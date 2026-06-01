«Всегда сложный соперник». Мирра сыграет с румынкой, которая не отдала ни сета на «РГ»

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в самом разгаре. Во вторник, 2 июня, стартуют четвертьфинальные матчи. В одном из них сыграет россиянка Мирра Андреева. За место в полуфинале она поборется с румынкой Сораной Кырстей, которая проводит свой последний сезон в WTA-туре. Рассказываем, чем эта встреча может быть интересна и в какой форме к ней подходят теннисистки.

Стоит отметить, что Мирра стала самым молодым игроком, достигшим трёх и более подряд четвертьфиналов в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» со времён Мартины Хингис (18 лет 236 дней) в 1999 году. На момент начала турнира россиянке было 19 лет 25 дней.

Предстоящий матч примечателен и тем, что разница в возрасте между Андреевой и Кырстей — вторая в истории четвертьфиналов женских турниров «Большого шлема». Сорана старше Мирры на 17 лет 22 дня. А лидерство по данному показателю принадлежит участницам матча между Мартиной Навратиловой и Дженнифер Каприати на Уимблдоне в 1991 году (19 лет 162 дня).

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал грунтового ТБШ, отдав всего один сет за четыре сыгранных встречи. В первом круге россиянка одолела француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3), во втором — испанку Марину Бассольс-Риберу (3:6, 6:1, 6:1), а затем – чешку Мари Боузкову (6:4, 6:2) и швейцарку Хиль Белен Тайхман (6:3, 6:2).

Андреева в этом году проводит лучшую грунтовую часть сезона в своей карьере. На этом покрытии она завоевала титул на турнире WTA-500 в Линце, дошла до полуфинала соревнований той же категории в Штутгарте, а ещё сыграла в решающих матчах одиночного и парного разрядов на «тысячнике» в Мадриде. На WTA-1000 в Риме Мирра в одиночке добралась до четвертьфинала, а вот в паре завоевала трофей вместе с Дианой Шнайдер.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева с трофеями на турнире WTA-1000 в Риме Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил выход Мирры в четвертьфинал грунтового «Шлема» в Париже. Он заявил, что такие результаты россиянка показывает благодаря хорошему спарринг-партнёру: «Я не ожидал, что Мирра дойдёт до этой стадии. Последние полтора месяца у Андреевой нет турбулентности в результатах. Я могу это связывать лишь с тем, что сейчас у неё есть хороший и качественный спарринг-партнёр, которого, надеюсь, она слушает. Мне кажется, всё это стечение обстоятельств даёт нам такие приятные эмоции», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

За выход в полуфинал Андреева поборется с румынской спортсменкой Сораной Кырстей, занимающей 18-ю строчку рейтинга WTA. Кырстя стала третьей по возрасту четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» в Открытой эре. На момент победы в четвёртом круге грунтового ТБШ возраст румынки составил 36 лет 47 дней. По этому показателю Сорана уступает двум теннисисткам: немке Хельге Ниссен-Мастхофф, вышедшей в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 1978 году в возрасте 36 лет 199 дней, и Билли Джин Кинг (1980 год, 36 лет 186 дней).

Кырстя показывает весьма хорошие результаты на грунтовом отрезке текущего года. На «пятисотнике» в Линце она добралась до 1/4 финала, на турнире WTA-250 в Руане вышла в полуфинал, но снялась, а ещё боролась за выход в финал «тысячника» в Риме. Кроме того, в феврале 2026-го румынка завоевала титул на домашних соревнованиях WTA-250 в Клуж-Напоке.

Сорана Кырстя с трофеем WTA-250 в Клуж-Напоке Фото: Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images

В последнем для себя сезоне в WTA-туре Сорана во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». На пути к нему она не отдала ни одного сета соперницам: победила сначала представительницу Франции Ксению Ефремову (6:3, 6:1), затем – немку Еву Лис (6:3, 6:0), аргентинку Солану Сьерру с двумя «баранками» (6:0, 6:0) и китаянку Ван Сиюй (6:3, 7:6).

