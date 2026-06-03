«Большая и радостная сенсация!» Теннисный мир восхитился победой Шнайдер над Соболенко

В четвертьфинальном матче проходящего в Париже турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — произошла настоящая сенсация. Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 23-ю строчку рейтинга, с «баранкой» обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0. Победа Шнайдер вызвала бурную реакцию журналистов и экспертов. Рассказываем, как оценили результат россиянки в теннисном сообществе.

Диана стала третьей теннисисткой, рождённой в 2004-м и позднее, которой удалось выйти в полуфинал на турнире «Большого шлема». В интервью на корте она призналась, что в игре старалась бороться за каждое очко независимо от счёта: «Честно, у меня нет слов. Я суперсчастлива. Очевидно, сегодня условия были достаточно сложные из-за ветра. Впервые играла с Ариной, супернервничала, впервые играю в четвертьфинале [турнира «Большого шлема»]. В первом сете просто пыталась приспособиться к её игре, потом уже к условиям и ветру, пыталась понять, как играть. Я просто старалась сосредоточиться на каждом очке, не думать о счёте. Думала: «Ладно, условия тяжёлые, она первая в мире, так что просто постараюсь выложиться до конца и посмотрю, что получится». Боролась за каждое очко. Старалась бегать за каждым мячом и загонять его чуть глубже в корт».

Шнайдер также добавила, что этот «Ролан Гаррос» уже стал для неё особенным: «Определённо, это суперособенная победа. Кажется, в третьем сете я наконец нашла свой ритм и поняла, как играть, где мне лучше обороняться, а где — атаковать. Третий сет — это то, к чему я должна была стремиться с самого начала. Суперсчастлива, что сумела завершить на хорошей ноте, а не начать на хорошей ноте (смеётся). Определённо, суперособенный турнир для меня здесь».

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Дианы в четвертьфинале: «Я следил и не мог поверить! Со счёта 3:5 во втором сете… Арина не выиграла ни одного гейма, а Диана — 10 геймов подряд. Я не знаю, я не могу это объяснить. Большая сенсация! Но это нам радостная сенсация. Честно говоря, вижу уже её в субботнем финальном матче. Не думаю, что польская теннисистка создаст ей проблемы. Стиль примерно одинаковый, но Диана умнее, мощнее и стабильнее. Я предрекаю ей лёгкую прогулку», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Вау!!! Диана вышла в 1/2 финала. Впервые играла против первой ракетки мира на ТБШ, впервые играла на корте Филиппа Шатрие в одиночке», — такой комментарий разместила в своих социальных сетях российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

«Диана Шнайдер в полуфинале «РГ». Повержена первая ракетка мира!!! Арина Соболенко вела весь матч, контролировала ход встречи, вела 6:3, 5:3, не подала на матч, потеряла концентрацию буквально на пару минут, и Диана тут же воспользовалась этим. Она гораздо лучше справлялась с ветром. А вот у Арины начались те же самые проблемы с невынужденными ошибками на ровном месте, разговоры с боксом. В полуфинале Диану ждёт матч против польской сенсации Майи Хвалиньской, которая обыграла Анну Калинскую», — высказалась в своём телеграм-канале и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина.

Диана Шнайдер и Арина Соболенко Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

Оценила результат Дианы и Федерация тенниса России в социальных сетях: «Диана Шнайдер в полуфинааааалеееее. Не оставила шансов первой ракетке мира. Невероятный камбэк».

«Шнайдер ошеломляет первую ракетку мира Соболенко», — такой комментарий был опубликован в официальном аккаунте «Ролан Гаррос».

«22-летняя Диана Шнайдер отыгрывается после двойного брейка во втором сете, буквально шокирует первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 3:6, 7:5, 6:0 и выходит в свой первый полуфинал турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос». Она выиграла последние 10 геймов, уступая 3:5 во втором сете», — написал в своих социальных сетях португальский журналист Жозе Моргаду.

«Вот это сенсация, вот это супертеннис, который мы хотим видеть. Да, было достаточно много ошибок со стороны Арины, но то, что Диана не бросила бороться, 3:6, 3:5 она проигрывала, начала терпеть, начала играть в такой теннис, который не нравится Арине, и в конце концов смогла сломить первую ракетку мира, мне кажется, это очень круто. Это то, что мы хотим видеть в каждом матче. Борьбу, накал страстей, ну и, конечно же, победу наших девчонок», — сказала российская теннисистка, чемпионка «Ролан Гаррос» – 2004 Анастасия Мыскина в телеграм-канале издания «Больше!».

«Неузнаваемая Соболенко. Белоруска выигрывала 6:3, 4:1, но всё равно уступила Шнайдер, которая блестяще играла в теннис на заключительном отрезке встречи», — отметил на своей странице в одной из социальных сетей главный редактор издания Punto de Break Хосе Морон.

Отреагировал на результат матча и американский спортивный журналист Кристофер Кларей: «Дикий и безумный «Ролан Гаррос» стал ещё более диким и безумным. Россиянка-левша Диана Шнайдер одолела первую ракетку мира Арину Соболенко, отыгравшись со счета 3:6 и 1:4 и выиграв со счетом 3:6, 7:5 и 6:0. Последний счёт — не опечатка. Шнайдер впервые вышла в полуфинал крупного турнира и сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, для которой это первый Открытый чемпионат Франции. Это будет поединок левшей».

«Победа достаётся самым упорным», — с этой подписью опубликовал фото с эмоциями Дианы после победы официальный аккаунт WTA-тура.

Не осталось в стороне от комментариев и издание The Tennis Letter: «Шнайдер обыграла Арину Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0 на «Ролан Гаррос». Невероятно. Первая ракетка мира выбыла. Диана отставала 1:4 и даже 3:5 во втором сете. Она выбила двух подряд чемпионок «Большого шлема». Какой путь к её первому полуфиналу ТБШ! Её первая победа над первой ракеткой мира. Вторая победа в карьере над топ-10, первая с 2024 года. Абсолютно невероятно. Что мы только что увидели».

«Диана разочаровывает первую ракетку мира! Диана Шнайдер только что обыграла Арину Соболенко и вышла в свой первый полуфинал на турнире «Большого шлема». Вы можете в это поверить?! Браво, Диана!» — так отреагировало на победу россиянки издание Tennis Channel.

«Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко 3:6, 7:5, 6:0, вау! Впервые Диана играла в одиночке на корте Филиппа Шатрие и не просто справилась с соперницей, сложными условиями в виде ветра, но и поймала настоящий кураж в конце матча. Не буду говорить, какой финал хочу увидеть, думаю, мы все понимаем. Полуфиналы у девчонок уже завтра, удачи», — поделилась эмоциями в своих социальных сетях чемпионка «Ролан Гаррос» – 2009 Светлана Кузнецова.

Экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова тоже оценила выступление Дианы: «Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко в трёх сетах, одержав волевую победу и повесив «баранку» в последнем сете! Вот это да! Диана классно играла, собранно, чисто, чётко и тактически правильно. Развалила просто всю игру Арины в третьем сете. Так что мои прогнозы подтвердились, что две россиянки выходят в полуфинальную стадию. Теперь будем держать свои пальцы, чтобы две россиянки уже встретились в финале и был российский женский финал. Это было бы счастье для нашего тенниса. Но я думаю, что Диана должна будет разобраться с Хвалиньской. У той и так было слишком хорошее выступление здесь. Она должна, думаю, всё-таки воспользоваться этой возможностью».

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. За всеми событиями и успехами российских теннисистов следите на «Чемпионате».