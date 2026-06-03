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Ролан Гаррос – 2026, Мария Шарапова приехала на турнир, где дважды брала титул, она смотрела матчи и впечатлила всех ярким образом

«Настоящая королева». Шарапова появилась на «Ролан Гаррос» и произвела дичайший фурор
Михаил Георгиев
Мария Шарапова появилась на «Ролан Гаррос»
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Мария фотографировалась с известными личностями и впечатлила всех стильным образом в Париже.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова приехала на «Ролан Гаррос».

Мария посетила Париж в рамках спонсорского мероприятия Stella Artois, но от просмотра четвертьфинальных матчей тоже не отказалась.

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Шарапова дважды выигрывала титул на «Ролан Гаррос» – в 2012-м и 2014-м. Именно в Париже она наконец-то собрала карьерный «Шлем». Мария в достаточно раннем возрасте выиграла Уимблдон, Australian Open и US Open, но грунт очень долго оставался для неё самым неудобным покрытием. Только во второй половине своей карьеры она наконец-то полюбила это покрытие и взяла на нём сразу два мэйджора.

Мария Шарапова на «Ролан Гаррос» — 2026

Мария Шарапова на «Ролан Гаррос» — 2026

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Символично, что приезд Шараповой на «Ролан Гаррос» совпал с успехом россиянок на турнире, которого давно не видели. Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская вышли в четвертьфинал. Впервые с 2013-го в восьмёрке сильнейших на грунтовом «Шлеме» оказались три теннисистки из России. Тогда до этой стадии добрались Мария Шарапова, Мария Кириленко и Светлана Кузнецова.

Андреева на глазах Шараповой уже пробилась в полуфинал, одолев Сорану Кырстю. Дальше Мирру ждёт набравшая ход украинка Марта Костюк. Выход 19-летней Андреевой в финал является задачей непростой, но определённо выполнимой. У Калинской хорошие шансы в своём четвертьфинале одолеть сенсационную польку-квалифаера Майю Хвалинску, а вот Шнайдер сложно рассчитывать на успех в противостоянии с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, хотя нынешний «Ролан Гаррос» подарил множество сенсаций, и совсем списывать со счетов Диану не стоит. Уже можно признать, что «РГ»-2026 сложился для России достаточно успешно. Возможно, присутствие Шараповой вдохновит Мирру на подвиг и позволит принести стране первый с 2014-го титул на грунтовом «Шлеме», хотя забегать так далеко ещё рано.

Пока неясно, как долго Шарапова собирается присутствовать в Париже, однако её появление здесь однозначно произвело настоящий фурор. Мария сделала совместное фото с трёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос» Густаво Куэртеном, легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом и директором турнира Амели Моресмо, а также попозировала с трофеем, который когда-то дважды завоёвывала.

Густаво Куэртен, Амели Моресмо, Дэвид Бекхэм и Мария Шарапова на «Ролан Гаррос»

Густаво Куэртен, Амели Моресмо, Дэвид Бекхэм и Мария Шарапова на «Ролан Гаррос»

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

«Добро пожаловать», — подписала пресс-служба «Ролан Гаррос» фото с 39-летней Шараповой.

В комментариях фанаты восторженно высказывались о ярком образе легендарной теннисистки: «Мария по-прежнему выглядит как настоящая королева спустя столько лет. На «Ролан Гаррос» она чувствует себя особенно хорошо», «Я уверен, что в своём нынешнем возрасте она всё ещё могла бы входить в топ-100», «Как бы мне хотелось телепортироваться на «Ролан Гаррос».

«Двукратная чемпионка Открытого чемпионата Франции, завершившая карьеру в 2020 году после побед здесь в 2012 и 2014-м, эффектно появилась в качестве гостьи на 11-й день турнира. Пиджак Марии LEO LIN за $ 795 вызвал восхищение своей сдержанной роскошью. Болельщики приветствовали присутствие Шараповой как дань уважения её наследию на грунтовых кортах», — отметила канадский обозреватель моды Надин Папазян.

«39-летняя Шарапова вернулась на трибуны «Ролан Гаррос». У неё по-прежнему множество поклонников. Мария появилась на арене в эффектном тёмно-синем пиджаке. Это не первый раз, когда она выбирает столь дерзкий наряд в последнее время. В жакете с красно-белой полосатой отделкой и глубоким вырезом она улыбалась и позировала вместе с бразильским экс-теннисистом Густаво Куэртеном», — пишет британское издание The Sun.

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Немало спекуляций в соцсетях было по поводу возобновления карьеры Шараповой, ведь недавно о камбэке в тур заявила 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс, которая для начала выступит в паре с Викторией Мбоко на травяном «пятисотнике» в Лондоне.

В случае Марии вряд ли это возможно. Шарапова давно дала понять, что возвращаться на корт не собирается. Она воспитывает маленького сына Теодора, которому 1 июля исполнится четыре года. У Марии также много бизнес-дел, в том числе недавно запущенный авторский подкаст. Теннис теперь ей интересен только как зрителю, что она в очередной раз доказала своим визитом на «Ролан Гаррос».

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