Шнайдер на «РГ» с «баранкой» обыграла чемпионку AO-25! Диана впервые — в 1/4 финала ТБШ

В понедельник, 1 июня, на «Ролан Гаррос» — 2026 проводились последние сражения на стадии четвёртого круга. В этот день в четвертьфинал уже пробилась Анна Калинская, а ранее туда попала Мирра Андреева. Теперь настал черёд Дианы Шнайдер бороться за попадание в восьмёрку сильнейших теннисисток. Но обо всём по порядку.

Во вторую неделю грунтового мэйджора Шнайдер вышла благодаря победе над украинкой Александрой Олейниковой. Чуть меньше двух часов (1 час 44 минуты) теннисистки провели на корте, и со счётом 7:5, 6:1 Диана вышла победительницей из противостояния. Так россиянка впервые в карьере пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и второй раз попала в эту стадию на ТБШ (с учётом US Open — 2024).

На пресс-конференции наша спортсменка высказалась об обстановке на матчах в столице Франции, а ещё поделилась впечатлениями от выхода в четвёртый круг. «Очень тяжёлые условия, жарко. Горжусь собой, что показала хороший теннис и закрыла матч в двух сетах. Думаю, что-то щёлкнуло во мне и в моей игре на этой неделе. Всё хорошо работает», — сообщила 23-я ракетка мира.

Украинка Олейникова известна большим количеством скандальных заявлений в отношении российских теннисисток. Так, незадолго до встречи Александра раскритиковала Диану за участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» — 2025, а ещё за лайки в соцсетях на якобы политические посты. О сложившейся ситуации Шнайдер высказалась так: «Было понимание, что будет тяжёлый матч. Мы обсуждали это с [тренером] Сашей [Бажиным]. Тактические моменты тоже обсуждали, потому что у неё другой стиль игры, пытались к этому специально подготовиться. Я делилась с ним своими переживаниями насчёт матча. Главная задача была: не думать, кто на противоположной стране, и абстрагироваться. У меня был только мяч. От кого-то он летел, и всё: коротко или высоко. Это точно такой же мяч, который мог лететь от Соболенко или другой соперницы», — отметила спортсменка.

Соперницей россиянки по четвёртому кругу «Ролан Гаррос» стала чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз. Победа на австралийском ТБШ помогла американке подняться на пятую строчку в мировой классификации, однако позже она опустилась и в данный момент находится только на 19-й позиции. За всю карьеру 31-летняя теннисистка завоевала 10 трофеев в одиночке, включая ранее упомянутый мэйджор.

В стартовом круге парижского ТБШ Киз повесила «баранку» представительнице Бельгии Ханне Вандевинкель (6:3, 6:0), следом американка справилась с хорваткой Антонией Ружич (6:4, 6:4) и в битве за 1/8 финала Мэдисон одержала трудовую победу над девятой ракеткой мира Викторией Мбоко (6:3, 5:7, 7:5).

По личным встречам со Шнайдер у Киз было незыблемое преимущество — 3-0. Мэдисон оказывалась сильнее Дианы во втором круге Майами-2024 (6:2, 6:4), в 1/4 финала Лондона-2025 (2:6, 6:3, 6:4) и в третьем круге Брисбена-2026 (6:7, 7:6, 7:6). Отметим, что битва теннисисток на «Ролан Гаррос» стала их первым поединком на грунтовом покрытии.

В самом начале матча спортсменки начали настоящий парад брейков: сначала подачу спортсменки забрала Киз — 1:0, следом и Диана сделала брейк — 1:1. Тут же девушки взяли ещё по одному чужому гейму — 2:2. Наконец, Шнайдер удалось прервать эту серию и уверенно исполнить подачу — 3:2. Далее россиянка реализовала брейк-пойнт и выиграла ещё один гейм — 4:2. И через какое-то время успешно поставила точку в партии — 6:3.

Процент попадания первой подачи у Дианы получился достаточно высоким — 73%, а вот у Мэдисон он оказался куда хуже — 61%. Теннисистки не сделали ни одного эйса, при этом Киз допустила две двойные ошибки, а вот Шнайдер ограничилась одной.

Во втором гейме второго сета россиянка добралась до двух брейк-пойнтов, но американка отвела эти угрозы — 1:1. Следом спортсменки взяли ещё по одной своей подаче — 2:2. А дальше обе под ноль взяли по гейму — 3:3. При счёте 4:3 в свою пользу Киз добилась брейка — 5:3, после чего выиграла партию — 6:3.

Теннисистки не допустили двойных ошибок, а лидером по эйсам стала Киз — два против одного. При этом процент попадания первой подачи у Мэдисон был достаточно низким в этой партии: 54% у американки и 76% – у Шнайдер.

В третьем сете у Дианы прибавились силы, благодаря чему она взяла сначала одну подачу Мэдисон — 2:0, после чего ещё раз сделала брейк — 4:0. Далее россиянка взяла свой гейм — 5:0, а следом повесила Киз «баранку» и завершила матч — 6:3, 3:6, 6:0 за 1 час 46 минут.

Таким образом, Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертьфинал на «Ролан Гаррос», где сразится с Ариной Соболенко или Наоми Осакой. Для Дианы это также будет первое попадание в восьмёрку сильнейших на ТБШ! Тем самым в столице Франции продолжат борьбу сразу три россиянки: Андреева, Калинская и Шнайдер.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня.