Блестящая восьмёрка «Ролан Гаррос»: среди них сразу три россиянки борются за трофей

На «Ролан Гаррос» настаёт пора решающих матчей. Определились все восемь теннисисток, которые примут участие в четвертьфинальных встречах. В этот раз следить за матчами будет особенно интересно, ведь в трёх из четырёх поединков примут участие российские спортсменки. Кто же наши красавицы и с кем они могут встретиться?

Примечание. Теннисистки расположены в соответствии с турнирной сеткой.

Арина Соболенко (Беларусь, первый номер посева)

После вылета Иги Швёнтек именно Соболенко является главным фаворитом женского турнира. Всё вроде бы складывается в её пользу, но заранее вручать титул Арине было бы опрометчиво — сколько уже сенсаций подарил турнир. Год назад белоруска уступила в финале «Ролан Гаррос» Кори Гауфф, а сейчас намерена перекрыть прошлогодний результат. За карьеру Соболенко завоевала три титула на грунте — вроде бы не так и много, однако всё это были турниры с участием всех сильнейших. Точнее, один и тот же турнир — «тысячник» в Мадриде. О серьёзном настрое Арины свидетельствует и то, что пока она не отдала ни партии на этом «РГ».

Диана Шнайдер (Россия, 25)

Шнайдер уже успела побывать 11-й ракеткой мира, но до этого лишь однажды выходила во вторую неделю на «Шлемах», то есть в четвёртый круг, а именно на US Open — 2024. На «Ролан Гаррос» Диана прежде не преодолевала второй круг, а тут вот какой прорыв получился. В 1/8 финала текущего турнира она выбила не кого-нибудь, а чемпионку Australian Open — 2025 Мэдисон Киз, причём с «баранкой» — 6:3, 3:6, 6:0. Результат говорит сам за себя. А вообще мы давно знаем, что Шнайдер в состоянии дать результат где угодно, ведь у неё имеются титулы на всех трёх покрытиях.

Анна Калинская (Россия, 22)

Калинская, как и Шнайдер, с лихвой перекрыла личный рекорд на «Ролан Гаррос». До текущего турнира Анна выиграла лишь один матч на парижском мэйджоре, а теперь заслуженно пробилась в четвертьфинал, как и на Australian Open — 2024. И соперницы-то у неё были непростые: прошлогодняя полуфиналистка Лоис Буассон, штурмующая взрослый тур Алина Корнеева, всегда опасная на грунте Камила Осорио, Анастасия Потапова, выбившая саму Кори Гауфф… Все они не справились с Калинской. Нервов в последнем матче было хоть отбавляй! В это трудно поверить, но Анна на уровне тура никогда не проходила дальше четвертьфинала на грунте, а сейчас может побить это достижение, причём не где-нибудь, а на самом главном грунтовом турнире.

Майя Хвалинска (Польша, Q)

В топ-8 на «Ролан Гаррос» вышла одна польская теннисистка, и это — внимание, сенсация — не Ига Швёнтек. Хвалинска выскочила буквально из ниоткуда. Квалифаер в четвертьфинале «Шлема» — редкое событие. Этот турнир Майя проводит в ранге 114-й ракетки мира, и очевидно, что её ожидает повышение. До этого «РГ» у неё было всего две победы на грунте на уровне тура. А тут она выбила Чжэн Циньвэнь, Элисе Мертенс, Марию Саккари — не самых слабых соперниц, мягко говоря. Козырь Хвалинской в том, что её в каждом матче считают аутсайдером, так что она вообще не испытывает давления.

Элина Свитолина (Украина, 7)

«Ролан Гаррос» — единственный «Шлем», где Свитолина ещё не выходила в полуфинал. В последние четыре года у украинки три выхода в топ-8 на этом турнире. Белинда Бенчич в четвёртом круге не избежала «баранки» от Элины — 6:4, 4:6, 6:0 в пользу последней. По карьере Свитолина успешна как на харде, так и на грунте, где на её счету целых восемь титулов, в том числе три трофея на «тысячнике» в Риме, действующей чемпионкой которого она является.

Марта Костюк (Украина, 15)

Костюк в этом сезоне пока что непобедима на грунте. Украинка завоевала титулы в Руане и на «тысячнике» в Мадриде, а в 1/8 финала «Ролан Гаррос» расправилась с четырёхкратной чемпионкой этого турнира Игой Швёнтек — 7:5, 6:1. При этом ранее Марта лишь однажды выходила в четвертьфинал на «Шлеме», на Australian Open 2024 года — ну в точности как Анна Калинская. Прервёт ли кто-то победную серию разыгравшейся Костюк?

Мирра Андреева (Россия, 8)

19-летняя Андреева третий год подряд выходит в четвертьфинал «Ролан Гаррос». И это не предел для неё, ведь ещё в 2024 году она стала полуфиналисткой парижского мэйджора. На текущем турнире Мирра в четырёх матчах отдала всего один сет — справедливости ради соперницы у неё были не самые сильные. Но ведь она заслужила такую сетку, будучи восьмой сеяной. Тем более что Андреева дружит с грунтом — именно на этом покрытии она завоевала свой первый титул в туре (Яссы-2024). А в апреле этого года Мирра выиграла обновлённый «пятисотник» в Линце, сменивший покрытие.

Сорана Кырстя (Румыния, 18)

Невероятно, но 36-летняя Кырстя проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Теннисистка, которая уже объявила, что этот сезон станет для неё последним (а может, передумает?!), идёт на 18-й строчке рейтинга — это её личный рекорд. Сорана ошеломила теннисное сообщество, когда выбила Арину Соболенко на «тысячнике» в Риме. Далее по сетке румынка прошла Линду Носкову и Елену Остапенко и споткнулась лишь на Кори Гауфф. А на «Ролан Гаррос» Кырстя не отдала ни партии за четыре матча, повесив три «баранки», в том числе две — бедной Солане Сьерре. Вот какая соперница будет у Мирры в четвертьфинале.

Расписание такое: 2 июня будут сыграны четвертьфиналы в нижней половине сетки, а 3 июня — в верхней. Полуфиналы состоятся 4 июня, финал — 6 июня.