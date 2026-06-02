«Нужно ставить мужчину». Теннисисту дали рекордный штраф за слова о женщине-судье на «РГ»

71-я ракетка мира Даниэль Вальехо оштрафован на € 65 тыс. за сексистские высказывания в адрес судьи Аны Карвальо во время матча второго круга «Ролан Гаррос» с французом Моизом Куаме (3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7).

Сумма составляет половину призовых парагвайца на турнире в размере € 130 тыс. Наказание могло быть куда более жёстким, поскольку сразу после инцидента в четверг сообщалось, что организаторы «РГ» подумывают оштрафовать Вальехо на шестизначную сумму, забрав почти все заработанные в Париже средства.

Вальехо потерпел обидное поражение от 17-летнего любимца французской публики Куаме. Даниэль отыгрался с 0:2 по сетам, но в решающей пятой партии уступил на чемпионском тай-брейке со счётом 8:10.

Парагвайцу очень не нравилось поведение фанатов в Париже, которые пытались сбить его с ритма и слишком эмоционально поддерживали Куаме. Вальехо просил судью из Бразилии Ану Карвальо как-то их успокоить, но не добился желаемого. В интервью после матча Даниэль решил сделать довольно жёсткое высказывание, которое многие посчитали женоненавистническим.

«На такие матчи нужно ставить мужчину. Женщине очень сложно с этим справляться. Здесь нужна мужская жёсткость, потому что толпа очень давит, и нужно уметь ей противостоять. Судья слишком поздно запускала таймер между розыгрышами, из-за чего Куаме получал дополнительное время на восстановление. Публика вела себя очень плохо, но я понимаю, что они поддерживали своего игрока. Толпа была очень агрессивной, и я был к этому готов. Честно говоря, это не помешало мне, а скорее помогло ему. Мне кажется, он слишком часто тянул время – лежал на корте, затягивал паузы. Ненормально, когда зрители кричат целую минуту и игра не продолжается. В матче, где физика играет такую роль, дополнительное время даёт огромное преимущество», — сказал Вальехо на пресс-конференции.

Даниэль Вальехо Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Ролан Гаррос» сразу же выпустил пресс-релиз, в котором анонсировал санкции в отношении Вальехо.

«Федерация тенниса Франции и организаторы «Ролан Гаррос» приняли к сведению комментарии Даниэля Вальехо в адрес судьи после матча 28 мая 2026 года и считают эти высказывания неприемлемыми. Компетентность судьи определяется не полом, а профессионализмом и способностью работать на самом высоком уровне. Исход спортивного события, вне зависимости от того, положительный он или отрицательный, никогда не может служить оправданием подобным комментариям. Организаторы турнира наложат на Вальехо серьёзные санкции в виде штрафа. «Ролан Гаррос» решительно осуждает любые сексистские высказывания, независимо от того, от кого они исходят, и выражает поддержку судье матча, а также всем арбитрам турнира в целом», — говорилось в заявлении турнира.

Степень серьёзности наказания Вальехо обсуждалась несколько дней. СМИ сообщали, что ему могут выписать штраф в размере около $ 100 тыс. Парагваец в конечном счёте относительно легко отделался и отдаст заметно меньше этой суммы. Вероятно, помогло то, что Даниэль спустя время всё-таки извинился за свои слова в соцсетях.

«Было принято решение наложить штраф в размере € 65 тыс., что составляет примерно половину призовых денег Вальехо. Его поведение совершенно неприемлемо для нас, и даже за пределами турнира так делать нельзя. Комментарии подобного рода здесь неуместны», — заявила директор турнира Амели Моресмо.

Даниэль Вальехо считает, что судья Ана Карвальо помогала его сопернику Моизу Куаме Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Вальехо установил рекорд по сумме штрафа в истории «Ролан Гаррос», но на других турнирах были более серьёзные взыскания. Скандальный австралиец Ник Кирьос заплатил $ 550 тыс. штрафов за карьеру, являясь лидером всех времён по этому показателю. Дороже всего ($ 113 тыс.) Нику обошлись плевки и истерические оскорбления в сторону судьи в Цинциннати-2019.

Американец Фрэнсис Тиафо заплатил $ 120 тыс. за минутную тираду с ругательствами в адрес судьи после поражения от Романа Сафиуллина в Шанхае-2024. Это был самый дорогой эмоциональный срыв в теннисе. Годом ранее француза Уго Гастона наказали штрафом в размере $ 144 тыс. за специально выброшенный из кармана мяч во время розыгрыша в матче с Борной Чоричем в Мадриде, но после апелляции он добился снижения взыскания в два раза.

На Australian Open — 2025 Даниилу Медведеву выписали общий штраф в размере $ 76 тыс. Из них $ 10 тыс. пришлось заплатить за то, что в матче первого круга с тайцем Касидитом Самреем россиянин разбил ракетку о камеру на сетке. Еще $ 66 тыс. Медведев был вынужден отдать за нарушение в проигранном пятисетовом поединке второго круга с американцем Лёнером Тьеном. Даниил кинул ракетку в рекламный щит, спорил с судьёй, а после игры не пришёл на обязательную пресс-конференцию.

Для 22-летнего Вальехо штраф на «Ролан Гаррос» окажется более болезненным наказанием, чем для Кирьоса, Тиафо и Медведева. Парагваец, который только 18 мая достиг самого высокого в карьере 70-го места в рейтинге ATP, успел заработать $ 502 556 до «РГ». В Париже он впервые сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема» и даже прошёл один раунд, что позволило ему существенно пополнить кошелёк, но значительную часть заработанного придётся отдать в виде штрафа за эмоциональное высказывание в адрес женщины-судьи.