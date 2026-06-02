«Может выиграть этот «РГ», будущая первая ракетка». Реакция на выход Мирры в полуфинал

У Андреевой есть шанс возглавить Чемпионскую гонку WTA по итогам турнира. Но не всё зависит от неё.

Мирра Андреева продолжает радовать болельщиков на «Ролан Гаррос». 19-летняя россиянка во второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема», повторив своё достижение двухгодичной давности на парижском мэйджоре. В четвертьфинале соперницей Андреевой была румынская теннисистка Сорана Кырстя, которая на 17 лет старше.

Матча ожидали с определёнными опасениями. Всё-таки на «тысячнике» в Риме румынка смогла победить Арину Соболенко, а это что-нибудь да значит. Однако Мирра не только оправдала, но даже превзошла ожидания.

Восьмая ракетка мира повесила «баранку» сопернице в первом сете, а во второй партии допустила лишь один сбой, когда отдала подачу, ведя 3:2 с брейком.

«Я очень рада, что мне удалось играть агрессивно. В последний раз, когда я играла с ней, это была очень тяжёлая борьба. Каждая тренировка с ней — это настоящий вызов. В этом году мы уже 10 раз тренировались вместе и хорошо знаем друг друга. Я знала, что будет нелегко и мне придётся выложиться на 200% и сосредоточиться, так как она будет стремиться играть агрессивно и давить на меня при каждой возможности», — так прокомментировала юная теннисистка свою победу, давая интервью на корте.

«Счастлива вернуться в полуфинал. Мой лучший матч за долгое время. Удовлетворена своей победой. Играла с тяжёлой соперницей, поэтому очень довольна. Утром немного шутила, что снова закрыли крышу, у меня были флешбэки с прошлого года и поражения от Буассон. Но сегодня был совсем другой матч», — добавила она на пресс-конференции.

В полуфинале соперницей Андреевой станет украинка Марта Костюк, выбившая соотечественницу Элину Свитолину — 6:3, 2:6, 6:2.

«Свитолина и Костюк замечательные игроки, бойцы. Я знаю, что ожидать. Любой матч будет сложным, с кем бы ни пришлось играть. Я буду готовиться показать свой лучший теннис. Для меня неважно, что они украинки или другая национальность, мне нет разницы, против кого я играю. Буду концентрироваться на мяче», — сказала Мирра.

Андреева, которой на момент старта турнира исполнилось 19 лет 25 дней, стала шестой самой молодой теннисисткой в Открытую эру, вышедшей в свой второй полуфинал «Ролан Гаррос». Младше были Штеффи Граф, Мартина Хингис, Габриэла Сабатини, Андреа Йегер и рекордсменка Моника Селеш (16 лет 177 дней).

«Потрясающая статистика (и список теннисисток)», — отметил журналист Жозе Моргаду в соцсети X.

Также Мирра установила достижение среди тинейджеров. С 2000 года именно у неё теперь больше всего побед в этом статусе — 16. У Кори Гауфф было 15 побед на «РГ» в ранге теннисистки, не достигшей 20-летия. Кроме того, у россиянки теперь в этом сезоне восемь выигранных сетов со счётом 6:0, а также 19 — со счётом 6:0 либо 6:1. По обоим показателям она лидирует в 2026-м. Всего Андреева выиграла в этом году 34 матча — больше тоже нет ни у кого.

Двукратный чемпион мэйджоров в миксте Андрей Ольховский заявил, что результат матча его не удивил. «Не скажу, что удивлён результатом матча. Предполагал, что будет плотно, может, по счёту более близко. Но Андреева мне понравилась тактически, уверенностью в своей игре. Мирра провела очень хороший матч. У неё есть преимущество — она играет в разном темпе, по ситуации», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отметила высокий уровень тенниса, показанный Андреевой в этой встрече. «Провела матч на одном дыхании и показала теннис очень хорошего уровня. Я очень надеюсь, что тот опыт, который получила Мирра в прошлогоднем полуфинале «РГ», поможет ей пройти как минимум в финал. Ведь мы зачастую учимся на своих ошибках», — написала Веснина в своём телеграм-канале.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отметила, что Мирра не позволила Кырсте вернуться в борьбу. «Мирра Андреева вышла в полуфинал «РГ» второй раз за карьеру. Сегодня разложила Сорану, во втором сете румынка пыталась зацепиться, но Мирра была сфокусирована!» — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Image

