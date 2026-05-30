«Не думала о том, кто на противоположной стороне». Шнайдер ― после победы на «РГ»

Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Россиянка впервые в карьере пробилась во вторую неделю на турнире в Париже. Для этого нужно было обыграть украинку Александру Олейникову, которая за два дня до матча со Шнайдер обвинила её в участии в турнире «Трофей Северной Пальмиры», а также в лайках в соцсетях. Это не помешало Диане победить 2:0.

После встречи на пресс-конференции был аншлаг из иностранных журналистов. Всех интересовало только одно.

— Видела ли ты высказывания Олейниковой про тебя? И видела ли ты, что на стадионе больше охраны, чем обычно?

— Не видела, так что не имею понятия. Увеличения охраны я тоже не заметила. Я была сосредоточена на теннисе.

— Она обвинила тебя, что ты участвовала в турнире, который спонсирует «Газпром», а также в лайках в соцсетях.

— Это был выставочный турнир в моей родной стране. Я давно не видела близких и родителей. Это была возможность выступить перед своими друзьями и близкими. Я ей воспользовалась. Что касается скриншотов в соцсетях, которые она показала, я не знаю, что она нашла, поэтому здесь нечего комментировать. Я здесь, чтобы играть в теннис, а не комментировать посты в соцсетях. Наслаждаюсь атмосферой и выходом во вторую неделю.

— С учётом всего вокруг не хочешь ли ты воспользоваться возможностью и высказать свою позицию о боевых действиях?

— Не буду комментировать ситуацию в мире. Я здесь для того, чтобы играть в теннис. Наслаждаюсь турниром и выходом во вторую неделю.

Дальше микрофон перешёл российским журналистам.

— Как удалось абстрагироваться от шума вокруг, который создался после слов Олейниковой?

— Мне что-то рассказывали, но мне было это неинтересно. Мне неинтересно, что она говорит. Не слежу за пресс-конференциями других игроков, я не трачу на это время, занимаюсь своими делами. Смысла тратить энергию на просмотр и чтение чужих слов — не вижу.

— Как с тренером готовились к этому матчу? И с точки зрения психологической составляющей в том числе.

— Было понимание, что будет тяжёлый матч. Мы обсуждали это с Сашей. Тактические моменты тоже обсуждали, потому что у неё другой стиль игры, пытались к этому специально подготовиться. Я делилась с ним своими переживаниями насчёт матча. Главная задача была: не думать, кто на противоположной стране и абстрагироваться. У меня был только мяч. От кого-то он летел, и всё: коротко или высоко. Это точно такой же мяч, который мог лететь от Соболенко или другой соперницы.

— В чём её особенность как игрока?

— Миксует высокие мячи с резаными, хорошо разводит по углам. Было тяжело прочитать, что она будет делать. Тут ещё и жарко, высокие мячи отскакивали ещё выше. Надо было постоянно двигаться назад, а потом – вперёд. Но сумела к этому подстроиться по ходу встречи.

— Дальше — Киз или Мбоко. Что думаешь?

— Обе играют в агрессивный теннис, будет снова высокая температура. Возможно, это мне на руку, чтобы затянуть розыгрыши и их удлинить.

— Первый раз во второй неделе в Париже. Почему получилось именно здесь?

— Стараюсь идти день ото дня. Завтра спокойно потренируемся, впитаем, насладимся моментом. На этом турнире я просто стараюсь всегда абстрагироваться от счёта, окружения. Хочу наслаждаться процессом и бороться за каждое очко. Фокус был на том, что нужно делать, а не на негативных эмоциях.