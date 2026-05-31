Нежная Мирра, блестящая Осака и лаконичная Соболенко. Самые яркие наряды на «РГ»-2026

«Ролан Гаррос» — 2026 в самом разгаре, а болельщики уже отметили множество ярких теннисных нарядов на кортах Парижа. Мы подготовили подборку самых впечатляющих образов участниц грунтового турнира «Большого шлема» и приглашаем вас выбрать лучший. Голосуйте за понравившийся образ и делитесь своим мнением в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Наряды распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Мирра Андреева (Россия)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2024 год)
Юная звёздочка российского тенниса выбрала для грунтового ТБШ платье нежно-розового цвета со светлыми вставками по бокам. Его дополняют розово-белые кроссовки и козырёк с напульсниками более яркого оттенка. Наряд Мирры выглядит женственно и в то же время подчёркивает её молодость и лёгкость.
Арина Соболенко (Беларусь)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: финал (2024 год)
Первая ракетка мира на «Ролан Гаррос», в отличие от Australian Open, выбрала более сдержанную цветовую гамму наряда. Арина сделала ставку на двухслойное бордовое платье с верхней частью из чёрной полупрозрачной ткани и с контрастной чёрной юбкой. Дополняет его массивное ожерелье рубинового цвета. Наряд хоть и выполнен в тёмных оттенках, но выглядит эффектно и элегантно.
Анна Калинская (Россия)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: второй круг (2024 год)
Анна Калинская на «Ролан Гаррос» появилась в комплекте из топа с контрастными чёрными вставками и юбки-шорт в спокойном светло-мятном оттенке. Образ завершает козырёк в тон костюму. Холодная палитра хорошо гармонирует с внешностью россиянки, при этом мягкий цвет делает наряд более утончённым.
Анастасия Потапова (Австрия)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: четвёртый круг (2024 год)
Анастасия Потапова не стала изменять своей привычке выступать в лаконичных однотонных нарядах. На «Ролан Гаррос» она появилась в классическом чёрном платье. Этот цвет придал теннисистке собранности, а образ напомнил маленькое чёрное платье, только созданное для теннисного корта. Сдержанно, эффектно и со вкусом.
Кори Гауфф (США)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: титул (2025 год)
Действующая чемпионка грунтового «Шлема» выбрала платье в нежном светло-лиловом оттенке. Этот цвет придаёт Кори лёгкости и воздушности, ассоциируется с весной. Образ в целом смотрится мягче и изящнее, чем строгие чёрно-белые комплекты.
Виктория Мбоко (Канада)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: третий круг (2025 год)
Виктория Мбоко появилась на кортах Парижа в лаконичном белом платье-поло без рукавов. Плиссированная юбка добавляет образу женственности. Стоит отметить и то, что на фоне насыщенного красно-оранжевого грунта белый выглядит контрастно, мгновенно привлекая внимание к спортсменке.
Наоми Осака (Япония)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: третий круг (2016, 2018 и 2019 годы)
Наоми Осака появилась на «Шлеме» в Париже в платье золотого цвета, расшитом пайетками. Оно идеально перекликается с оттенком покрытия. Многослойная юбка с блёстками придаёт образу воздушности и напоминает настоящее произведение искусства, а не теннисный наряд. Платье Наоми можно по праву назвать одним из самых запоминающихся на турнире.
Сорана Кырстя (Румыния)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2009 год)
Теннисистка, проводящая свой последний сезон в WTA-туре, выбрала для «Ролан Гаррос» ярко-розовый комплект из топа с белой окантовкой по вырезу и юбки. Неоновый цвет — яркий и свежий, прибавляет образу энергии.
Елена Рыбакина (Казахстан)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2021 и 2024 годы)
Елена Рыбакина оказалась сторонницей простоты и сдержанности, выбрав для грунтового ТБШ белое теннисное платье. Наряд напоминает классическую форму теннисисток прошлых 10-летий, однако в современной интерпретации. Образ выглядит скромным, но собранным, как и сама Елена, а лишние и яркие детали не отвлекают внимание.
Белинда Бенчич (Швейцария)
Лучший результат на «Ролан Гаррос»: третий круг (2019 и 2022 годы)
Не так давно вернувшаяся в тур после рождения ребёнка Белинда Бенчич появилась на грунтовом ТБШ в элегантном синем платье с градиентом от более светлого к более тёмному оттенку. Глубокий насыщенный синий — благородный и сдержанный. Платье не отвлекает внимание лишними деталями, но при этом выглядит стильно.