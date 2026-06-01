Ролан Гаррос 2026: Анна Калинская, как сыграла в 4-м круге, соперница Анастасия Потапова, что сказала, эмоции, сетка, расписание

«Сегодня много себя ругала». Калинская — после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Андрей Панков
«Ролан Гаррос» — 2026: Анна Калинская
Реакция россиянки на победу в триллере.

Анна Калинская — в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Впервые в своей карьере. Для этого достижения Анне пришлось обыграть хорошую подругу Анастасию Потапову в настоящем триллере, который длился почти три часа. В решающем сете Калинская сначала вела с брейком, но потом отдала преимущество, и Потапова дважды подавала на матч. Однако в итоге всё свелось к решающему тай-брейку, где Анна оказалась сильнее.

После матча Анна ответила на вопросы иностранных журналистов, а потом – на наши.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 10
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

— Как опишешь победу?
— Горжусь собой. Не верю, что это произошло. Матч был тяжелым. Я нервничала. Когда я отдала свою подачу при 5:5, была разочарована, потому что хотела выиграть тот гейм. Всё очень быстро снова поменялось. Но нервы были до последнего очка.

— Что для тебя значит четвертьфинал на «Шлеме»?
— У меня было 0 ожиданий от себя на грунте. Счастлива, что я в четвертьфинале. Если бы мне кто-то сказал две недели назад, что дойду до этой стадии, то я бы не поверила.

Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
— Самый сумасшедший матч, который ты играла?
— В туре – нет, а на «Шлемах» — да. Впервые играла супер-тай-брейк, это было что-то новенькое. Матч был очень физически тяжёлым. Я вела 4:1 в третьем сете, показалось, что она начала уставать. А потом у меня начала заканчиваться энергия. Поэтому она смогла вернуться. Настя играла очень смело, постоянно возвращала мяч обратно.

***

— Всё ли хорошо со здоровьем?
— В начале третьего сета почувствовала усталость в спине, а в концовке ногу свело, но это была судорога. Это нормально для такого матча.

Анна Калинская

Фото: Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images

— Что было в голове по ходу третьего сета?
— Себя ругала сегодня. Наверное, по делу. В какой-то момент я перестала играть в свою игру, отдала Насте инициативу. Мысли были о том, что делать, что поменять. Не было такого, что я полностью голова отключила. Наоборот — надо было больше думать, чтобы играть терпеливо.

— Как объяснить эти перепады внутри сетов?
— В первом сете тяжело вошла в матч, не чувствовала ритм. По ходу почувствовала себя лучше, появилась уверенность в ударах. Увидела, что Настя занервничала, и воспользовалась этом в первой партии. Следом были качели, но были очень длинные розыгрыши. Борьба была всё время.

