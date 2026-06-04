Такого не было 49 лет! В четырёх одиночных полуфиналах «РГ» нет ни одного чемпиона ТБШ

В среду, 3 июня, на Открытом чемпионате Франции завершились четвертьфиналы в одиночных разрядах. Первые поединки этой стадии прошли в предыдущий день. В женской сетке в восьмёрку лучших на турнире вышли три российские теннисистки: Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер. В мужском турнире наших в 1/4 финала не было, но посмотреть всё равно было на что.

Сперва о вторничных матчах. Первой свой поединок провела восьмая сеяная Мирра Андреева, победившая Сорану Кырстю (18). Россиянка разгромила соперницу — 6:0, 6:3. Об этой встрече читайте в отдельном материале.

Затем состоялось украинское дерби с участием Элины Свитолиной (7) и Марты Костюк (15). Костюк одержала победу в трёх партиях — 6:3, 2:6, 6:2 — и впервые вышла в полуфинал ТБШ.

В этом сезоне у Костюк уже 16 побед в 16 матчах на грунте — даже 17 в 17, если учитывать матч в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Это наилучший старт грунтового сезона со времён 18-матчевой победной серии Иги Швёнтек в 2022 году. Марта одержала седьмую победу над игроком топ-10 в этом сезоне. Выйдя в полуфинал «РГ», Костюк повторила достижение украинца Андрея Медведева, который доходил до этой стадии здесь в 1993 и 1998 годах.

Марта Костюк Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В среду прошли ещё два женских четвертьфинала. Анна Калинская уступила Майе Хвалиньской (6:7 (3:7), 3:6), а Диана Шнайдер сенсационно выбила Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0). Об этих поединках читайте в отдельных материалах.

Первые мужские четвертьфиналы тоже прошли во вторник. И оба они были трёхсетовыми. Александр Зверев (2) выбил 19-летнего Рафаэля Ходара (27) — 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Этот полуфинал «РГ» станет для Зверева пятым за последние шесть сезонов. Он стал девятым теннисистом в Открытую эру, который не менее пяти раз выходил в 1/2 финала в Париже.

Лидеры по полуфиналам «РГ» (Открытая эра)

Теннисист Полуфиналы Рафаэль Надаль 15 Новак Джокович 13 Роджер Федерер 8 Бьорн Борг 6 Матс Виландер 6 Андре Агасси 5 Иван Лендл 5 Энди Маррей 5 Александр Зверев 5

Также Зверев стал первым игроком, который в седьмой раз вышел в полуфинал в этом сезоне. А ещё он единственный, кто в этом году выходил в полуфинал и на Australian Open, и на «Ролан Гаррос».

Наконец, Зверев стал первым игроком не старше 1990 года рождения, который пять раз выходил в полуфинал на одном ТБШ. А по победам на «Шлемах» в этом десятилетии (с 2020 года) немец сравнялся с Карлосом Алькарасом.

Победы на ТБШ (с 2020 года)

Теннисист Победы Новак Джокович 124 Янник Синнер 93 Карлос Алькарас 91 Александр Зверев 91 Даниил Медведев 75

Во втором четвертьфинале Якуб Меншик (26) оказался сильнее Жоао Фонсеки (28) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

20-летний Меншик стал самым молодым в истории представителем Чехии в полуфинале «Шлема». Предыдущее достижение принадлежало Ивану Лендлу, вышедшему в полуфинал «Ролан Гаррос» 1981 года в возрасте 21 года 79 дней (на момент начала турнира).

Чешские (чехословацкие) полуфиналисты ТБШ (Открытая эра)

Теннисист Полуфиналы Иван Лендл 28 Томаш Бердых 7 Ян Кодеш 6 Петр Корда 2 Карел Новачек 1 Иржи Новак 1 Якуб Меншик 1

Также Якуб стал первым игроком не старше 2004 года рождения, вышедшим в 1/2 финала на ТБШ.

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В третьем по расписанию четвертьфинале — это уже среда — Флавио Коболли (10) одержал волевую победу (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) над Феликсом Оже-Альяссимом (4).

Коболли, одержавший первую победу над игроком топ-10 на «Шлемах», впервые выступит в полуфинале мэйджора. Флавио стал первым игроком, одержавшим каждую из первых четырёх побед над представителями топ-10 на грунте, со времён Доминика Тима в 2016 году.

А 104-й номер рейтинга ATP Маттео Арнальди на снятии прошёл 105-ю ракетку мира Маттео Берреттини в итальянском дерби — 7:5, 5:2 (отказ). Берреттини не смог закончить матч из-за травмы.

Арнальди стал пятым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Ролан Гаррос» в истории. В лайв-рейтинге он уже 34-й, но это не рекорд — Маттео был 30-м. Он лишь в четвёртый раз сыграет в полуфинале на уровне ATP, в том числе впервые на «Шлеме». А выходов в финал у него вообще пока нет.

Женские полуфиналы выглядят так:

Шнайдер — Хвалиньска;

Костюк — Андреева.

А мужские — так:

Арнальди— Коболли;

Меншик — Зверев.

Среди восьми полуфиналистов/полуфиналисток нет ни одного чемпиона/чемпионки ТБШ. В последний раз такое случалось ровно 49 лет назад, на «Ролан Гаррос» 1977 года. Нынешний турнир и впрямь балует сенсациями! Также отметим чисто итальянский полуфинал Арнальди — Коболли. Впервые в Открытую эру представители этой страны сыграют друг с другом на стадии 1/2 финала мэйджоров.

Женские полуфиналы состоятся 4 июня, мужские — 5 июня. В субботу, 6 июня, состоится женский финал, а в воскресенье, 7 июня, — мужской.