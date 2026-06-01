Ролан Гаррос 2026: Диана Шнайдер, как сыграла в четвёртом круге, кто соперницы, что сказала, эмоции, сетка, расписание, результаты

«Сыграть с Миррой в финале было бы очень круто». Слова Шнайдер после победы над Киз
Андрей Панков
Диана Шнайдер
Эмоции Дианы после первого четвертьфинала «Большого шлема» в карьере.

Диана Шнайдер последней из россиянок влетела в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв с «баранкой» в третьем сете победительницу турнира «Большого шлема» Мэдисон Киз. Россиянка впервые вышла в четвертьфинал на уровне мэйджора. Эмоциями об этом она поделилась после матча, отвечая сначала на вопросы иностранных коллег, а потом – на наши.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		3 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Какие эмоции после победы?
— Счастлива и горжусь собой. Три прошлых матча я ей проиграла. Но сегодня другие условия, другое покрытие. Я была уверена в себе, играла высокие мячи, старалась быть агрессивной. В начале третьего сета я выиграла очень важный гейм, удержав свою подачу — это позволило выиграть встречу. Я просто шла от очка к очку. Знала, что Мэдисон отлично подаёт, поэтому просто пыталась возвращать каждый мяч в корт. Как только я видела возможность сыграть активно, я это делала, но не чересчур.

— Вокруг твоего прошлого матча на турнире было много шума. Это как-то мешало?
— Никак. Я не отвлекалась. Концентрировалась на восстановлении и теннисе.

Шнайдер на «РГ» с «баранкой» обыграла чемпионку AO-25! Диана впервые — в 1/4 финала ТБШ
— В четвертьфинале – Соболенко или Осака…
— Будет круто. И та и та — первая ракетка и чемпионка «Шлемов». Будет классный матч. У них агрессивный стиль игры, обсудим с тренером. Буду делать свою работу, стараться избегать ошибок и играть агрессивно.

— Серена Уильямс возвращается в тур. Ты рада?
— Не знаю, возвращается ли Серена только в пару или в одиночку тоже, но не уделяю этому внимание. Счастлива за неё, но у меня есть свои матчи и турнир здесь.

Диана Шнайдер

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Дальше микрофон перешёл нам.

— Теперь появилось ощущение, что на этом турнире вообще всё возможно?
— От одной победы это вряд ли зависит, это накопительный процесс. С каждым матчем набираю всё больше уверенности. Первый поединок на большом стадионе, до этого ей три раза проиграла. Выходила на этот матч с мыслью забыть все эти поражения, хотя помнила ключевые моменты. Прошлый матч помог понять, что надо использовать высокие мячи, плюс здесь высокий отскок. Это знание помогло. А третий сет отыграла просто хорошо, играла в умный теннис.

— Хорошо — это как-то слабо сказано.
— Стараюсь себя не завышать (смеётся).

Шнайдер вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! Калинская тоже там, ждём Соболенко. LIVE!
— Что советовал тренер по ходу матча? И что было экспромтом?
— Приём сыграл большую роль. Мэдди хорошо подаёт, обсуждали это с Сашей: как надо стоять, как принимать. Иногда он мне прямо говорил, когда нужно встать ближе. Это хорошо помогло. Двойная у неё тоже случилась отсюда. Я хорошо играла сегодня с бэкхенда, потому что я знала, что она постарается мне под него сесть. Мне надо было не дать ей возможности атаковать.

— Вы с Миррой в разных частях сетки ― можете встретиться только в финале. Как-то это обсуждали?
— Мы тут с ней расходимся. Я играю ― она тренируется, а потом наоборот. Видимся редко ― в раздевалке или тренажёрке, желаем друг другу удачи. Сыграть друг против друга в финале было бы очень круто. Думаю, обе из нас были бы счастливы, но до этого ещё два матча.

«Ролан Гаррос» - 2026. Женщины. Турнирная сетка

— А вместе вы проводите время?
— Времени мало, если бы было больше, конечно, проводили бы. Я могу назвать Мирру подругой, нам комфортно вместе. Было много моментов, когда мы хотели куда-то вместе выйти, что-то поделать. Но Мирра живёт во Франции, потом иногда ездит домой. Я тоже могу в Москву заехать. Поэтому тяжело состыковаться.

— Решение не играть вместе пару было правильным?
— Сложно сказать. Я не сильно устала сегодня. Первая неделя была тяжелее из-за погоды, пусть меня Мэдди и погоняла сегодня. Но психологически я себя лучше ощущала на корте, мой тренер много был уже на этих стадиях. Посмотрим, как это поможет на следующем матче, к кому мы будем готовиться. Буду просто стараться выйти на матч с психологией как сегодня. Буду воспринимать это как опыт в будущее.

