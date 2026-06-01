Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви

Арина Соболенко (№1) и Наоми Осака (№16) афишей встречи внесли свои имена в историю ещё до выхода на корт. Всё дело в том, что в понедельник, 1 июня, они на центральном корте «Ролан Гаррос» сыграли первый женский матч вечерней сессии с 2023 года! Рассказываем, как это было.

На корте в этот вечер были две многократные чемпионки турниров «Большого шлема», ни разу не побеждавшие в Париже. Соболенко максимум на «Ролан Гаррос» добиралась до финала (2025), Осака – до четвёртого круга (лучший результат в этом году).

Друг с другом девушки встречались трижды. Две встречи состоялись в текущем сезоне. По иронии судьбы каждый поединок прошёл в четвёртом круге:

Мадрид-2026, победа Соболенко (6:7, 6:3, 6:2);

Индиан-Уэллс-2026, победа Соболенко (6:2, 6:4);

US Open – 2018, победа Осаки (6:3, 2:6, 6:4).

Арина Соболенко и Наоми Осака Фото: Chris Unger/Getty Images

На пресс-конференциях Арина и Наоми поделились ожиданиями от очередной встречи друг с другом.

«Живём один раз, что уж там. Мне кажется, неплохо сыграла против неё в Мадриде. Просто сдала позиции во втором и третьем сете. Надеюсь, теперь получится сохранить стабильность и продолжать играть агрессивно. Что будет, то будет», — сказала Осака.

«Мне кажется, последний матч в Мадриде был очень напряжённым и проходил на высоком уровне. В той встрече она действительно прибавила и подняла свой уровень игры. Я просто готова к борьбе. Готова выйти на корт и бороться за этот матч, за эту победу. Готова сделать всё необходимое, чтобы выиграть», — поделилась Соболенко.

Победительница этого матча дальше встретится с Дианой Шнайдер. Наш корреспондент в Париже уже спросил у россиянки, с кем из этой пары она хотела бы сыграть.

«Соболенко или Осака — будет круто. И та и та — первая ракетка и чемпионка «Шлема». Будет классный матч. У них агрессивный стиль игры, обсудим с тренером. Буду делать свою работу, стараться избегать ошибок и играть агрессивно», — ответила Шнайдер.

В поединок Соболенко вливалась тяжелее и дольше Осаки, благодаря чему Наоми на уязвимом положении соперницы смогла оформить ранний брейк во втором гейме. Правда, именно это стало тем, что разбудило Арину и тут же подтолкнуло её к брейку обратному. До последнего девушки держали равенство по счёту, но в 11-м гейме несколько невынужденных на задней линии подвели японку, она отдала свою подачу, а белоруска следом взяла свою и забрала стартовый сет (7:5).

Во второй партии всё складывалось для Соболенко ещё проще. Максимум атаки и вариативных действий – минимум ошибок. Таков был секрет успеха первой ракетки мира в этом матче. А ещё тёплые признания в любви, которые один за другим в один момент стали лететь с трибун в адрес Арины.

Соболенко одержала третью победу над Осакой подряд (7:5, 6:3). Это помогло Арине выйти в четвертьфинал на 14-м турнире «Большого шлема» подряд! Такое достижение в последний раз покорялось только Серене Уильямс в сезонах 2000-2005.

Дальше Соболенко сразится с Дианой Шнайдер. Вот какие ещё сложились четвертьфинальные пары у женщин: Анна Калинская – Майя Хвалинска; Элина Свитолина – Марта Костюк; Мирра Андреева – Сорана Кырстя. После того, как в четвёртом круге выбыла Ига Швёнтек, стало ясно, что в этом году в Париже будет новая чемпионка.

Россия стала лидером по количеству теннисисток в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в женской сетке. Кроме того, впервые с 2013 года сразу три наши спортсменки добрались до четвертьфинала в Париже. В прошлый раз втроём до этой стадии дошли Светлана Кузнецова, Мария Кириленко и Мария Шарапова.

У мужчин в одиночной сетке сложились такие четвертьфинальные дуэты: Александр Зверев — Рафаэль Ходар; Якуб Меншик — Жоао Фонсека; Флавио Коболли — Феликс Оже-Альяссим. А ещё Маттео Берреттини ожидает победителя встречи Фрэнсис Тиафо — Маттео Арнальди. Если дальше пройдёт Фрэнсис, то Маттео окажется единственным несеяным игроком на стадии 1/4 финала. А также у парней, как и у девушек, в любом случае в этом году будет новый чемпион грунтового «Шлема».

