Андрей уже более двух лет не может пробиться в восьмёрку лучших на «Шлемах». А 20-летний Якуб Меншик впервые сделал это на ТБШ.

Рублёв спасся с 0:2 по сетам, но не вышел в 1/4 финала «РГ». В мужской сетке наших уже нет

В воскресенье, 31 мая, на «Ролан Гаррос» проходили первые матчи четвёртого круга в одиночных турнирах. В мужской сетке до этой стадии добрался лишь один россиянин — Андрей Рублёв. Год назад Рублёв дошёл как раз до 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции, так что задачи защищать очки уже не стояло; кроме того, четвертьфинал был на расстоянии одного шага.

Соперником Рублёва, посеянного под 11-м номером, был 20-летний чех Якуб Меншик (26). Андрей в третьем круге одержал уверенную победу над своим «клиентом» Нуну Боржешем — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Меншику пришлось тяжелее. Во втором круге он провёл изнурительный пятисетовик с Мариано Навоне, а в 1/16 финала получил «баранку» в первом сете матча с Алексом де Минором, однако ответил на это ярким камбэком — 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

В личных встречах чех вёл со счётом 2-0 — неудобный соперник. Якуб дважды обыграл Андрея в 2024 году: в четвертьфинале Дохи — 6:4, 7:6 (8:6) — и во втором круге «Мастерса» в Шанхае — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3. Оба матча проходили на харде.

Теннисисты в первом же гейме принялись устраивать перестрелки на задней линии, и Рублёв неплохо смотрелся в такой игре. Россиянин заработал брейк-пойнт, однако шансом взять подачу соперника не воспользовался. А в своём гейме Андрей на брейк-пойнте вёл атаку, но ошибся, и Меншик сделал брейк, после чего подтвердил его, отыграв ещё один брейк-пойнт, — 3:0.

В дальнейшем у Рублёва была лишь одна возможность отыграть брейк, однако он ею не воспользовался. Более того, до этого счёт мог стать 5:1 в пользу Меншика, если бы Якуб реализовал хотя бы один из трёх брейк-пойнтов. Как бы то ни было, в девятом гейме чех закрыл партию — 6:3 за 45 минут.

Якуб Меншик Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во втором сете Меншик на подаче был ещё более беспощаден, чем в первом. Рублёв даже не подбирался к брейк-пойнтам. К слову, на одном из мячей россиянин поскользнулся и не смог избежать падения — к счастью, ничего серьёзного.

Падение Андрея Рублёва Фото: Кадр из трансляции

В третьем гейме Андрей отыграл двойной брейк-пойнт, а вот в пятом Якуб дожал его с пятого брейк-пойнта. Во второй половине партии Рублёв и с судьёй на вышке успел поспорить — на тему того, что, по его мнению, линейный ошибочно не крикнул «аут» после удара соперника, а сам Андрей выполнил лишь один удар после этого.

Судья ответил, что уже не может проверить отметку, потому что Рублёв якобы не сразу попросил его сделать это.

Марат Сафин активно подсказывал подопечному, как следует действовать в том или ином эпизоде. Вот некоторые из напутствий Сафина:

«Если вторая [подача], то под право подай. Но лучше первую вкрути. Первую подай и готовься сразу».

«Покажи, что живой».

«Дыши, дыши, дыши».

«Ты играешь [чтобы] не просрать. Тебе нужно играть, чтобы выиграть. Разницу чувствуешь?»

Но Меншик держался. И только в 10-м гейме чех, подавая на сет, дал слабину. Рублёв роскошным обводящим заработал двойной брейк-пойнт и со второй попытки реализовал его — 5:5.

Взяв ещё по гейму на подаче, теннисисты приготовились к тай-брейку. Там они шли вровень, сделав по два мини-брейка к счёту 5:5. В концовке чуть точнее оказался Меншик: один сетбол Рублёв отыграл, а второй уже не смог — 7:6 (8:6) в пользу Якуба за 1 час 6 минут.

Третью партию Рублёв начал с брейка, и это дало ему необходимую уверенность в своих силах. Россиянин чисто проводил розыгрыши, допустив всего четыре невынужденных ошибки за сет (правда, виннеров тоже было немного, всего шесть). Следует отметить, что на первом мяче Андрей взял вообще все 16 очков из 16. Он мог не доводить дело до подачи на партию, однако в девятом гейме упустил двойной сетбол на приёме. В следующем гейме Рублёв чуть занервничал, сделал двойную ошибку, но третий сетбол всё же реализовал — 6:4 за 36 минут.

Андрей Рублёв Фото: Dan Istitene/Getty Images

В четвёртом сете уровень игры Меншика резко просел — видимо, начала сказываться усталость. У чеха пропала первая подача, он стал сорить невынужденными, и Рублёв не мог этим не воспользоваться. После обмена брейками (1:1) Андрей взял три гейма подряд, два из них — на приёме, отдав лишь одно очко на этом отрезке. Ведя 4:1 с отрывом в два брейка, россиянин чуть забуксовал, однако смог отыграть все пять брейк-пойнтов в напряжённом гейме. А при 5:2 без проблем подал на партию и перевёл матч в решающий сет — 6:2 за 40 минут.

В пятой партии неожиданно вернулся прежний Меншик с классными процентами попадания первым мячом и очков, взятых на нём. На подаче чеха Рублёв брал минимум очков, а в восьмом гейме россиянин отдал свою подачу, чего делать было никак нельзя. Шанс спастись у Андрея был, но при подаче Якуба на матч он упустил два брейк-пойнта. И Меншик победил — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3 за 3 часа 48 минут.

Рублёв уже более двух лет не может выйти в четвертьфинал на «Шлемах» — с Australian Open 2024 года. Кроме того, после того турнира Андрей не побеждал на «Шлемах» представителей топ-30. А 20-летний Меншик стал самым молодым представителем Чехии в восьмёрке лучших на ТБШ со времён Ивана Лендла в далёком 1980 году. Якуб впервые вышел в 1/4 финала на мэйджоре. Он оказался третьим теннисистом, родившимся не ранее 2004 года, вышедшим в четвертьфинал ТБШ, — после Лёнера Тьена на Australian Open — 2026 и Рафаэля Ходара на текущем турнире.

Открытый чемпионат Франции закончится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».