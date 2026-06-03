«Брат написал — порвала тигрицу!» Шнайдер — о сенсационной победе над Соболенко на «РГ»

Невероятно! Диана Шнайдер расправилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026. Россиянка впервые добралась до этой стадии турнира «Большого шлема». Диана рада, но при этом спокойна и понимает, что турнир ещё не окончен и завтра следующий матч. На пресс-конференции она рассказала, за счёт чего удалось вернуться в игру и переломить ход матча.

«Брат написал – порвала тигрицу!»

— Мы знаем образ Арины, но тигрицей сегодня были вы!

— Как мне написал мой младший брат – «Порвала тигрицу!» (смеётся). Рада, рада.

— Позавчера мы вам намекали про шансы, что вы с Миррой идёте друг на друга в финале. Сейчас уже больше ощущение, что это возможно?

— Вообще об этом не думаю. Готовилась к сегодняшнему матчу, завтра ещё один матч, то есть я вообще не думаю о том, что будет через день. Сегодня отыграли, наслаждаемся моментом, отдыхаем, восстанавливаемся, думаем о том, что нужно сделать завтра, чтобы показать хороший теннис, настраиваемся на борьбу и всё. Других мыслей нет.

— Как за один день спуститься с небес на землю, пережить то, что вы сделали, и подготовиться к следующему матчу? И как в этом может помочь Саша, у него большой опыт таких ситуаций?

— Мне кажется, что мы оба очень рады. Понятно, будет эмоционально тяжело успокоиться перед сном, но в целом я спокойна. Есть понимание, что завтра ещё один матч, турнир не закончен. Восстанавливаемся, спим, завтракаем и готовимся к завтрашнему дню, с этим проблем не будет. Сегодня выдохнуть, восстановиться — и завтра с полными силами в бой.

«Даже тренер сказал, что при 3:5 я совершенно поменялась»

— Со стороны складывается впечатление, что вам удалось избежать момента, когда в игре наступает ощущение, что я могу, и тогда часто игрок ломается, теряет настрой. Насколько верно, что вы до конца на эту тему не размышляли? И у вас есть вера в бога, удачу, кроме уверенности в себе? Вы, кстати, крещёная?

— Да, я крещёная, верю в бога. Но верь в бога, а сам не плошай. Где-то щепотка удачи должна быть, какая-то помощь. Но я всё-таки больше верю в то, что это зависит от тебя. Тебе бог дал шанс, ты либо его забрал, либо отдал.

Когда играешь с первой ракеткой мира, которая здесь не проиграла ни сета, сложно выходить на матч с мыслями «Сейчас порву её». Такого у меня нет, никогда не уверена на 100%, что выиграю. Никогда не знаешь, что может произойти. Когда выиграла второй сет, была очень рада – «Хорошо, приятно, я уже показала, что заслуженно здесь нахожусь». В третьем сете больше отпустила, появилось больше драйва, что я могу. Видела, что она стала больше нервничать, больше ошибок пошло. Был долгий гейм на её подаче при 1:0, очень важный. Рада, что дожала её в этот момент. Были моменты, когда я чуть не улыбалась на корте, но думала – «Так, всё, фокус, никаких улыбок». Каждый мяч, мяч за мячом, она может вернуться с любого счёта. Каждый мяч, ничего не выдумывая, надо продолжать так, как играла, до последнего момента.

— Было впечатление при 1:4, 3:5, что вы вцепились и выкарабкались. Но по-английски вы сказали, что, наоборот, расслабились. Было больше на расслабоне?

— 1:4, 3:5 – в такой момент отпускает, понимаешь, что не работает игра. Было очень ветрено, тяжело. Я рассчитывала играть вариативней – высокие мячи, длинные розыгрыши, но грунта не было, корт был быстрым, больше для её игры, и я никак не могла затянуть розыгрыши. При 3:5 я была против ветра. Мало того что Арина и так стоит близко в корте, постоянно чувствуешь её прессинг, а против ветра было ещё тяжелее. Я уже поняла, что если сейчас ничего не поменяю, то всё. Начала играть агрессивнее – не пытаться сыграть высокие или резаные мячи, просто играть активнее. Может, она не ожидала, что я так резко что-то поменяю. Даже тренер сказал, что при 3:5 я совершенно поменялась. Он сказал – «Не знаю, что с тобой случилось», все в боксе были в шоке. Потом 4:5, 5:5, появляется драйв. Арину уже чуть-чуть подзажало. Несмотря на рейтинг, все мы люди и у всех может дрогнуть рука. После 7:5 меня расковало, я поняла, что нужно играть агрессивно, у Арины пошло больше ошибок, и я уже знала, что нужно делать.