Любопытно, что теннисистка уже доходила до этой стадии на грунтовом ТБШ 17 лет назад, в 2009 году. На пресс-конференции после победы в четвёртом круге Сорана высказалась об этом достижении: «17 лет назад я была ребёнком. Только пришла в тур и на самом деле не до конца понимала, что происходит. Сейчас у меня за плечами огромный опыт. Я повзрослела как игрок и как человек. Это совсем иная ситуация, но тоже очень красивая. Очень благодарна за всё, что происходит, очень счастлива видеть, как я эволюционировала за эти годы», — сказала Кырстя.

На той же пресс-конференции спортсменка заявила, что, несмотря на выдающиеся результаты в 2026-м, её решение завершить карьеру в конце года остаётся в силе: «Думаю, этот год идёт гораздо лучше, чем я ожидала. Пришла в свой последний год с желанием уйти из спорта с поднятой головой, действительно хорошо выступить. Однако не думала, что всё сложится так удачно. Мне ещё и очень нравится. На данный момент решение не изменилось. Не собираюсь ничего менять, не буду сейчас пытаться корректировать что‑то или давить на себя. Пока решение то же самое», — отметила Сорана.

Успехи румынки оценила и чемпионка «Ролан Гаррос» – 2009, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова: «Какой фееричный финальный сезон! Может, всё-таки отложит завершение карьеры? Если Мирра и Сорана дойдут друг до друга в четвертьфинале, это может быть очень интересный поединок», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Мирра Андреева и Сорана Кырстя встречались на уровне WTA пока только один раз. Матч состоялся в этом году в четвертьфинале «пятисотника» в Линце, где россиянка в результате завоевала трофей. Андреева обыграла Кырстю в трёх сетах со счётом 7:6, 4:6, 6:2.

Мирра уже успела поделиться ожиданиями от предстоящей встречи: «С Сораной мы много раз тренировались в этом сезоне, и последний раз я играла против неё в Линце — это был очень тяжёлый матч. Я выиграла в трёх сетах, но не знаю… Пока что она играет потрясающе. Она замечательный человек и просто невероятный соперник. Всегда выкладывается на корте на максимум, и я очень хорошо её знаю, потому что мы тренировались почти на каждом турнире, где участвовали. Это будет очень интересный матч, очень зрелищный. Она всегда очень сложный соперник, и сейчас она играет, пожалуй, в лучший теннис в своей жизни и проводит невероятный сезон. И да, мне кажется, это будет отличный матч, очень рада возможности сыграть против неё», — сказала она в студии TNT Sports.

Высказалась о матче и российская теннисистка Наталья Вихлянцева, заявив, что Андреевой по силам одолеть румынку: «Мирра будет играть против Сораны Кырсти. Соперница не из простых, проводит лучший грунтовый сезон за все свои годы теннисной карьеры. Но я верю, что Мирра может переиграть Сорану за счёт более разнообразного тенниса и молодости», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Мирра Андреева на WTA-500 в Линце Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

Также выход россиянки в 1/4 финала прокомментировал чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте, российский экс-теннисист Андрей Ольховский: «Считаю, что четвертьфинал «Ролан Гаррос» — уже очень хороший результат для Мирры. Но у неё есть шанс на полуфинал и даже побороться там — Андреевой по силам пройти ещё дальше. Однако до победы ещё три матча, давайте пока не будем об этом. Конечно, это было бы здорово, но путь неблизкий, соперники тяжёлые. Будут непростые матчи, и всё зависит от неё самой», — отметил Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А Евгений Кафельников оценил перспективы Мирры на грунтовом ТБШ в целом: «Мирра завтра сыграет с Кырстей. Андреева обязана проходить. Дальше у неё будет очень непростой матч либо со Свитолиной, либо с Костюк. Сложно прогнозировать, если учесть, как на неё настраиваются соперники такого рода. Будет очень непросто», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Удастся ли Мирре обыграть Сорану ещё раз? Узнаем, когда теннисистки выйдут на корт во вторник, 2 июня.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. За всеми событиями и успехами российских теннисистов следите на «Чемпионате».