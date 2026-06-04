Такого не было 49 лет! В четырёх одиночных полуфиналах «РГ» нет ни одного чемпиона ТБШ

В среду, 3 июня, на Открытом чемпионате Франции завершились четвертьфиналы в одиночных разрядах. Первые поединки этой стадии прошли в предыдущий день. В женской сетке в восьмёрку лучших на турнире вышли три российские теннисистки: Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер. В мужском турнире наших в 1/4 финала не было, но посмотреть всё равно было на что.
Сперва о вторничных матчах. Первой свой поединок провела восьмая сеяная Мирра Андреева, победившая Сорану Кырстю (18). Россиянка разгромила соперницу — 6:0, 6:3. Об этой встрече читайте в отдельном материале.
Затем состоялось украинское дерби с участием Элины Свитолиной (7) и Марты Костюк (15). Костюк одержала победу в трёх партиях — 6:3, 2:6, 6:2 — и впервые вышла в полуфинал ТБШ.
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В этом сезоне у Костюк уже 16 побед в 16 матчах на грунте — даже 17 в 17, если учитывать матч в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Это наилучший старт грунтового сезона со времён 18-матчевой победной серии Иги Швёнтек в 2022 году. Марта одержала седьмую победу над игроком топ-10 в этом сезоне. Выйдя в полуфинал «РГ», Костюк повторила достижение украинца Андрея Медведева, который доходил до этой стадии здесь в 1993 и 1998 годах.
Марта Костюк
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
В среду прошли ещё два женских четвертьфинала. Анна Калинская уступила Майе Хвалиньской (6:7 (3:7), 3:6), а Диана Шнайдер сенсационно выбила Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0). Об этих поединках читайте в отдельных материалах.
Первые мужские четвертьфиналы тоже прошли во вторник. И оба они были трёхсетовыми. Александр Зверев (2) выбил 19-летнего Рафаэля Ходара (27) — 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
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Этот полуфинал «РГ» станет для Зверева пятым за последние шесть сезонов. Он стал девятым теннисистом в Открытую эру, который не менее пяти раз выходил в 1/2 финала в Париже.
Лидеры по полуфиналам «РГ» (Открытая эра)
|Теннисист
|Полуфиналы
|Рафаэль Надаль
|15
|Новак Джокович
|13
|Роджер Федерер
|8
|Бьорн Борг
|6
|Матс Виландер
|6
|Андре Агасси
|5
|Иван Лендл
|5
|Энди Маррей
|5
|Александр Зверев
|5
Также Зверев стал первым игроком, который в седьмой раз вышел в полуфинал в этом сезоне. А ещё он единственный, кто в этом году выходил в полуфинал и на Australian Open, и на «Ролан Гаррос».
Наконец, Зверев стал первым игроком не старше 1990 года рождения, который пять раз выходил в полуфинал на одном ТБШ. А по победам на «Шлемах» в этом десятилетии (с 2020 года) немец сравнялся с Карлосом Алькарасом.
Победы на ТБШ (с 2020 года)
|Теннисист
|Победы
|Новак Джокович
|124
|Янник Синнер
|93
|Карлос Алькарас
|91
|Александр Зверев
|91
|Даниил Медведев
|75
Во втором четвертьфинале Якуб Меншик (26) оказался сильнее Жоао Фонсеки (28) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
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20-летний Меншик стал самым молодым в истории представителем Чехии в полуфинале «Шлема». Предыдущее достижение принадлежало Ивану Лендлу, вышедшему в полуфинал «Ролан Гаррос» 1981 года в возрасте 21 года 79 дней (на момент начала турнира).
Чешские (чехословацкие) полуфиналисты ТБШ (Открытая эра)
|Теннисист
|Полуфиналы
|Иван Лендл
|28
|Томаш Бердых
|7
|Ян Кодеш
|6
|Петр Корда
|2
|Карел Новачек
|1
|Иржи Новак
|1
|Якуб Меншик
|1
Также Якуб стал первым игроком не старше 2004 года рождения, вышедшим в 1/2 финала на ТБШ.
* * *
В третьем по расписанию четвертьфинале — это уже среда — Флавио Коболли (10) одержал волевую победу (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) над Феликсом Оже-Альяссимом (4).
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Коболли, одержавший первую победу над игроком топ-10 на «Шлемах», впервые выступит в полуфинале мэйджора. Флавио стал первым игроком, одержавшим каждую из первых четырёх побед над представителями топ-10 на грунте, со времён Доминика Тима в 2016 году.
А 104-й номер рейтинга ATP Маттео Арнальди на снятии прошёл 105-ю ракетку мира Маттео Берреттини в итальянском дерби — 7:5, 5:2 (отказ). Берреттини не смог закончить матч из-за травмы.
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Арнальди стал пятым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Ролан Гаррос» в истории. В лайв-рейтинге он уже 34-й, но это не рекорд — Маттео был 30-м. Он лишь в четвёртый раз сыграет в полуфинале на уровне ATP, в том числе впервые на «Шлеме». А выходов в финал у него вообще пока нет.
Женские полуфиналы выглядят так:
- Шнайдер — Хвалиньска;
- Костюк — Андреева.
А мужские — так:
- Арнальди— Коболли;
- Меншик — Зверев.
Среди восьми полуфиналистов/полуфиналисток нет ни одного чемпиона/чемпионки ТБШ. В последний раз такое случалось ровно 49 лет назад, на «Ролан Гаррос» 1977 года. Нынешний турнир и впрямь балует сенсациями! Также отметим чисто итальянский полуфинал Арнальди — Коболли. Впервые в Открытую эру представители этой страны сыграют друг с другом на стадии 1/2 финала мэйджоров.
Женские полуфиналы состоятся 4 июня, мужские — 5 июня. В субботу, 6 июня, состоится женский финал, а в воскресенье, 7 июня, — мужской.
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