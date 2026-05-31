Самые яркие наряды теннисисток на Ролан Гаррос — 2026: рейтинг, Андреева, Осака, Соболенко, Рыбакина, Калинская, Потапова, Гауфф

Нежная Мирра, блестящая Осака и лаконичная Соболенко. Самые яркие наряды на «РГ»-2026
Анна Агапова
Самые яркие наряды теннисисток на «РГ»-2026
Выбираем лучшие образы теннисисток на грунтовом «Шлеме».

«Ролан Гаррос» — 2026 в самом разгаре, а болельщики уже отметили множество ярких теннисных нарядов на кортах Парижа. Мы подготовили подборку самых впечатляющих образов участниц грунтового турнира «Большого шлема» и приглашаем вас выбрать лучший. Голосуйте за понравившийся образ и делитесь своим мнением в комментариях.

«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Наряды распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самые запоминающиеся образы участниц «Ролан Гаррос» — 2026
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
1 место

Мирра Андреева (Россия)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2024 год)

Юная звёздочка российского тенниса выбрала для грунтового ТБШ платье нежно-розового цвета со светлыми вставками по бокам. Его дополняют розово-белые кроссовки и козырёк с напульсниками более яркого оттенка. Наряд Мирры выглядит женственно и в то же время подчёркивает её молодость и лёгкость.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images
2 место

Арина Соболенко (Беларусь)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал (2024 год)

Первая ракетка мира на «Ролан Гаррос», в отличие от Australian Open, выбрала более сдержанную цветовую гамму наряда. Арина сделала ставку на двухслойное бордовое платье с верхней частью из чёрной полупрозрачной ткани и с контрастной чёрной юбкой. Дополняет его массивное ожерелье рубинового цвета. Наряд хоть и выполнен в тёмных оттенках, но выглядит эффектно и элегантно.

Фото: Dan Istitene/Getty Images
3 место

Анна Калинская (Россия)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: второй круг (2024 год)

Анна Калинская на «Ролан Гаррос» появилась в комплекте из топа с контрастными чёрными вставками и юбки-шорт в спокойном светло-мятном оттенке. Образ завершает козырёк в тон костюму. Холодная палитра хорошо гармонирует с внешностью россиянки, при этом мягкий цвет делает наряд более утончённым.

Фото: Dan Istitene/Getty Images
4 место

Анастасия Потапова (Австрия)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: четвёртый круг (2024 год)

Анастасия Потапова не стала изменять своей привычке выступать в лаконичных однотонных нарядах. На «Ролан Гаррос» она появилась в классическом чёрном платье. Этот цвет придал теннисистке собранности, а образ напомнил маленькое чёрное платье, только созданное для теннисного корта. Сдержанно, эффектно и со вкусом.

Фото: Dan Istitene/Getty Images
5 место

Кори Гауфф (США)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: третий круг
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: титул (2025 год)

Действующая чемпионка грунтового «Шлема» выбрала платье в нежном светло-лиловом оттенке. Этот цвет придаёт Кори лёгкости и воздушности, ассоциируется с весной. Образ в целом смотрится мягче и изящнее, чем строгие чёрно-белые комплекты.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images
6 место

Виктория Мбоко (Канада)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: третий круг (2025 год)

Виктория Мбоко появилась на кортах Парижа в лаконичном белом платье-поло без рукавов. Плиссированная юбка добавляет образу женственности. Стоит отметить и то, что на фоне насыщенного красно-оранжевого грунта белый выглядит контрастно, мгновенно привлекая внимание к спортсменке.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
7 место

Наоми Осака (Япония)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: третий круг (2016, 2018 и 2019 годы)

Наоми Осака появилась на «Шлеме» в Париже в платье золотого цвета, расшитом пайетками. Оно идеально перекликается с оттенком покрытия. Многослойная юбка с блёстками придаёт образу воздушности и напоминает настоящее произведение искусства, а не теннисный наряд. Платье Наоми можно по праву назвать одним из самых запоминающихся на турнире.

Фото: Dan Istitene/Getty Images
8 место

Сорана Кырстя (Румыния)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2009 год)

Теннисистка, проводящая свой последний сезон в WTA-туре, выбрала для «Ролан Гаррос» ярко-розовый комплект из топа с белой окантовкой по вырезу и юбки. Неоновый цвет — яркий и свежий, прибавляет образу энергии.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
9 место

Елена Рыбакина (Казахстан)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: второй круг
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2021 и 2024 годы)

Елена Рыбакина оказалась сторонницей простоты и сдержанности, выбрав для грунтового ТБШ белое теннисное платье. Наряд напоминает классическую форму теннисисток прошлых 10-летий, однако в современной интерпретации. Образ выглядит скромным, но собранным, как и сама Елена, а лишние и яркие детали не отвлекают внимание.

Фото: James Fearn/Getty Images
10 место

Белинда Бенчич (Швейцария)

Результат на «Ролан Гаррос» — 2026: продолжает борьбу
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: третий круг (2019 и 2022 годы)

Не так давно вернувшаяся в тур после рождения ребёнка Белинда Бенчич появилась на грунтовом ТБШ в элегантном синем платье с градиентом от более светлого к более тёмному оттенку. Глубокий насыщенный синий — благородный и сдержанный. Платье не отвлекает внимание лишними деталями, но при этом выглядит стильно.

