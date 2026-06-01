Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос – 2026, Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в четвёртом круге, на тай-брейке второго сета случился судейский скандал

«Это чистейшее ограбление». Судейский скандал со звездой «РГ» вызвал бурные споры
Михаил Георгиев
Каспер Рууд и Жоао Фонсека
Комментарии
Матч Рууда и Фонсеки вновь поднял вопрос о целесообразности задействования линейных судей вместо электронной системы повторов.

30-я ракетка мира Жоао Фонсека обыграл норвежца Каспера Рууда (7:5, 7:6, 5:7, 6:2) в четвёртом круге «Ролан Гаррос». 19-летний бразилец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше третьего круга.

Фонсека – первый бразилец со времён легендарного Густаво Куэртена, попавший в восьмёрку сильнейших на грунтовом мэйджоре. Дальше Жоао сыграет с другим дебютантом стадии – 20-летним чехом Якубом Меньшиком, который выбил россиянина Андрея Рублёва.

Материалы по теме
«У нас новый чемпион ТБШ, друзья!» Вылет Джоковича с «Ролан Гаррос» вызвал лавину эмоций
«У нас новый чемпион ТБШ, друзья!» Вылет Джоковича с «Ролан Гаррос» вызвал лавину эмоций

В третьем круге Фонсека одолел Новака Джоковича, совершив камбэк после двух проигранных сетов. Встреча с двукратным финалистом «Ролан Гаррос» и топовым грунтовиком Руудом складывалась для Жоао менее нервно, однако лёгкой её тоже не назовёшь. Четыре сета завершились за 3 часа 58 минут. Особенно напряжённой выдалась вторая партия, которая длилась 1 час 24 минуты. Её судьба решалась на тай-брейке, который Фонсека выиграл со счётом 10:8.

У Рууда было три сетбола, последний из которых при 8:7 на подаче соперника. Во время удара Жоао с форхенда кто-то из толпы зрителей прокричал об ауте, но судья на вышке Луиза Энгзелл из Швеции спустилась проверить отметку и зафиксировала попадание. Это сделало счёт равным, и позже бразилец забрал тай-брейк.

Скандальный момент в матче Каспер Рууд – Жоао Фонсека

Скандальный момент в матче Каспер Рууд – Жоао Фонсека

Фото: Кадр из трансляции

Сразу после спорного момента показали повтор с Hawk-Eye, на котором видно, что Фонсека всё-таки не попал в корт. Если бы на «Ролан Гаррос» использовали электронную систему, как на других крупных грунтовых турнирах в Монте-Карло, Мадриде и Риме, то Рууд сравнял бы счёт и получил бы хорошие шансы переломить ход встречи, но вместо этого Жоао повёл 2:0, что является весомым преимуществом.

Обычно спокойный норвежец не стал оспаривать решение рефери. Как ни странно, во время этой встречи Каспер завёлся по другому поводу – из-за стоявших на корте рекламных щитов Lacoste. В одном из игровых моментов он едва не наткнулся на этот предмет, из-за которого ранее в Париже травмы уже получали.

«Они считают, что спонсоры важнее здоровья игроков», – сказал норвежец судье на вышке.

Материалы по теме
«Всё ради спонсоров». Теннисистка на «РГ» жутко травмировалась, налетев на рекламный щит
«Всё ради спонсоров». Теннисистка на «РГ» жутко травмировалась, налетев на рекламный щит

Рууд забрал третий сет, однако в четвёртом бразилец был явно сильнее. Судьба матча действительно могла сложиться иначе, если бы Каспер оказался победителем второй партии, но сам норвежец спокойно отреагировал на случившееся и отдал должное уровню Фонсеки.

