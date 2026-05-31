«Есть две песни, которые я слушаю в дни матчей». Мирра продолжает побеждать на «РГ»

Мирра Андреева третий раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Для этого пришлось справиться не только со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, но и с толпой, которая активно заводила соперницу и распевала кричалки в её честь. Где-то половину первого сета россиянка привыкала к стилю Тайхман, ну а потом разогналась и своего уже не отдала.

А после матча ответила на вопросы иностранных журналистов, а потом и на наши.

— Как оценишь матч?

― Я была очень сфокусирована, пыталась играть агрессивно и сказала себе, что не могу ошибаться так, как на первой неделе. Очень довольна тем, как играла сегодня.

— Ты начинаешь чувствовать дополнительное давление, потому что финал близко?

— Сейчас – нет. Я просто счастлива, что играю в хороший теннис. Может, завтра это изменится, но не сейчас.

— Ты чувствуешь себя другой Миррой, если сравнивать с прошлым годом?

— В каком-то смысле – да. Знаю, как готовиться к тому, если что-то идёт не по плану. Теперь я к такому готова и приспособлена. Я сильнее ментально и физически. Я чувствую, что мне есть в чём прибавлять, однако я играю иначе.

— Есть ли какая-то особенная песня, чтобы оставаться в фокусе?

— Если что-то я слышу в день матча, это может застрять. Но сейчас единственная вещь, которая засела в моей голове, – это кричалка, которой подбадривали мою соперницу. До сих пор слышу это.

Дальше микрофон перешёл нам.

— Как удалось не раздражаться на кричалки в адрес соперницы?

— Сегодня это работало на меня, я была по-хорошему злая. Мне и мелодия понравилась. Я представляла, что они моё имя туда вставляют. Я не раздражалась, фокусировалась на матче. Как сказала Кончита [Мартинес] после встречи, что лучший вариант, чтобы они больше не пели ― выигрывать.

— Какая ты по-хорошему злая, а какая – плохая?

— Когда я просто злая, я принимаю неправильные решения, начинаю торопиться, много ошибок. А потом начинаю ходить раздражённая на себя и бокс, мячи швыряю. А когда спортивная злость, меня это не тревожит, мне это не мешает. Это придаёт мотивации.

— Ты сказала сама себе, что не будешь ошибаться, как на первой неделе. Как этот щелчок произошёл? Это новый уровень?

— Я бы хотела, чтобы это менялось по щелчку. Просто сказала самой себе, что, если буду так ошибаться, соперница может взять инициативу, после чего мне будет тяжелее возвращаться. Я просто пыталась быть в фокусе, песни слушала мотивационные.

— Твоя главная песня для мотивации?

— Хорошо, я расскажу (улыбается). У меня есть две песни, которые я точно всегда слушаю в дни матчей. Это «Моя игра» Басты и «Ещё до старта далеко» от Тимати. Они меня заряжают.

— Кырстя последний раз выходила в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2009 году. Как играть с такой соперницей и что ты делала в 2009-м?

— У нас хорошие отношения, последний матч был непростым. Специального настроя не будет. Что я делала в 2009-м? Наверное, училась разговаривать, держать ложку. Не знаю, что делают дети в два года.