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова подробно разобрала игру Андреевой. В частности, Петрова объяснила, как выступления в парном разряде помогают Мирре в одиночных играх. «Конечно, большая молодец! Уверенно закрыла этот матч. Во втором сете румынка пыталась найти свою игру, но Мирра ей не дала вернуться в этот матч. Очень здорово она переводила острые удары Сораны по линии, не давала возможность румынке держать инициативу. Только пробьёт она острую диагональ, тут же Мирра переводит сразу же игру по линии. Подавала, принимала, двигалась вперёд, уверенно играла у сетки.

Вот ещё для чего нужно играть и выступать в парах, чтобы себя комфортно чувствовать у сетки и правильно занимать свои позиции. Так что замечательно, что не было с ней затрачено столько сил. Есть время на подготовку к следующему матчу. А самое важное, сейчас будет возможность посмотреть, досконально изучить своих соперниц со своим тренером. Так что желаем Мирре удачи и ждём наших оставшихся девчонок, которым предстоит сыграть на четвертьфинальной стадии», — написала она в своём телеграм-канале.

«То, с каким упорством эта российская суперзвезда пробивалась по турнирной сетке, вызывает восхищение. Но сегодняшний матч, пожалуй, стал для неё лучшим выступлением на данный момент», — написал журналист Tennis Head Каллум Дэвис в материале на сайте издания.

Легендарная Крис Эверт, выступая на TNT Sports, выразила восторг от того, что она сегодня увидела в игре Андреевой. Она не поскупилась на похвалы в адрес юной теннисистки, однако также сделала ей предостережение. «Те, кто обыгрывает Андрееву, — Соболенко, Гауфф, Рыбакина. Теннисистки, которые переигрывают её. А Сорана не смогла её переиграть. Так что теперь будет интересно. Следующий матч или два», — сказала Эверт.

В соцсетях тоже восхищаются Андреевой. «Это её время», — отметили в The Tennis Letter.

«Благодаря блестящей и безупречной игре россиянка обеспечила себе место в четвёрке лучших», — так охарактеризовали выступление Мирры в испанском ESPN.

«Мирра с самого начала показала отличную игру под крышей. Какой турнир проводят россиянки и все восточноевропейские теннисистки!» — такое мнение высказал известный тренер Брэд Гилберт.

«Подростковые мечты никогда не заканчиваются с Миррой Андреевой», — написали в Tennis Channel.

«Мирра Андреева показала блестящую игру», — признали в Punto de Break.

«На бумаге этот матч обещал быть гораздо более равным. Жаль, что Сорана не смогла показать игру», — посочувствовали румынке в польском издании Z kortu.

Мирра Андреева и Сорана Кырстя Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Она была просто великолепна. Это один из лучших матчей, которые я видел в её исполнении. Сорана выглядела беспомощной на этом медленном покрытии (разница по сравнению с первой неделей просто колоссальная)», — заявил журналист Жозе Моргаду.

«Просто неудержимая», — отметили в пресс-службе «Ролан Гаррос».

«Безупречная игра в розовом», — а это комментарий пресс-службы WTA.

«Огромные поздравления Мирре Андреевой, которая провела настоящий мастер-класс и обыграла Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:3. Мирра действительно достигает зрелости, и скоро она выиграет турнир «Большого шлема» — вполне возможно, что именно этот! Игрок высочайшего класса и будущая первая ракетка мира», — написал известный теннисный блогер Pavvy G.

Рейтинговые расклады

По итогам турнира Мирра Андреева может оказаться или шестой, или седьмой ракеткой мира. Чтобы обойти Кори Гауфф, Андреевой необходимо победить в полуфинале.

Возможные очки теннисисток по итогам «РГ» (52 недели)

Место Теннисистка Текущие очки Финал Титул 6 Гауфф 4879 7 Андреева 4531 5051 5751 8 Свитолина 4315

А в Чемпионской гонке Андреева ни много ни мало может захватить лидерство. Однако для этого она должна брать титул, а Арина Соболенко при этом — не выйти в финал.

Возможные очки теннисисток по итогам «РГ» (Гонка)