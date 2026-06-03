Грядёт российский четвертьфинал на юниорском «РГ»! Две наши теннисистки продолжают борьбу

Российские юниорки продолжают борьбу в Париже! На «Ролан Гаррос» в среду, 3 июня, за выход в четвертьфинал сразились сразу четыре наши спортсменки. Рассказываем, чем завершились матчи и кому удалось пробиться дальше.

Первой на корт вышла Фелицата Дорофеева-Рыбас. 16-летняя москвичка в этом году получила 14-й номер посева. Всё дело в том, что на данный момент россиянка в юниорском рейтинге занимает наивысшую для себя строчку (№21). Добраться до такой позиции Фелицате помогли два сыгранных финала и один полуфинал на крупных юниорских турнирах в текущем сезоне. Например, прямо перед Парижем Дорофеева-Рыбас выступила на соревнованиях категории J500 в Милане, где добралась до стадии 1/2 финала.

На «Ролан Гаррос» Фелицата удачно преодолела первый и второй круги, а в третьем встретилась с шестой ракеткой мира Яной Ковачковой. Чешка и россиянка провели три сета, в которых, увы, сильнее оказалась Яна. Ковачкова одержала победу со счётом 3:6, 6:4, 6:4. При этом Дорофеева-Рыбас довольно удачно отметилась на дебютном для себя «Ролан Гаррос».

Фелицата Дорофеева-Рыбас Фото: Roberta Corradin/Getty Images

Если вспоминать турнир в Милане, то важно сказать и о другой россиянке – 16-летней москвичке Марии Макаровой. Она на итальянском «пятисотнике» одолела Дорофееву-Рыбас в полуфинале, но следом, увы, уступила в решающей битве. Однако к «Ролан Гаррос» Мария успела подняться в юниорском рейтинге аж до 14-й строчки. На грунтовом «Шлеме» она получила восьмой номер посева.

В третьем круге Макарова поборолась с 17-летней представительницей Южной Кореи Ха Ым Ли (№44 в мире). Увы, шансы у россиянки были только во втором сете – первый она отдала со счётом 3:6. В партии №2 Марии также было тяжело, но она довела дело до тай-брейка, в котором ей не хватило совсем чуть-чуть.

Макарова уступила Ха Ым Ли с итоговым счётом 3:6, 6:7 (8:10). Для Марии, как и для Фелицаты Дорофеевой-Рыбас, этот «Ролан Гаррос» стал первым в карьере.

Мария Макарова Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

А теперь о тех, кому удалось преодолеть порог третьего круга в Париже. 14-летняя москвичка Екатерина Доценко стала настоящим открытием этого турнира. Она единственная из россиянок прошла квалификацию, а на старте основного турнира выбила первую сеяную Ксению Ефремову и уверенно добралась до третьего круга.

На стадии 1/8 финала Екатерина Доценко (№78 юниорского рейтинга) в тяжёлом матче одолела 16-летнюю представительницу Германии Мариэллу Тамм (№15). Девушки провели на корте больше двух часов. Россиянка не подала на первый сет при 5:3 по геймам, затем не позволила сделать то же самое сопернице при 5:6, отыграла сетбол немки на тай-брейке и забрала его.

Много эмоций выдавала по ходу матча Тамм, получала предупреждения, давила тем самым на соперницу, но Доценко стойко прошла через весь поединок. Екатерина взяла верх с итоговым счётом 7:6 (8:6), 6:4. Выглядит как дебют мечты!

Екатерина Доценко Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

В прошлом году «Чемпионат» пообщался с Доценко после её победы на Les Petits As. Екатерина рассказывала о том, с кем сравнивает свой стиль игры.

«Думаю, с Миррой. Она тоже бегает за всеми мячами, может и хорошо, плотно ударить, и подержать мяч. А по характеру, мне кажется, я схожа с Синнером, так как он спокойный, никогда особо не психует и сдержанно реагирует на выигранные розыгрыши. Я считаю свой стиль атакующим, так как я люблю гонять соперниц по углам, забивать. Своими сильными сторонами считаю подачу и характер. Я никогда не вешаю голову, всегда играю до конца, и мне это помогает», — поделилась Доценко в разговоре с «Чемпионатом».

Соперница Доценко в четвертьфинале должна была определиться в матче россиянки Алисы Октябрёвой (№17) и аргентинки Соль Айлин Ларрайи Гуиди (№13). 17-летняя москвича уже громко заявила о себе во взрослом туре и расположилась в топ-300 рейтинга WTA, но продолжила выступление на юниорских «Шлемах».

В матче третьего круга Октябрёва словно и не почувствовала соперницу. Алиса одержала победу за 1 час 8 минут и со счётом 6:1, 6:1. Таким образом россиянка вышла в четвертьфинал к своей соотечественнице Екатерине Доценко! Нас ждёт русский поединок в Париже.

Алиса Октябрёва Фото: Marcel Lorenz/IMAGO/ТАСС

Продолжаем следить за успехами российских юниорок на «Ролан Гаррос» вместе на «Чемпионате».