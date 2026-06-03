Невероятно! Шнайдер выбила Соболенко на «Ролан Гаррос» с «баранкой» и вышла в полуфинал

В среду, 3 июня, на «Ролан Гаррос» — 2026 в матче между Дианой Шнайдер и Ариной Соболенко разыгрывалась последняя путёвка в полуфинал. Из россиянок в эту стадию уже пробилась Мирра Андреева, а вот Анне Калинской не удалось поддержать успех соотечественницы. Но обо всём по порядку.

Для Шнайдер текущий розыгрыш французского мэйджора получился самым удачным из всех предыдущих, в которых россиянка участвовала, ведь она впервые смогла попасть в восьмёрку сильнейших теннисисток на ТБШ. В четвёртом раунде «Ролан Гаррос» Диана в трёх партиях одолела чемпионку Australian Open — 2025 Мэдисон Киз, повесив американке «баранку» в придачу — 6:3, 3:6, 6:0.

На пресс-конференции Диана раскрыла, как ей удалось справиться с опытной соперницей и не расклеиться после проигранного второго сета. «Я просто шла от очка к очку. Знала, что Мэдисон отлично подаёт, поэтому просто пыталась возвращать каждый мяч в корт. Как только я видела возможность сыграть активно, я это делала, но не чересчур. Прошлый матч никак не отвлёк меня. Просто концентрировалась на восстановлении и теннисе.

Счастлива и горжусь собой. Три прошлых матча я ей [Киз] проиграла. Но сегодня другие кондиции, другое покрытие. Я была уверена в себе, играла высокие мячи, старалась быть агрессивной. В первом гейме третьего сета я выиграла очень важный гейм, удержав свою подачу, это позволило выиграть матч», — заявила теннисистка.

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова не смогла пройти мимо яркой победы Шнайдер над Киз и в соцсетях бурно отреагировала на попадание россиянки в восьмёрку сильнейших на грунтовом мэйджоре. «Диана — молодец, впервые вышла в четвертьфинал на «Шлеме», обыграв Мэдисон Киз со счётом 6:3, 3:6, 6:0. В третьем сете Шнайдер буквально задавила титулованную соперницу!» — написала Кузнецова.

Соперницей Дианы по четвертьфиналу «Ролан Гаррос» — 2026 стала первая ракетка мира Арина Соболенко, с которой она до этого ни разу не пересекалась на корте. По ходу соревнования белоруска не уступила ни одного сета соперницам: в первом раунде она обыграла испанку Джессику Бузас Манейро, далее закрыла местную теннисистку Эльзу Жакемо, следом повесила «баранку» Дарье Касаткиной, а в четвёртом круге справилась с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой.

Накануне сражения с Дианой Арина поделилась ожиданиями от битвы. «Она [Шнайдер] очень хорошая теннисистка. У неё сложный стиль игры, потому что она много меняет ритм. Она хорошо двигается и отлично подаёт. Я с большим нетерпением жду нашей первой встречи и рада предстоящей борьбе. Я люблю ритм. Мне нравится играть против левшей», — заявила спортсменка на пресс-конференции.

Арина Соболенко Фото: Dan Istitene/Getty Images

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отметил, что у россиянки есть шанс на сенсацию в битве с белоруской. «И Арина Соболенко, и Диана Шнайдер показывают в Париже отличный теннис. Арина всегда выходит на игру фаворитом, однако Диана способна дать ей бой. Тем более мы каждый день на «Ролан Гаррос» в этом году становимся свидетелями самых неожиданных результатов», — подчеркнул Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На старте поединка теннисистки взяли по подаче — 1:1. После этого Арина выиграла ещё один свой гейм — 2:1 — и сумела добиться брейка — 3:1. Далее Соболенко ушла в полный отрыв, забрав к этому моменту ещё четыре гейма — 5:1. Подать на партию белоруске с первого раза не удалось: она заработала два сетбола, но Шнайдер проявила характер и не позволила завершить этот отрезок матча — 2:5. А вот со второй попытки Арина смогла поставить победную точку — 6:3.

Процент попадания первой подачи у теннисисток вышел практически идентичным — 72% у Шнайдер и 71% у Соболенко. Диана также смогла исполнить одну подачу навылет, чем не отличилась Арина. А ещё россиянка допустила меньше двойных ошибок — одну против двух.

Во втором сете Арина с первых же минут навязала агрессивный темп игры, взяв подачу Дианы — 1:0. Далее Соболенко уверенно подтвердила брейк — 2:0. В пятом гейме белоруска под ноль выиграла гейм Шнайдер — 4:1. И тут же россиянка добилась обратного брейка — 2:4. При счёте 3:4 Диана имела четыре шанса сравнять счёт, однако Арина отыграла эти брейк-пойнты — 3:5. Но поставить победную точку в поединке Соболенко не смогла: Шнайдер поймала соперницу на ошибках — 5:5. Похоже, это помогло поймать кураж нашей теннисистке, благодаря чему она забрала партию — 7:5!

Лидером по попаданию первой подачи вновь стала Шнайдер — 77% против 74%. Теннисистки сделали одинаковое количество эйсов — по одному, а ещё Диане удалось избежать двойных ошибок, в то время как Соболенко допустила одну.

Диана Шнайдер Фото: Dan Istitene/Getty Images

Свою подачу в третьем сете россиянка взяла без проблем — 1:0. А вот на приёме пришлось побороться: лишь с четвёртой попытки Шнайдер смогла сделать брейк — 2:0. К этому моменту Диана повесила Арине скрытую «баранку», взяв шесть геймов подряд! Следом наша теннисистка под ноль отподавала — 3:0. Дальше россиянка оформила очередной брейк — 4:0, после чего взяла ещё два гейма, повесив тем самым настоящую «баранку» первой ракетке мира — 3:6, 7:5, 6:0.

Таким образом, Шнайдер впервые вышла в полуфинал на мэйджоре и «Ролан Гаррос», где её дальше ждёт Майя Хвалиньска. Диана победила уже вторую чемпионку ТБШ подряд! Россиянка также второй раз в карьере одолела теннисистку из десятки сильнейших и впервые справилась с лидером рейтинга.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».