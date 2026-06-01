Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ

Сегодня, 1 июня, на Открытом чемпионате Франции проходили заключительные встречи четвёртого круга в мужском и женском одиночных разрядах. В одной из игр принимала участие российская теннисистка Анна Калинская, посеянная под 22-м номером. Калинская впервые в карьере вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» — до этого Анна выиграла на этом турнире лишь один матч за всё время выступлений. Более того, россиянка пребывала в шаге от повторения личного рекорда на турнирах «Большого шлема». На Australian Open 2024 года она дошла до четвертьфинала.

Соперницей Калинской была представительница Австрии Анастасия Потапова (28), которая до нынешнего сезона выступала за Россию (в нейтральном статусе). В третьем круге Потапова сенсационно обыграла прошлогоднюю чемпионку «Ролан Гаррос» Кори Гауфф — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. Что касается Калинской, то она в первых двух матчах не потеряла ни партии против Лоис Буассон и Алины Корнеевой, а в 1/16 финала получила «баранку», но всё равно победила Камилу Осорио — 6:3, 0:6, 6:2.

Ранее Калинская и Потапова лишь однажды играли друг с другом на уровне тура, и было это так давно, что вряд ли имеет значение в разрезе отчётного матча. Для полноты картины напомним всё же, что в первом круге Кубка Кремля 2019 года Анна обыграла Анастасию со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Также была встреча в квалификации Цинциннати-2022 — там Калинская победила 7:5, 6:1.

Калинская ошибалась в первом гейме, и за счёт этого Потапова начала встречу с брейка. Россиянка сумела ответить тем же, хотя ей пришлось приложить для этого гораздо больше усилий. Анна лишь с третьего брейк-пойнта взяла гейм на приёме, и счёт сравнялся — 1:1. После этого Анастасия ещё раз взяла подачу соперницы, чьи укороченные не всегда приносили пользу, а потом отподавала под ноль — 3:1.

Калинская обнаружила себя отстающей, и надо было что-то предпринимать. Однако Анна продолжала ошибаться, и первая половина сета проходила не по её сценарию. Потапова под ноль взяла гейм на приёме и повела 4:1 с отрывом в два брейка. После этого серию неточностей выдала уже Анастасия, до этого игравшая, в общем-то, довольно чисто, и брейк под ноль удался Калинской. С этого она начала свой камбэк в стартовой партии.

Россиянка стала лучше защищаться, впервые в матче удержала подачу, потом снова выдала брейк под ноль, ещё раз взяла свой гейм, а после и приняла на сет — 6:4 за 46 минут. Таким образом, Анна закончила партию серией из пяти выигранных геймов. Потапова, которая, проиграв решающий мяч, в ярости принялась бить ракеткой по корту, в итоге допустила 16 невынужденных ошибок в этом сете, а Калинская ограничилась 13.

Анна Калинская Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии Потапова сразу же включила максимальную агрессию на приёме и, как и в первом сете, начала с брейка. В отличие от стартовой партии, Анастасия стала действовать стабильнее и впоследствии подарила сопернице только один брейк-пойнт, да и тот отыграла. Калинская же в седьмом гейме ещё раз отдала подачу, и после этого австрийская теннисистка сравняла счёт по сетам — 6:2 за 45 минут.

Потапова и третью, решающую партию начала с брейка, причём под ноль. Однако тут Калинская не расклеилась и ответила обратным брейком — 1:1. А следующий гейм, растянувшийся аж на 15 минут, стал самым напряжённым во всём матче. Анна действовала хладнокровно и отыграла все четыре брейк-пойнта; Потапова же периодически срывалась, ругалась и апеллировала к своей команде.

Анастасия Потапова Фото: Dan Istitene/Getty Images

Россиянка повела 2:1, но без брейка. Вместе с тем психологическое преимущество после такого тяжёлого гейма явно было на её стороне. Доказательством стало то, что Потапова в следующем гейме не взяла ни одного очка, допустив три (!) двойные ошибки. Калинская спокойно подтвердила этот брейк — 4:1. Однако праздновать успех было рано. Анастасия собралась, и Анна не удержала отрыв. Сделав брейк в седьмом гейме, австрийка затем и сравняла счёт — 4:4. Непрерывный натиск Потаповой, казалось, принесёт свои плоды. Калинская отдала свой гейм, после чего Анастасии оставалось подать на матч. Но она не смогла этого сделать и даже не взяла ни одного очка. Анна и на этом ответственном отрезке сохранила голову холодной и снова сравняла счёт — 5:5.

Пик драмы настал в 11-м гейме. С 40:0 на подаче Калинской стало «ровно», затем россиянка потерпела неудачу в розыгрыше из 18 ударов, а на брейк-пойнте допустила двойную ошибку. И Потапова опять вышла подавать на матч. И вновь потерпела неудачу! Анна, несмотря на то что у неё в какой-то момент начало сводить ноги, проявила стойкость и со второго брейк-пойнта перевела сет на тай-брейк (до 10 очков, так как это решающая партия). Там Калинская уступала 1:4 с двумя мини-брейками, однако отыграла их и добилась победы! Ключевым стал 14-й мяч, на котором Анна образцово отработала на приёме, и счёт стал 8:6 в её пользу. Россиянка забрала ещё два розыгрыша и вышла в четвертьфинал — 6:4, 2:6, 7:6 (10:7) за 2 часа 50 минут.

Так Калинская во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора. Россиянка, будучи 24-й ракеткой мира, обеспечила себе возвращение в топ-20. В лайв-рейтинге Анна идёт 19-й, а обойти её может лишь одна теннисистка — кто-то из пары Диана Шнайдер/Мэдисон Киз.

Кроме того, Калинская лишь в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал на грунте. И предыдущие подобные достижения были показаны на не столь статусных турнирах, а именно в Чарльстоне (трижды) и Страсбурге. В текущем сезоне это будет третий четвертьфинал Анны — после Дохи и Чарльстона.

В 1/4 финала Калинская сразится с победительницей противостояния Майя Хвалинска (Польша, Q) — Диан Парри (Франция).

«Ролан Гаррос» завершится 7 июня.