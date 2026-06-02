Мирра с «баранкой» влетела в полуфинал «РГ»! Андреева повторила свой рекорд на ТБШ

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде сократилась до восьми теннисисток, а это значит, что пришла пора четвертьфинальных поединков. Во вторник, 2 июня, разыгрывались путёвки в следующий круг, и в числе спортсменок, боровшихся на корте в этот день, была и первая ракетка России Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

Попасть в 1/4 финала парижского ТБШ Андреева смогла после выигранного матча у представительницы Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Без особых проблем и видимых усилий Андреева за 1 час 26 минут закрыла 170-ю ракетку мира — 6:3, 6:2. Тем самым за четыре встречи на французском соревновании россиянка уступила всего один сет — в матче с испанкой Мариной Бассольс-Риберой (3:6, 6:1, 6:1).

Олимпийская чемпионка Елена Веснина о выходе Андреевой в четвертьфинал грунтового мэйджора высказалась так: «Я довольна, как играет Мирра, как она себя ощущает на корте. Даже небольшие проблемы, с которыми сталкивается, переносит с достоинством. Виден опыт, несмотря на возраст. Некоторые матчи вытаскивает за счёт того, что не повторяет прошлых ошибок. Победа над Тайхман была непростой. Соперница гораздо ниже в рейтинге, но при этом очень опасная. Не так давно она стояла в топ-30, хорошо чувствует себя на грунте. Игра была нервной. Однако Мирра проявила стойкость. Её разнообразная игра помогает на грунте», — подчеркнула Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На пресс-конференции наша спортсменка поделилась радостными эмоциями после победы над Тайхман. «Я была очень сфокусирована, пыталась играть агрессивно и сказала себе, что не могу ошибаться так, как на первой неделе. Очень довольна тем, как играла сегодня. Я просто счастлива, что играю в хороший теннис. Может, завтра это изменится, но не сейчас. В каком-то смысле я себя чувствую другой Миррой, если сравнивать с прошлым годом. Знаю, как готовиться к тому, если что-то идёт не по плану. Теперь я к такому готова и приспособлена. Я сильнее ментально и физически. Чувствую, что мне есть в чём прибавлять, но я играю иначе», — заявила восьмая ракетка мира.

В свою очередь, теннисные эксперты тоже позитивно оценили попадание Андреевой в восьмёрку сильнейших на грунтовом ТБШ. Так, Андрей Ольховский заявил, что Мирре по силам пройти дальше по сетке. «Считаю, что четвертьфинал «Ролан Гаррос» — уже очень хороший результат для Мирры. Но у неё есть шанс на полуфинал и даже побороться там — Андреевой по силам пройти ещё дальше. Однако до победы ещё три матча, давайте пока не будем об этом. Конечно, это было бы здорово, но путь не близкий, соперники тяжёлые. Будут тяжёлые встречи, и всё зависит от неё самой», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Мирра Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

За полуфинал первая ракетка России боролась с Сораной Кырстей, которая старше неё аж на 17 лет! В мировой классификации румынка сейчас занимает лучшее место в карьере — 18-е, при этом спортсменка проводит последний сезон в карьере. В коллекции у Кырсти четыре трофея на уровне WTA-тура, включая недавно выигранный титул на домашнем соревновании в Клуж-Напоке.

В отличие от Мирры, Сорана не проиграла соперницам ни одного сета на «Ролан Гаррос»! В первом круге румынка разгромила представительницу Франции Ксению Ефремову (6:3, 6:1), следом спортсменка повесила «баранку» немке Еве Лис (6:3, 6:0), в третьем круге теннисистка с сухим счётом в обеих партиях закрыла аргентинку Солану Сьерру (6:0, 6:0), а в 1/8 финала Кырстя победила китаянку Ван Сиюй (6:3, 7:6).

Перед началом поединка теннисисток на французском мэйджоре небольшое преимущество по личным встречам было у Андреевой — 1-0. Чуть меньше двух месяцев назад первая ракетка России одержала трудовую победу над Сораной Кырстей в Линце (7:6, 4:6, 6:2). Отметим, что это сражение тоже проходило на грунтовом покрытии.

В студии TNT Sports Мирра подробно рассказала о своих ожиданиях от матча с румынкой, а ещё сделала сопернице несколько комплиментов. «С Сораной мы много раз тренировались в этом сезоне, и последний раз я играла против неё в Линце — это был очень тяжёлый матч. Я выиграла в трёх сетах, но не знаю… Пока что она играет потрясающе.

Она замечательный человек и просто невероятный соперник. Всегда выкладывается на корте на максимум, и я очень хорошо её знаю, потому что мы тренировались почти на каждом турнире, где участвовали. Это будет очень интересный матч, очень зрелищный. Она всегда очень сложный соперник, и сейчас она играет, пожалуй, в лучший теннис в своей жизни и проводит невероятный сезон. И да, мне кажется, это будет отличный матч, очень рада возможности сыграть против неё», — отметила россиянка.

Сорана Кырстя Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первый сет завершился настоящим разгромом Сораны: Мирра сделала брейк на старте — 1:0, после чего подтвердила его — 2:0. Далее Андреева забрала ещё одну подачу соперницы — 3:0, а следом и взяла свою — 4:0. Под конец россиянка выиграла два гейма и тем самым повесила «баранку» Кырсте — 6:0.

Первая подача в этой партии абсолютно отсутствовала у румынки — 38%, а вот у россиянки с этим аспектом игры проблем не было — 72%. Сорана также допустила одну двойную ошибку, чего не позволила себе Мирра. Андреева также стала лидером по эйсам (2), тогда как Кырстя не сделала ни одной подачи навылет.

Второй сет начался чуть спокойнее: теннисистки взяли по одной своей подаче — 1:1, следом ещё раз отлично отподавали — 2:2. В пятом гейме Мирра сделала брейк — 3:2. И тут же Сорана добилась обратного, благодаря чему сравняла счёт — 3:3. Но румынка рано обрадовалась, ведь Андреева вновь смогла взять чужую подачу и вырваться в лидеры — 4:3. Дальше россиянка под ноль выиграла свой гейм — 5:3, после чего на приёме поставила победную точку в матче — 6:0, 6:3 за 57 минут.

Таким образом, Андреева второй раз в карьере вышла в полуфинал на ТБШ и на «Ролан Гаррос» (впервые с 2024-го)! Мирра также выиграла 20-й матч на грунтовом покрытии в этом сезоне. Дальше на французском мэйджоре россиянка сразится с Элиной Свитолиной или Мартой Костюк.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня.