Калинская бьётся за 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Шнайдер и Соболенко. LIVE!

В среду на грунтовом «Шлеме» завершатся четвертьфиналы. На центральный корт выйдут и две россиянки.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В среду завершатся четвертьфиналы. Будет проведено четыре матча в одиночном разряде — по два у мужчин и у женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих за места в полуфиналах сыграют и две россиянки — Анна Калинская (22-й номер посева) и Диана Шнайдер (25). Анна сразится с Майей Хвалинской (Q) из Польши, а Диана — с белоруской Ариной Соболенко (1). В других поединках встретятся Маттео Берреттини — Маттео Арнальди и Феликс Оже-Альяссим (4) — Флавио Коболли (10).