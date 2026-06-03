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Прямая онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2026: Анна Калинская, Диана Шнайдер, Арина Соболенко, сетка, расписание, где смотреть

Калинская бьётся за 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Шнайдер и Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Анна Калинская
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В среду на грунтовом «Шлеме» завершатся четвертьфиналы. На центральный корт выйдут и две россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В среду завершатся четвертьфиналы. Будет проведено четыре матча в одиночном разряде — по два у мужчин и у женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих за места в полуфиналах сыграют и две россиянки — Анна Калинская (22-й номер посева) и Диана Шнайдер (25). Анна сразится с Майей Хвалинской (Q) из Польши, а Диана — с белоруской Ариной Соболенко (1). В других поединках встретятся Маттео Берреттини — Маттео Арнальди и Феликс Оже-Альяссим (4) — Флавио Коболли (10).

«Ролан Гаррос» — 2026. Мужчины. Турнирная сетка
«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:00 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалинска
114
Польша
Майя Хвалинска
М. Хвалинска
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 13:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Расписание среды

Продолжается «Ролан Гаррос». В среду пройдёт одиннадцатый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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