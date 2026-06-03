Калинская проиграла главной сенсации «РГ». 114-я ракетка мира — в полуфинале «Шлема»!

Накануне, 2 июня, первая ракетка России Мирра Андреева повторила личный рекорд на турнирах «Большого шлема», во второй раз в карьере выйдя в полуфинал «Ролан Гаррос». Два года назад Мирра остановилась в Париже на стадии 1/2 финала, уступив итальянке Жасмин Паолини. На сей раз за выход в первый в её карьере финал «Шлема» россиянка сразится с украинкой Мартой Костюк.

Сегодня же свои четвертьфинальные поединки на грунтовом мэйджоре предстояло провести ещё двум россиянкам – Анне Калинской и Диане Шнайдер. Первой на корте появилась 27-летняя Калинская, для которой французский «Шлем» долгие годы оставался наиболее неудобным мэйджором. Перед матчем первого круга с главной сенсацией прошлогоднего турнира француженкой Лоис Буассон баланс побед и поражений у Анны в основной сетке «Ролан Гаррос» был крайне невзрачным – 1-4. Ранее Калинская лишь однажды, в 2024 году, выходила здесь во второй круг.

Неудивительно, что в Париже Анна признавалась, что ничего не ждала от себя на грунте и в этом году. И, как часто случается в таких ситуациях, именно в этот момент она показала свой лучший результат на «Ролан Гаррос». Россиянка впервые в карьере добралась до четвертьфинала на грунтовом «Шлеме». Собственно, своё продвижение по основной сетке «РГ»-2026 Калинская начала с того, что выбила из борьбы главную сенсацию прошлогоднего турнира Буассон. Теперь ей предстояло остановить главный прорыв этого турнира, квалифаера и 114-ю ракетку мира Майю Хвалиньску. Ранее девушки друг с другом не встречались.

Первые два гейма получились упорными и продолжались 11 минут, пройдя по очень схожему сценарию. В обоих случаях теннисистка на своей подаче лидировала в гейме 40:15, но каждый раз всё заканчивалось брейком – 1:1. В четвёртом гейме Хвалиньска стала перехватывать инициативу, буквально замучив российскую теннисистку укороченными. Два идеально выполненных дропшота принесли польской спортсменке брейк-пойнт, на котором Калинская допустила срыв при ударе справа, проиграв третий гейм подряд – 1:3.

С учётом квалификации на этом «Ролан Гаррос» 24-летняя полька выиграла уже семь матчей. Некоторые эксперты в интервью с ней даже шутили на тему того, что технически Майя уже выиграла титул в Париже. На старте встречи было хорошо заметно, что Хвалиньска на сумасшедшем кураже, и это чувство уверенности в своих силах помогло польке шикарным обводящим отыграть брейк-пойнт в пятом гейме.

Майя Хвалиньска Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Польская теннисистка полностью контролировала ситуацию на корте, а ещё сильнее добивало россиянку то обстоятельство, что даже трос в первом сете категорически играл против неё. В шестом гейме при счёте 15:15 нетбол принёс Хвалиньске уже второе очко в этом сете. Анна на несколько минут потеряла самообладание и без какой-либо борьбы отдала два следующих розыгрыша – 1:5.

В следующем гейме Майя подавала на партию и даже добралась до сетбола, но россиянка на этом турнире уже отмечалась шикарным камбэком в стартовом сете. Буквально в своём предыдущем матче на «Ролан Гаррос» Калинская с двумя брейками уступала 1:4 в первой партии представительнице Австрии Анастасии Потаповой, после чего выиграла пять следующих геймов (6:4). 27-летняя россиянка не собиралась дарить сопернице партию и на сей раз.

Анна Калинская Фото: Dan Istitene/Getty Images

Сначала Анна сделала один ответный брейк, затем удержала свою подачу, а после оформила второй брейк подряд, снова отыграв сетбол, – 4:5. В какой-то момент сета в активе Хвалиньски значилось всего четыре невынужденные ошибки, тогда как Калинская на том же временном интервале ошиблась аж 18 (!) раз. Однако по ходу матча активность россиянки всё чаще вознаграждалась выигранными мячами, тогда как полька стала нервничать и начала ошибаться. Совокупность этих факторов привела к восстановлению равновесия в сете (5:5).

Спустя 62 минуты после выхода на корт теннисистки добрались до тай-брейка, который и решил судьбу красивой партии. 13-й гейм начался с семи (!) мини-брейков подряд. Ключевым на тай-брейке стал восьмой розыгрыш, включивший в себя 25 ударов. Хвалиньска выстояла в затяжном обмене и выиграла первое очко на своей подаче в решающем гейме сета. Совершить камбэк ещё и на тай-брейке у россиянки не получилось – 7:6 (7:3) в пользу польки.

Майя Хвалиньска Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вторая половина первой партии продемонстрировала, что Калинской в целом есть чем переигрывать свою соперницу. Однако Хвалиньска вновь значительно добавила в стабильности ударов, чего ей не хватило в тот момент, когда Анна отыгрывалась с 1:5. В эти минуты полька снова вообще перестала ошибаться, тогда как россиянке приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы пробивать оборону оппонентки. В третьем гейме второй партии Калинская устала контролировать каждый удар и двумя подряд грубейшими срывами потеряла подачу – 1:2.

В пятом гейме ситуация повторилась. Анна испытывала сильное раздражение, а Майя на огромном вдохновении проявляла чудеса терпения в обороне, после чего отлично контратаковала. Собрав букет из ошибок россиянки и затем шикарно пробив на брейк-пойнте, польская теннисистка оформила ещё один брейк – 4:1. Уроженка Москвы не опустила рук и даже отыграла один брейк – 2:4, но полька моментально восстановила комфортное для неё преимущество в три гейма – 5:2.

С первой попытки подать на матч у Хвалиньски не получилось, однако уже на приёме она поставила точку в игре. Калинская потерпела обидное поражение – 6:7, 3:6, не сумев впервые в жизни пробиться в полуфинал взрослого «Шлема». Польское чудо в Париже, наоборот, продолжается: начинавшая турнир в ранге 114-й ракетки мира Хвалиньска продлила победную серию до восьми матчей, сумев из квалификации дойти до 1/2 финала грунтового мэйджора. Это её третья победа над топ-50 в карьере – все в Париже.

Вторым запуском в другом женском четвертьфинале Диана Шнайдер сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). В других поединках среды в одиночном разряде встретятся Маттео Берреттини и Маттео Арнальди, а также Феликс Оже-Альяссим (4) и Флавио Коболли (10).