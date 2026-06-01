Ролан Гаррос — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Анна Калинская победила Анастасию Потапову

Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
Александр Насонов
Анна Калинская вышла четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Анна в драматичной встрече победила экс-россиянку Потапову, дважды не подавшую на матч. И обеспечила себе возвращение в топ-20.

Сегодня, 1 июня, на Открытом чемпионате Франции проходили заключительные встречи четвёртого круга в мужском и женском одиночных разрядах. В одной из игр принимала участие российская теннисистка Анна Калинская, посеянная под 22-м номером. Калинская впервые в карьере вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» — до этого Анна выиграла на этом турнире лишь один матч за всё время выступлений. Более того, россиянка пребывала в шаге от повторения личного рекорда на турнирах «Большого шлема». На Australian Open 2024 года она дошла до четвертьфинала.

«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка

Соперницей Калинской была представительница Австрии Анастасия Потапова (28), которая до нынешнего сезона выступала за Россию (в нейтральном статусе). В третьем круге Потапова сенсационно обыграла прошлогоднюю чемпионку «Ролан Гаррос» Кори Гауфф — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. Что касается Калинской, то она в первых двух матчах не потеряла ни партии против Лоис Буассон и Алины Корнеевой, а в 1/16 финала получила «баранку», но всё равно победила Камилу Осорио — 6:3, 0:6, 6:2.

Ранее Калинская и Потапова лишь однажды играли друг с другом на уровне тура, и было это так давно, что вряд ли имеет значение в разрезе отчётного матча. Для полноты картины напомним всё же, что в первом круге Кубка Кремля 2019 года Анна обыграла Анастасию со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Также была встреча в квалификации Цинциннати-2022 — там Калинская победила 7:5, 6:1.

Калинская ошибалась в первом гейме, и за счёт этого Потапова начала встречу с брейка. Россиянка сумела ответить тем же, хотя ей пришлось приложить для этого гораздо больше усилий. Анна лишь с третьего брейк-пойнта взяла гейм на приёме, и счёт сравнялся — 1:1. После этого Анастасия ещё раз взяла подачу соперницы, чьи укороченные не всегда приносили пользу, а потом отподавала под ноль — 3:1.

Калинская обнаружила себя отстающей, и надо было что-то предпринимать. Однако Анна продолжала ошибаться, и первая половина сета проходила не по её сценарию. Потапова под ноль взяла гейм на приёме и повела 4:1 с отрывом в два брейка. После этого серию неточностей выдала уже Анастасия, до этого игравшая, в общем-то, довольно чисто, и брейк под ноль удался Калинской. С этого она начала свой камбэк в стартовой партии.

Россиянка стала лучше защищаться, впервые в матче удержала подачу, потом снова выдала брейк под ноль, ещё раз взяла свой гейм, а после и приняла на сет — 6:4 за 46 минут. Таким образом, Анна закончила партию серией из пяти выигранных геймов. Потапова, которая, проиграв решающий мяч, в ярости принялась бить ракеткой по корту, в итоге допустила 16 невынужденных ошибок в этом сете, а Калинская ограничилась 13.

Анна Калинская

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии Потапова сразу же включила максимальную агрессию на приёме и, как и в первом сете, начала с брейка. В отличие от стартовой партии, Анастасия стала действовать стабильнее и впоследствии подарила сопернице только один брейк-пойнт, да и тот отыграла. Калинская же в седьмом гейме ещё раз отдала подачу, и после этого австрийская теннисистка сравняла счёт по сетам — 6:2 за 45 минут.

Потапова и третью, решающую партию начала с брейка, причём под ноль. Однако тут Калинская не расклеилась и ответила обратным брейком — 1:1. А следующий гейм, растянувшийся аж на 15 минут, стал самым напряжённым во всём матче. Анна действовала хладнокровно и отыграла все четыре брейк-пойнта; Потапова же периодически срывалась, ругалась и апеллировала к своей команде.

Анастасия Потапова

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Россиянка повела 2:1, но без брейка. Вместе с тем психологическое преимущество после такого тяжёлого гейма явно было на её стороне. Доказательством стало то, что Потапова в следующем гейме не взяла ни одного очка, допустив три (!) двойные ошибки. Калинская спокойно подтвердила этот брейк — 4:1. Однако праздновать успех было рано. Анастасия собралась, и Анна не удержала отрыв. Сделав брейк в седьмом гейме, австрийка затем и сравняла счёт — 4:4. Непрерывный натиск Потаповой, казалось, принесёт свои плоды. Калинская отдала свой гейм, после чего Анастасии оставалось подать на матч. Но она не смогла этого сделать и даже не взяла ни одного очка. Анна и на этом ответственном отрезке сохранила голову холодной и снова сравняла счёт — 5:5.

Пик драмы настал в 11-м гейме. С 40:0 на подаче Калинской стало «ровно», затем россиянка потерпела неудачу в розыгрыше из 18 ударов, а на брейк-пойнте допустила двойную ошибку. И Потапова опять вышла подавать на матч. И вновь потерпела неудачу! Анна, несмотря на то что у неё в какой-то момент начало сводить ноги, проявила стойкость и со второго брейк-пойнта перевела сет на тай-брейк (до 10 очков, так как это решающая партия). Там Калинская уступала 1:4 с двумя мини-брейками, однако отыграла их и добилась победы! Ключевым стал 14-й мяч, на котором Анна образцово отработала на приёме, и счёт стал 8:6 в её пользу. Россиянка забрала ещё два розыгрыша и вышла в четвертьфинал — 6:4, 2:6, 7:6 (10:7) за 2 часа 50 минут.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 10
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Так Калинская во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора. Россиянка, будучи 24-й ракеткой мира, обеспечила себе возвращение в топ-20. В лайв-рейтинге Анна идёт 19-й, а обойти её может лишь одна теннисистка — кто-то из пары Диана Шнайдер/Мэдисон Киз.

Кроме того, Калинская лишь в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал на грунте. И предыдущие подобные достижения были показаны на не столь статусных турнирах, а именно в Чарльстоне (трижды) и Страсбурге. В текущем сезоне это будет третий четвертьфинал Анны — после Дохи и Чарльстона.

В 1/4 финала Калинская сразится с победительницей противостояния Майя Хвалинска (Польша, Q) — Диан Парри (Франция).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:55 МСК
Майя Хвалинска
114
Польша
Майя Хвалинска
М. Хвалинска
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
3
         
Диан Парри
92
Франция
Диан Парри
Д. Парри

«Ролан Гаррос» завершится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

