Мирра Андреева рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Диана Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В четверг начнутся полуфиналы. У мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба поединка за выход в решающий матч. Среди прочих за места в финале сразятся и две россиянки — Мирра Андреева (восьмой номер посева) и Диана Шнайдер (25). Мирра сразится с украинкой Мартой Костюк (15), а Диана — с Майей Хвалинской (Q) из Польши, которая выбила из сетки кругом ранее Анну Калинскую. За всеми подробностями следите в нашем лайве.
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Расписание четверга
Продолжается «Ролан Гаррос». В четверг пройдёт двенадцатый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
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