Россиянка Шубладзе выиграла второй турнир подряд! А ещё дебютировала в топ-180 рейтинга

Новая неделя – новые чемпионы! И даже турнир «Большого шлема», проходящий параллельно, не помешал нам последить за результатами молодых российских теннисистов на минувшей неделе. Рассказываем, кто в эти выходные – 30 и 31 мая – добрался до трофеев.

Возвращаемся к доброй традиции стартовать с женского одиночного разряда и вновь поздравляем Александру Шубладзе. 20-летняя россиянка выиграла второй турнир подряд и третий – за месяц!

Александре вновь покорились соревнования категории W35 в Унине, Китай. На этот раз в финале уроженка Ростова-на-Дону переиграла 269-ю ракетку мира Ину Инуэ – 6:4, 6:1. На пути к трофею Шубладзе отдала лишь одну партию на стадии 1/4 финала.

Благодаря продолжающемуся успеху Александра дебютирует в топ-200 рейтинга WTA! Россиянка взлетит на 26 позиций и впервые в карьере расположится на 180-й строчке.

Александр и Александра Шубладзе Фото: Из личного архива Александры Шубладзе

В женской одиночке эту неделю с кубком завершила и 19-летняя Кристина Кроитор. Она так же, как и Шубладзе, выиграла второй турнир кряду. Уроженка Владимира вновь одержала победу на соревнованиях категории W15 в Цахкадзоре, Армения. На пути Кристина одолела двух соотечественниц, а с третьей – Анной Баздеровой – встретилась в финале. Только вот Анна из-за травмы поединок завершить не смогла и снялась при счёте 0:6.

Для Кроитор этот трофей стал пятым в карьере на взрослом уровне. В рейтинге WTA россиянка так же, как и Александра Шубладзе, займёт наивысшую для себя позицию. Кристина расположится на 456-й строчке.

До финала у девушек на неделе также добрались 22-летние Екатерина Хайрутдинова и Мария Шолохова. Россиянки этим вечером проведут парный решающий матч друг против друга: Екатерина – в дуэте с Майей Айенгар, Мария – с Риз Брантмайер. Девушки разыграют кубок на турнире серии W35 в Уичито, США.

Наши парни на этой неделе тоже сыграли и в одиночке, и в паре. 28-летний Денис Клок поборолся за одиночный трофей на турнире серии M25 в Куршумлия-Баня, Сербия. Россиянин (№723) сражался с болгарином Александром Васильевым (№856), но за 2,5 часа уступил – 2:6, 6:4, 2:6.

Концовка прошлого сезона оказалась смазанной для Клока. Денис за четыре месяца снялся с трёх турниров и смог полноценно вернуться в тур только в середине февраля. На этой неделе россиянин сыграл первый финал с июля 2025 года, и это даёт надежду, что об этом парне мы в ближайшее время ещё поговорим.

На этом же сербском турнире за парный трофей поборолся Антон Аржанкин. 23-летний россиянин вместе с 23-летним канадцем Бенжамином Томасом Джорджем одолел чемпиона одиночного турнира Александра Васильева и хозяина кортов Стефана Поповича – 6:1, 7:5. Для Аржанкина эта победа стала второй на про-уровне. Год назад Антон выиграл этот турнир с тем же напарником.

А вот 20-летние россияне Дмитрий Бурцев и Роман Валетов на соревнованиях серии M15 в Цахкадзоре, Армения, до дебютных взрослых кубков добраться пока не смогли. Парни в финале на решающем тай-брейке уступили итальянцам Габриэле Босио/Лоренцо Бокки – 6:3, 2:6, [6:10].

Из хороших новостей: ещё в одном парном финале в эти выходные сыграл 23-летний Кирилл Мишкин. В дуэте с ровесником из Беларуси Даниилом Остапенковым они оправдали роль первых сеяных на турнире категории M15 в Кутаиси, Грузия. В решающем матче парни одолели Даниила Саркисяна/Максима Шина, посеянных под вторым номером. Итоговый счёт встречи – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), [10:7].

Даниил Остапенков и Кирилл Мишкин после победы в Кутаиси Фото: Из личного архива Кирилла Мишкина

