Калинская получила «баранку», но прошла дальше на «РГ»! Анна впервые сыграет в 4-м круге

В субботу, 30 мая, на «Ролан Гаррос» — 2026 завершались поединки третьего круга. Из российских теннисистов в следующую стадию уже пробились Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Андрей Рублёв. Присоединиться к соотечественникам стремилась Анна Калинская, которая сошлась на корте с Камилой Осорио. Но обо всём по порядку.

Путёвку в третий круг Калинская завоевала благодаря матчу, выигранному у 18-летней Алины Корнеевой, с которой ранее ни разу не встречалась. Всего за 1 час 35 минут Анна вышла победительницей из российского дерби — 7:6, 6:4. Тем самым наша спортсменка третий раз подряд пробилась в 1/16 финала на ТБШ, а ещё впервые добралась до этой стадии на «Ролан Гаррос».

После окончания встречи Калинская поддержала юную соотечественницу, сделав ей несколько комплиментов. «Соперница в туре новенькая, я не очень знала, чего ждать. Ещё и при такой погоде было трудно найти свой ритм, но я рада, что справилась и тем более победила в двух сетах. Думаю, она играла неплохо, тем более уже выиграла до этого много матчей с учётом квалификации. Опыта на «Шлемах» у неё, очевидно, не очень много, но боролась она хорошо», — приводит слова теннисистки Sports.

За попадание в 1/8 финала грунтового ТБШ Анна боролась с колумбийкой Камилой Осорио. 24-летняя спортсменка в данный момент является всего лишь 86-й ракеткой мира, однако в апреле 2022 года она располагалась на 33-й строчке в рейтинге. В коллекции у Камилы три трофея, причём все они были завоёваны теннисисткой на домашнем для неё соревновании в Боготе (2021, 2024-2025).

Камила Осорио Фото: Marcin Cholewinski/Zuma/ТАСС

На грунтовом мэйджоре Осорио не получила посев из-за низкого рейтинга. В первом круге Камила в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:2, 6:4), а следом колумбийка с трудом одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:5, 6:7, 7:5). Таким образом, спортсменка впервые в карьере пробилась в третий круг «Ролан Гаррос». Последний раз Осорио удалось выйти в эту стадию на ТБШ почти пять лет назад (Уимблдон-2021).

Перед стартом матча между Камилой и Анной небольшое преимущество по личным встречам было у колумбийки — 2-1. Осорио праздновала победу над Калинской на старте Уимблдона-2021 (1:6, 6:0, 6:4) и во втором круге Пекина-2025 (6:1, 4:6, 6:4), а россиянка оказывалась сильнее соперницы в 1/4 финала Гвадалахары-2022 (6:4, 6:1). Отметим, что сражение на «Ролан Гаррос» стало первой битвой спортсменок на грунтовом покрытии.

Россиянка агрессивно начала поединок и сразу же добилась брейка — 1:0, после чего подтвердила его — 2:0. В пятом гейме Анне пришлось поднапрячься, и всё-таки она забрала ещё одну подачу Камилы — 4:1. При счёте 5:2 Калинская заработала тройной сетбол, но Осорио заиграла активнее и не дала сопернице поставить точку в партии — 3:5. Наша теннисистка вовремя опомнилась и на приёме забрала первый сет — 6:3.

Анна Калинская Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

В этом отрезке матча спортсменки не сделали эйсов, однако обе допустили двойные ошибки: две у россиянки и одна — у колумбийки. При этом лидером по проценту попадания первой подачи стала Калинская — 73% против 61%.

Во второй партии картина поменялась: в первом же гейме Камила взяла подачу Анны — 1:0 — и чуть позже увеличила преимущество — 3:0. При счёте 4:0 и 40:0 в пользу Осорио Калинская взяла медицинский тайм-аут. Возможно, на нашу теннисистку повлияла парижская жара. В итоге колумбийка взяла ещё один розыгрыш — 5:0, после чего повесила «баранку» россиянке — 6:0.

По проценту попадания первой подачи спортсменки практически сравнялись, но Анна всё-таки оказалась чуть лучше — 68% против 64%. Соотношение двойных ошибок и эйсов: 0/0 у Осорио и 2/0 — у Калинской.

Вероятно, небольшой перерыв помог россиянке, благодаря чему она лихо начала третью партию: сначала Анна сделала брейк на старте — 2:0, а позже подтвердила его — 3:0. В шестом гейме у теннисисток разгорелась нешуточная борьба: Калинская заработала аж четыре брейк-пойнта, однако Осорио не дала ей ещё больше увеличить преимущество — 4:2. На своей подаче россиянке пришлось проявить характер и отвести две угрозы — 5:2. А следом Анна со второго матчбола поставила победную точку в поединке — 6:3, 0:6, 6:2.

Таким образом, Калинская установила личный рекорд: впервые в карьере она примет участие в четвёртом круге «Ролан Гаррос», где сразится с Кори Гауфф или Анастасией Потаповой. Последний раз Анна принимала участие в 1/8 финала ТБШ почти два года назад (Уимблдон-2024).

