисистов в следующую стадию уже пробились Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Андрей Рублёв. Присоединиться к соотечественникам стремилась Анна Калинская, которая сошлась на корте с Камилой Осорио. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби
Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби

Путёвку в третий круг Калинская завоевала благодаря матчу, выигранному у 18-летней Алины Корнеевой, с которой ранее ни разу не встречалась. Всего за 1 час 35 минут Анна вышла победительницей из российского дерби — 7:6, 6:4. Тем самым наша спортсменка третий раз подряд пробилась в 1/16 финала на ТБШ, а ещё впервые добралась до этой стадии на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Алина Корнеева
117
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

После окончания встречи Калинская поддержала юную соотечественницу, сделав ей несколько комплиментов. «Соперница в туре новенькая, я не очень знала, чего ждать. Ещё и при такой погоде было трудно найти свой ритм, но я рада, что справилась и тем более победила в двух сетах. Думаю, она играла неплохо, тем более уже выиграла до этого много матчей с учётом квалификации. Опыта на «Шлемах» у неё, очевидно, не очень много, но боролась она хорошо», — приводит слова теннисистки Sports.

За попадание в 1/8 финала грунтового ТБШ Анна боролась с колумбийкой Камилой Осорио. 24-летняя спортсменка в данный момент является всего лишь 86-й ракеткой мира, однако в апреле 2022 года она располагалась на 33-й строчке в рейтинге. В коллекции у Камилы три трофея, причём все они были завоёваны теннисисткой на домашнем для неё соревновании в Боготе (2021, 2024-2025).

Камила Осорио

Камила Осорио

Фото: Marcin Cholewinski/Zuma/ТАСС

На грунтовом мэйджоре Осорио не получила посев из-за низкого рейтинга. В первом круге Камила в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:2, 6:4), а следом колумбийка с трудом одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:5, 6:7, 7:5). Таким образом, спортсменка впервые в карьере пробилась в третий круг «Ролан Гаррос». Последний раз Осорио удалось выйти в эту стадию на ТБШ почти пять лет назад (Уимблдон-2021).

«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка

Перед стартом матча между Камилой и Анной небольшое преимущество по личным встречам было у колумбийки — 2-1. Осорио праздновала победу над Калинской на старте Уимблдона-2021 (1:6, 6:0, 6:4) и во втором круге Пекина-2025 (6:1, 4:6, 6:4), а россиянка оказывалась сильнее соперницы в 1/4 финала Гвадалахары-2022 (6:4, 6:1). Отметим, что сражение на «Ролан Гаррос» стало первой битвой спортсменок на грунтовом покрытии.

Россиянка агрессивно начала поединок и сразу же добилась брейка — 1:0, после чего подтвердила его — 2:0. В пятом гейме Анне пришлось поднапрячься, и всё-таки она забрала ещё одну подачу Камилы — 4:1. При счёте 5:2 Калинская заработала тройной сетбол, но Осорио заиграла активнее и не дала сопернице поставить точку в партии — 3:5. Наша теннисистка вовремя опомнилась и на приёме забрала первый сет — 6:3.

Анна Калинская

Анна Калинская

Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

В этом отрезке матча спортсменки не сделали эйсов, однако обе допустили двойные ошибки: две у россиянки и одна — у колумбийки. При этом лидером по проценту попадания первой подачи стала Калинская — 73% против 61%.

Во второй партии картина поменялась: в первом же гейме Камила взяла подачу Анны — 1:0 — и чуть позже увеличила преимущество — 3:0. При счёте 4:0 и 40:0 в пользу Осорио Калинская взяла медицинский тайм-аут. Возможно, на нашу теннисистку повлияла парижская жара. В итоге колумбийка взяла ещё один розыгрыш — 5:0, после чего повесила «баранку» россиянке — 6:0.

Материалы по теме
«Тело просто отключилось». Топ-игрок на «РГ» упал на корт и не мог встать более пяти минут
«Тело просто отключилось». Топ-игрок на «РГ» упал на корт и не мог встать более пяти минут

По проценту попадания первой подачи спортсменки практически сравнялись, но Анна всё-таки оказалась чуть лучше — 68% против 64%. Соотношение двойных ошибок и эйсов: 0/0 у Осорио и 2/0 — у Калинской.

Вероятно, небольшой перерыв помог россиянке, благодаря чему она лихо начала третью партию: сначала Анна сделала брейк на старте — 2:0, а позже подтвердила его — 3:0. В шестом гейме у теннисисток разгорелась нешуточная борьба: Калинская заработала аж четыре брейк-пойнта, однако Осорио не дала ей ещё больше увеличить преимущество — 4:2. На своей подаче россиянке пришлось проявить характер и отвести две угрозы — 5:2. А следом Анна со второго матчбола поставила победную точку в поединке — 6:3, 0:6, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 2
         
Камила Осорио
86
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио

Таким образом, Калинская установила личный рекорд: впервые в карьере она примет участие в четвёртом круге «Ролан Гаррос», где сразится с Кори Гауфф или Анастасией Потаповой. Последний раз Анна принимала участие в 1/8 финала ТБШ почти два года назад (Уимблдон-2024).

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android