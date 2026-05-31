Мирра четвёртый раз вышла в 1/4 финала ТБШ! А на «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка

В воскресенье, 31 мая, на «Ролан Гаррос» — 2026 разыгрывались первые путёвки в четвертьфинальную стадию. Из российских спортсменок в этот день боролась только одна девушка — первая ракетка России Мирра Андреева. 19-летняя теннисистка встречалась со швейцаркой Хиль Белен Тайхман. Но обо всём по порядку.

В третьем круге французского мэйджора Мирра сражалась с Мари Боузковой, у которой до этого поединка вела со счётом 4-0 по личным встречам. В итоге всего за 1 час 35 минут Андреева одержала верх над соперницей и выиграла у неё аж 10-й сет подряд — 6:4, 6:2. Благодаря этой победе россиянка третий раз подряд попала в 1/8 финала «Ролан Гаррос», а также восьмой раз пробилась во вторую неделю на ТБШ.

Несмотря на уверенный выход в следующую стадию, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреева посетовала на свою игру в матче с Боузковой. «Не была довольна тем, как действовала в первом сете. Было много ошибок, хотя мы просто забирали свои подачи. Всё равно казалось, что должна играть лучше. Была недовольна тем, что делаю на корте. Желание есть, делала, что надо, а не работало. Когда в кувшин наливаешь много воды, рано или поздно выльется. Когда вела 2:0, 40:0 на её подаче, а в итоге не выиграла гейм, у меня всё поехало. Но рада, что осталась спокойной, забирала свою подачу и выиграла», — заявила восьмая ракетка мира.

Как бы то ни было, 19-летняя Мирра установила рекорд, который в XXI веке не покорялся ни одной тинейджерке на «Ролан Гаррос». Наша спортсменка стала самой молодой теннисисткой, сумевшей три года подряд выйти в четвёртый круг грунтового ТБШ. Ранее такого успеха в возрасте до 20 лет добилась Мартина Хингис (1997-1999).

Перед началом поединка Андреевой в столице Франции случилась сенсация: четырёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек потерпела поражение от Марты Костюк. Украинка за 1 час 40 минут закрыла польскую теннисистку и выиграла уже 16-й матч на грунте в этом сезоне — 7:5, 6:1. Таким образом, на парижском ТБШ будет новая чемпионка!

В 1/8 финала Андреева сошлась с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, с которой до этой встречи никогда не играла. 28-летняя спортсменка в 2022-м была близка к попаданию в двадцатку лучших и занимала 21-е место, однако позже она опустилась в мировой классификации и сейчас находится только на 170-м месте. В активе у Тайхман два трофея на уровне тура — Прага и Палермо, причём оба она завоевала аж в 2019 году.

В первых геймах между теннисистками завязалась напряжённая борьба: Мирра заработала двойной брейк-пойнт, но соперница не дала ей выйти вперёд — 1:0. Далее у Хиль Белен появился шанс увеличить преимущество, однако Андреева отвела угрозу — 1:1. Следом спортсменки обменялись брейками — 2:2. В седьмом гейме россиянка проявила характер и с четвёртого брейк-пойнта забрала подачу Тайхман — 4:3. После этого Мирра подтвердила брейк — 5:3, а потом поставила точку в сете на приёме — 6:3.

Лидером по попаданию первой подачи в этой партии стала Андреева — 75% против 69%. Зато Хиль Белен не сделала двойных ошибок, а вот Мирра одну допустила. Теннисистки также исполнили по одной подаче навылет.

Во втором сете россиянка заиграла активнее и агрессивнее, благодаря чему сначала взяла свою подачу — 1:0, а затем сделала брейк — 2:0. Тут же Андреевой удалось его подтвердить — 3:0. Далее теннисистки выиграли по одному гейму — 4:1 в пользу нашей спортсменки. Мирре оставалось только спокойно подать на поединок, но Тайхман не дала ей реализовать три матчбола — 5:2. Однако следом россиянка снова забрала чужую подачу, и сражение завершилось — 6:3, 6:2 за 1 час 26 минут.

Таким образом, Андреева третий раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», а также четвёртый раз в карьере пробилась в эту стадию на ТБШ, если учитывать Уимблдон-2025. Россиянка также одержала 33-ю победу в сезоне и выиграла 19-й матч на грунте в 2026 году. Далее в столице Франции Мирра поборется с румынкой Сораной Кырстей.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня.