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Ролан Гаррос — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Коболли, Берреттини, Арнальди, Зверев, Меншик

Такого не было 49 лет! В четырёх одиночных полуфиналах «РГ» нет ни одного чемпиона ТБШ
Александр Насонов
«Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Главная сенсация — выход в топ-4 Маттео Арнальди, 104-й ракетки мира.

В среду, 3 июня, на Открытом чемпионате Франции завершились четвертьфиналы в одиночных разрядах. Первые поединки этой стадии прошли в предыдущий день. В женской сетке в восьмёрку лучших на турнире вышли три российские теннисистки: Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер. В мужском турнире наших в 1/4 финала не было, но посмотреть всё равно было на что.

Сперва о вторничных матчах. Первой свой поединок провела восьмая сеяная Мирра Андреева, победившая Сорану Кырстю (18). Россиянка разгромила соперницу — 6:0, 6:3. Об этой встрече читайте в отдельном материале.

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Затем состоялось украинское дерби с участием Элины Свитолиной (7) и Марты Костюк (15). Костюк одержала победу в трёх партиях — 6:3, 2:6, 6:2 — и впервые вышла в полуфинал ТБШ.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 13:30 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		2 6
         
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В этом сезоне у Костюк уже 16 побед в 16 матчах на грунте — даже 17 в 17, если учитывать матч в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Это наилучший старт грунтового сезона со времён 18-матчевой победной серии Иги Швёнтек в 2022 году. Марта одержала седьмую победу над игроком топ-10 в этом сезоне. Выйдя в полуфинал «РГ», Костюк повторила достижение украинца Андрея Медведева, который доходил до этой стадии здесь в 1993 и 1998 годах.

Марта Костюк

Марта Костюк

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В среду прошли ещё два женских четвертьфинала. Анна Калинская уступила Майе Хвалиньской (6:7 (3:7), 3:6), а Диана Шнайдер сенсационно выбила Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0). Об этих поединках читайте в отдельных материалах.

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Первые мужские четвертьфиналы тоже прошли во вторник. И оба они были трёхсетовыми. Александр Зверев (2) выбил 19-летнего Рафаэля Ходара (27) — 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Этот полуфинал «РГ» станет для Зверева пятым за последние шесть сезонов. Он стал девятым теннисистом в Открытую эру, который не менее пяти раз выходил в 1/2 финала в Париже.

Лидеры по полуфиналам «РГ» (Открытая эра)

ТеннисистПолуфиналы
Рафаэль Надаль15
Новак Джокович13
Роджер Федерер8
Бьорн Борг6
Матс Виландер6
Андре Агасси5
Иван Лендл5
Энди Маррей5
Александр Зверев5

Также Зверев стал первым игроком, который в седьмой раз вышел в полуфинал в этом сезоне. А ещё он единственный, кто в этом году выходил в полуфинал и на Australian Open, и на «Ролан Гаррос».

Наконец, Зверев стал первым игроком не старше 1990 года рождения, который пять раз выходил в полуфинал на одном ТБШ. А по победам на «Шлемах» в этом десятилетии (с 2020 года) немец сравнялся с Карлосом Алькарасом.

Победы на ТБШ (с 2020 года)

ТеннисистПобеды
Новак Джокович124
Янник Синнер93
Карлос Алькарас91
Александр Зверев91
Даниил Медведев75

Во втором четвертьфинале Якуб Меншик (26) оказался сильнее Жоао Фонсеки (28) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
4 		3 6 3
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

20-летний Меншик стал самым молодым в истории представителем Чехии в полуфинале «Шлема». Предыдущее достижение принадлежало Ивану Лендлу, вышедшему в полуфинал «Ролан Гаррос» 1981 года в возрасте 21 года 79 дней (на момент начала турнира).

Чешские (чехословацкие) полуфиналисты ТБШ (Открытая эра)

ТеннисистПолуфиналы
Иван Лендл28
Томаш Бердых7
Ян Кодеш6
Петр Корда2
Карел Новачек1
Иржи Новак1
Якуб Меншик1

Также Якуб стал первым игроком не старше 2004 года рождения, вышедшим в 1/2 финала на ТБШ.

* * *

В третьем по расписанию четвертьфинале — это уже среда — Флавио Коболли (10) одержал волевую победу (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) над Феликсом Оже-Альяссимом (4).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
4 		6 6 6
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Коболли, одержавший первую победу над игроком топ-10 на «Шлемах», впервые выступит в полуфинале мэйджора. Флавио стал первым игроком, одержавшим каждую из первых четырёх побед над представителями топ-10 на грунте, со времён Доминика Тима в 2016 году.

А 104-й номер рейтинга ATP Маттео Арнальди на снятии прошёл 105-ю ракетку мира Маттео Берреттини в итальянском дерби — 7:5, 5:2 (отказ). Берреттини не смог закончить матч из-за травмы.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		5
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Арнальди стал пятым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Ролан Гаррос» в истории. В лайв-рейтинге он уже 34-й, но это не рекорд — Маттео был 30-м. Он лишь в четвёртый раз сыграет в полуфинале на уровне ATP, в том числе впервые на «Шлеме». А выходов в финал у него вообще пока нет.

Женские полуфиналы выглядят так:

  • Шнайдер — Хвалиньска;
  • Костюк — Андреева.
Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Турнирная сетка

А мужские — так:

  • Арнальди— Коболли;
  • Меншик — Зверев.
Ролан Гаррос — 2026. Мужчины. Турнирная сетка

Среди восьми полуфиналистов/полуфиналисток нет ни одного чемпиона/чемпионки ТБШ. В последний раз такое случалось ровно 49 лет назад, на «Ролан Гаррос» 1977 года. Нынешний турнир и впрямь балует сенсациями! Также отметим чисто итальянский полуфинал Арнальди — Коболли. Впервые в Открытую эру представители этой страны сыграют друг с другом на стадии 1/2 финала мэйджоров.

Женские полуфиналы состоятся 4 июня, мужские — 5 июня. В субботу, 6 июня, состоится женский финал, а в воскресенье, 7 июня, — мужской.

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