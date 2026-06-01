«Это чистейшее ограбление». Судейский скандал со звездой «РГ» вызвал бурные споры

30-я ракетка мира Жоао Фонсека обыграл норвежца Каспера Рууда (7:5, 7:6, 5:7, 6:2) в четвёртом круге «Ролан Гаррос». 19-летний бразилец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше третьего круга.

Фонсека – первый бразилец со времён легендарного Густаво Куэртена, попавший в восьмёрку сильнейших на грунтовом мэйджоре. Дальше Жоао сыграет с другим дебютантом стадии – 20-летним чехом Якубом Меньшиком, который выбил россиянина Андрея Рублёва.

В третьем круге Фонсека одолел Новака Джоковича, совершив камбэк после двух проигранных сетов. Встреча с двукратным финалистом «Ролан Гаррос» и топовым грунтовиком Руудом складывалась для Жоао менее нервно, однако лёгкой её тоже не назовёшь. Четыре сета завершились за 3 часа 58 минут. Особенно напряжённой выдалась вторая партия, которая длилась 1 час 24 минуты. Её судьба решалась на тай-брейке, который Фонсека выиграл со счётом 10:8.

У Рууда было три сетбола, последний из которых при 8:7 на подаче соперника. Во время удара Жоао с форхенда кто-то из толпы зрителей прокричал об ауте, но судья на вышке Луиза Энгзелл из Швеции спустилась проверить отметку и зафиксировала попадание. Это сделало счёт равным, и позже бразилец забрал тай-брейк.

Скандальный момент в матче Каспер Рууд – Жоао Фонсека Фото: Кадр из трансляции

Сразу после спорного момента показали повтор с Hawk-Eye, на котором видно, что Фонсека всё-таки не попал в корт. Если бы на «Ролан Гаррос» использовали электронную систему, как на других крупных грунтовых турнирах в Монте-Карло, Мадриде и Риме, то Рууд сравнял бы счёт и получил бы хорошие шансы переломить ход встречи, но вместо этого Жоао повёл 2:0, что является весомым преимуществом.

Обычно спокойный норвежец не стал оспаривать решение рефери. Как ни странно, во время этой встречи Каспер завёлся по другому поводу – из-за стоявших на корте рекламных щитов Lacoste. В одном из игровых моментов он едва не наткнулся на этот предмет, из-за которого ранее в Париже травмы уже получали.

«Они считают, что спонсоры важнее здоровья игроков», – сказал норвежец судье на вышке.

Рууд забрал третий сет, однако в четвёртом бразилец был явно сильнее. Судьба матча действительно могла сложиться иначе, если бы Каспер оказался победителем второй партии, но сам норвежец спокойно отреагировал на случившееся и отдал должное уровню Фонсеки.

«Удар справа был очень близко к линии, он мог попасть в корт или выйти за его пределы. Очевидно, очко засчитали. Так что если бы я выиграл тот сет, возможно, счёт потом стал бы 2:1 в мою пользу, однако я уступал 0:2 и только сократил отставание. Очевидно, это досадно в моей ситуации, но игра Жоао была впечатляющей. Я ожидал сложного матча, и таким он и оказался. У него не так много слабых мест. Он уже обыгрывал многих топ-теннисистов, включая Новака два дня назад. Его игра действительно впечатляет», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Жоао Фонсека забрал второй сет после спорного судейского решения Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В теннисном сообществе развернулась бурная дискуссия. «Ролан Гаррос» отдаёт дань традициям и сохраняет работу для линейных судей. В случае спорных моментов рефери на вышке спускается и проверяет след от мяча на грунте. Не всегда такое определение аутов бывает точным, поэтому сейчас практически все турниры используют электронную систему повторов. К ней тоже периодически возникают вопросы, но принято считать, что количество ошибок у Hawk-Eye меньше, чем у человека. Утверждается, что даже след мяча в ауте не может быть показательным, потому что удары в линию порой наносятся с такой силой, что отметка несколько сдвигается в сторону, и это способна увидеть только электроника.

«Это чистейшей ограбление Каспера Рууда. Не пора ли ввести электронную систему определения попадания мяча в линию на всех турнирах «Большого шлема»?» — задаётся вопросом Tennis Weekly Podcast.

«Необычный момент на «Ролан Гаррос». Из толпы раздался крик, что удар Жоао Фонсеки ушёл в аут. Судья проверила отметку и определила попадание, однако система Hawk-Eye показала, что мяч был за пределами корта», — констатировал официальный вещатель турнира TNT Sports в соцсетях.

«То же самое произошло два года назад в финале между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом. Есть ли какое-то ограбление норвежца? Позвольте объяснить: то, что показывают на экране TNT — неофициальная система Hawk-Eye. Телеканалы установили несколько камер на стадионе и делают приблизительную оценку возможного отскока мяча. По данным официального источника, погрешность настоящей системы Hawk-Eye составляет от 2 до 3,6 мм. Представьте себе погрешность этой телевизионной версии! Показанный отскок очень близок к линии. Мог ли мяч вылететь за пределы корта? Возможно, поскольку разница настолько мала, что речь идёт о миллиметрах, но также он мог и попасть.

В любом случае главный судья спустился проверить и подтвердил правильность результата, и даже сам Рууд не стал особо протестовать. Дело в том, что, с моей точки зрения, отображение на экране — приблизительная оценка с большой погрешностью. Я бы вообще ничего не показывал по телевизору, потому что это только вызывает споры. Если есть линейные судьи и главный судья, которые могут проверить отметку и сказать, правильная она или нет, зачем поднимать шум? Кроме того, мы уже видели в нескольких видеороликах, что в зависимости от того, насколько близко мяч отскочил и как был нанесён удар, иногда невозможно определить аут. Даже система Hawk-Eye не может на 100% выяснить это», — высказал детальное мнение по проблеме испанский журналист Хосе Морон.

«Скандальный момент во втором сете. Счёт должен был стать 1:1, однако вместо этого Рууд получил отставание 0:2. Каспер будет в ярости, когда увидит повтор», — отметил теннисный блогер Pavvy G.

«Французскую федерацию тенниса уместно критиковать за отсутствие электронного контроля линии на «Ролан Гаррос». Несколько раз в матче судья на вышке ошибалась, в том числе при принятии решения, которое могло бы принести Рууду победу во втором сете», — сказал четырёхкратный чемпион ТБШ, а ныне комментатор Джим Курье.

«Каспер Рууд был лишён возможности выиграть. Повтор показывает, что мяч вылетел за пределы корта на сетболе, а несколько розыгрышей спустя Жоао Фонсека повёл со счетом 2:0», — подчеркнул аккаунт DownTheLineTennis.