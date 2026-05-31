Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос 2026: Мирра Андреева, как сыграла в четвёртом круге, кто соперники, что сказала после матча, эмоции, песни

«Есть две песни, которые я слушаю в дни матчей». Мирра продолжает побеждать на «РГ»
Андрей Панков
Мирра Андреева
Комментарии
Андреева рассказала про мотивацию и спортивную злость.

Мирра Андреева третий раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Для этого пришлось справиться не только со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, но и с толпой, которая активно заводила соперницу и распевала кричалки в её честь. Где-то половину первого сета россиянка привыкала к стилю Тайхман, ну а потом разогналась и своего уже не отдала.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:35 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Хиль Белен Тайхман
170
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

А после матча ответила на вопросы иностранных журналистов, а потом и на наши.

— Как оценишь матч?
― Я была очень сфокусирована, пыталась играть агрессивно и сказала себе, что не могу ошибаться так, как на первой неделе. Очень довольна тем, как играла сегодня.

— Ты начинаешь чувствовать дополнительное давление, потому что финал близко?
— Сейчас – нет. Я просто счастлива, что играю в хороший теннис. Может, завтра это изменится, но не сейчас.

Материалы по теме
Мирра четвёртый раз вышла в 1/4 финала ТБШ! А на «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка
Мирра четвёртый раз вышла в 1/4 финала ТБШ! А на «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка

— Ты чувствуешь себя другой Миррой, если сравнивать с прошлым годом?
— В каком-то смысле – да. Знаю, как готовиться к тому, если что-то идёт не по плану. Теперь я к такому готова и приспособлена. Я сильнее ментально и физически. Я чувствую, что мне есть в чём прибавлять, однако я играю иначе.

— Есть ли какая-то особенная песня, чтобы оставаться в фокусе?
— Если что-то я слышу в день матча, это может застрять. Но сейчас единственная вещь, которая засела в моей голове, – это кричалка, которой подбадривали мою соперницу. До сих пор слышу это.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Дальше микрофон перешёл нам.

— Как удалось не раздражаться на кричалки в адрес соперницы?
— Сегодня это работало на меня, я была по-хорошему злая. Мне и мелодия понравилась. Я представляла, что они моё имя туда вставляют. Я не раздражалась, фокусировалась на матче. Как сказала Кончита [Мартинес] после встречи, что лучший вариант, чтобы они больше не пели ― выигрывать.

— Какая ты по-хорошему злая, а какая – плохая?
— Когда я просто злая, я принимаю неправильные решения, начинаю торопиться, много ошибок. А потом начинаю ходить раздражённая на себя и бокс, мячи швыряю. А когда спортивная злость, меня это не тревожит, мне это не мешает. Это придаёт мотивации.

— Ты сказала сама себе, что не будешь ошибаться, как на первой неделе. Как этот щелчок произошёл? Это новый уровень?
— Я бы хотела, чтобы это менялось по щелчку. Просто сказала самой себе, что, если буду так ошибаться, соперница может взять инициативу, после чего мне будет тяжелее возвращаться. Я просто пыталась быть в фокусе, песни слушала мотивационные.

«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка

— Твоя главная песня для мотивации?
— Хорошо, я расскажу (улыбается). У меня есть две песни, которые я точно всегда слушаю в дни матчей. Это «Моя игра» Басты и «Ещё до старта далеко» от Тимати. Они меня заряжают.

— Кырстя последний раз выходила в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2009 году. Как играть с такой соперницей и что ты делала в 2009-м?
— У нас хорошие отношения, последний матч был непростым. Специального настроя не будет. Что я делала в 2009-м? Наверное, училась разговаривать, держать ложку. Не знаю, что делают дети в два года.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android