«Удар справа был очень близко к линии, он мог попасть в корт или выйти за его пределы. Очевидно, очко засчитали. Так что если бы я выиграл тот сет, возможно, счёт потом стал бы 2:1 в мою пользу, однако я уступал 0:2 и только сократил отставание. Очевидно, это досадно в моей ситуации, но игра Жоао была впечатляющей. Я ожидал сложного матча, и таким он и оказался. У него не так много слабых мест. Он уже обыгрывал многих топ-теннисистов, включая Новака два дня назад. Его игра действительно впечатляет», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Жоао Фонсека забрал второй сет после спорного судейского решения

Жоао Фонсека забрал второй сет после спорного судейского решения

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В теннисном сообществе развернулась бурная дискуссия. «Ролан Гаррос» отдаёт дань традициям и сохраняет работу для линейных судей. В случае спорных моментов рефери на вышке спускается и проверяет след от мяча на грунте. Не всегда такое определение аутов бывает точным, поэтому сейчас практически все турниры используют электронную систему повторов. К ней тоже периодически возникают вопросы, но принято считать, что количество ошибок у Hawk-Eye меньше, чем у человека. Утверждается, что даже след мяча в ауте не может быть показательным, потому что удары в линию порой наносятся с такой силой, что отметка несколько сдвигается в сторону, и это способна увидеть только электроника.

«Это чистейшей ограбление Каспера Рууда. Не пора ли ввести электронную систему определения попадания мяча в линию на всех турнирах «Большого шлема»?» — задаётся вопросом Tennis Weekly Podcast.

«Необычный момент на «Ролан Гаррос». Из толпы раздался крик, что удар Жоао Фонсеки ушёл в аут. Судья проверила отметку и определила попадание, однако система Hawk-Eye показала, что мяч был за пределами корта», — констатировал официальный вещатель турнира TNT Sports в соцсетях.

Материалы по теме
«Гнев Рыбакиной понятен». Судейский скандал с чемпионкой ТБШ поднял важнейшую проблему
«Гнев Рыбакиной понятен». Судейский скандал с чемпионкой ТБШ поднял важнейшую проблему

«То же самое произошло два года назад в финале между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом. Есть ли какое-то ограбление норвежца? Позвольте объяснить: то, что показывают на экране TNT — неофициальная система Hawk-Eye. Телеканалы установили несколько камер на стадионе и делают приблизительную оценку возможного отскока мяча. По данным официального источника, погрешность настоящей системы Hawk-Eye составляет от 2 до 3,6 мм. Представьте себе погрешность этой телевизионной версии! Показанный отскок очень близок к линии. Мог ли мяч вылететь за пределы корта? Возможно, поскольку разница настолько мала, что речь идёт о миллиметрах, но также он мог и попасть.

В любом случае главный судья спустился проверить и подтвердил правильность результата, и даже сам Рууд не стал особо протестовать. Дело в том, что, с моей точки зрения, отображение на экране — приблизительная оценка с большой погрешностью. Я бы вообще ничего не показывал по телевизору, потому что это только вызывает споры. Если есть линейные судьи и главный судья, которые могут проверить отметку и сказать, правильная она или нет, зачем поднимать шум? Кроме того, мы уже видели в нескольких видеороликах, что в зависимости от того, насколько близко мяч отскочил и как был нанесён удар, иногда невозможно определить аут. Даже система Hawk-Eye не может на 100% выяснить это», — высказал детальное мнение по проблеме испанский журналист Хосе Морон.

«Скандальный момент во втором сете. Счёт должен был стать 1:1, однако вместо этого Рууд получил отставание 0:2. Каспер будет в ярости, когда увидит повтор», — отметил теннисный блогер Pavvy G.

«Французскую федерацию тенниса уместно критиковать за отсутствие электронного контроля линии на «Ролан Гаррос». Несколько раз в матче судья на вышке ошибалась, в том числе при принятии решения, которое могло бы принести Рууду победу во втором сете», — сказал четырёхкратный чемпион ТБШ, а ныне комментатор Джим Курье.

«Каспер Рууд был лишён возможности выиграть. Повтор показывает, что мяч вылетел за пределы корта на сетболе, а несколько розыгрышей спустя Жоао Фонсека повёл со счетом 2:0», — подчеркнул аккаунт DownTheLineTennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android