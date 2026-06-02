«Не знаю, что хочу за победу на ТБШ. У меня всё есть». Мирра после выхода в полуфинал «РГ»

Мирра Андреева – в полуфинале «Ролан Гаррос»! Во второй раз в своей карьере. В четвертьфинале россиянка разгромила румынку Кырстю, показав блистательный теннис.

После матча Мирра была нарасхват у журналистов: сначала сразу несколько ТВ-компаний, а уже потом она дошла до нас и ответила на вопросы. В первую очередь слово взяли иностранные коллеги.

— Опиши победу.

— Счастлива вернуться в полуфинал. Мой лучший матч за долгое время. Удовлетворена своей победой. Играла с тяжёлой соперницей, поэтому очень довольна.

— Преследовали ли мысли о прошлогоднем поражении в четвертьфинале?

— Утром немного шутила, что снова закрыли крышу, и у меня были флешбэки с прошлого года и поражения от Буассон. Однако сегодня был совсем другой матч. Но в этот раз я знала, как себя вести, как справляться со сложностями и, например, давлением трибун.

— Что для тебя значит выйти в полуфинал?

— Всё происходит по причине. Я рада. В полуфинале просто буду пытаться играть с таким же настроем, играть на 100%. Мне гораздо легче играть с таким настроем.

— Ты всегда веришь, что всё происходит по причине?

— Иногда действительно тяжело в это верить, но мне родители всегда говорят. Я верю в это. Иногда в это очень легко верить, особенно когда всё идёт по-твоему, и я такая: «А, ну всё происходит по причине» (смеётся). Так легче жить.

— Что думаешь о камбэке Серены?

— Серена замечательная. Я не верила в её камбэк до последнего. А потом я поняла, что это реальность. Она достигла многого в своей карьере, у неё два ребёнка. Мне очень интересно будет её увидеть снова на корте.

— Дальше – Костюк или Свитолина. Что думаешь о них? И влияет ли как-то на матч, что они украинки?

— Замечательные игроки, бойцы. Я знаю, что ожидать. Любой матч будет сложный, с кем бы не пришлось играть. Я буду готовиться показать свой лучший теннис. Для меня неважно, что они украинки, мне нет разницы, против кого я играю. Буду концентрироваться на мяче, концентрироваться на том, как он летит.

Мирра Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Дальше микрофон перешёл к нам.

— Как тебе тот факт, что с прессой после матча ты, скорее всего, проведёшь больше времени, чем длился поединок?

— Для меня это не проблема. Я люблю поговорить, для меня это в кайф. Особенно когда дела идут хорошо. Я сыграла классный матч, вышла в полуфинал «Большого шлема». Чего бы тут не поговорить? (Улыбается)

— Когда ты вошла в топ-20, ты получила собаку. Следующая цель – «Большой шлем». Уже знаешь, что хотела бы получить, когда это осуществится?

— Про это пока не думала. Если честно, не знаю даже, что я бы хотела. У меня всё есть, думать не о чем. Может, побрякушку какую: сумочку или платье. Надо будет подумать, но ощущение, что всё есть и мне ничего не надо.

— Что возьмёшь из полуфинала, который проиграла здесь два года назад?

— Постараюсь не так нервничать, как два года назад в первом полуфинале. Нервы будут, но сейчас я понимаю, что это просто нормальный процесс, с которым надо уметь справляться. А я это делаю последнее время лучше. Скажу себе, что это очередной матч. Буду делать то, что говорит Кончита, бороться до последнего мяча.

— Иностранные журналисты пытаются добавить этому матчу особый статус из-за того, что Костюк и Свитолина – украинки. Ты к этому привыкла?

— Я понимаю, что журналисты любят добавить перчинки. Я к этому готова. Всё зависит от журналиста. Я уже знаю, кто дружелюбный, а кто любит что-то вкинуть. Всегда отвечаю честно, поэтому для меня это не проблема.