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Прямая онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2026: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Костюк, Хвалиньска, сетка, расписание, где смотреть

Мирра Андреева рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Диана Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева
Комментарии
В четверг на грунтовом «Шлеме» начнутся полуфиналы. На центральный корт выйдут и две россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В четверг начнутся полуфиналы. У мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба поединка за выход в решающий матч. Среди прочих за места в финале сразятся и две россиянки — Мирра Андреева (восьмой номер посева) и Диана Шнайдер (25). Мирра сразится с украинкой Мартой Костюк (15), а Диана — с Майей Хвалинской (Q) из Польши, которая выбила из сетки кругом ранее Анну Калинскую. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

«Ролан Гаррос» - 2026. Женщины. Турнирная сетка
«Ролан Гаррос» - 2026. Девушки. Турнирная сетка
Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
04 июня 2026, четверг. 12:00 МСК
Екатерина Доценко
Россия
Екатерина Доценко
Е. Доценко
Не начался
1 2 3
         
         
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:00 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Продолжается «Ролан Гаррос». В четверг пройдёт двенадцатый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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