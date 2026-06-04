«Задание выполнено! Можно спать спокойно!» 17 лет назад на «РГ» был российский финал

«Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде складывается для России успешно. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал и могут сразиться за титул, если обыграют украинку Марту Костюк и польку Майю Хвалиньску соответственно.

Это первый с 2015-го случай, когда две теннисистки из России попали в четвёрку сильнейших на турнире «Большого шлема». Тогда на Australian Open это удалось Марии Шараповой и Екатерине Макаровой. Конкретно на «Ролан Гаррос» две россиянки сыграют в полуфинале впервые за 17 лет – в 2009-м Светлана Кузнецова и Динара Сафина преодолели эту стадию и соревновались за кубок в решающем матче. Вспоминаем, как это было.

Российские теннисистки доминировали в WTA-туре почти все 2000-е. На «Ролан Гаррос» — 2009 Динара Сафина, Елена Дементьева, Вера Звонарёва и Светлана Кузнецова входили в топ-7 посева. Причём Сафина была первой ракеткой мира, обойдя легендарную Серену Уильямс после титулов на грунтовых «тысячниках» в Мадриде и Риме.

Динара Сафина на «Ролан Гаррос» — 2009 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Неудивительно, что на решающих стадиях у России было серьёзное представительство. Сафина и Кузнецова оправдали свой первый и седьмой номера посева, добравшись до четвертьфинала. Компанию им составила Мария Шарапова, которая не вошла в число сеяных, пропустив значительный период из-за травмы правого плеча. При этом уровень Марии никто не ставил под сомнение.

В восьмёрку сильнейших также пробились австралийка Саманта Стосур, американка Серена Уильямс, белоруска Виктория Азаренко, словачка Доминика Цибулкова и румынка Сорана Кырстя. Случай последней примечателен. В этом году 36-летняя Кырстя тоже вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – впервые с того самого 2009-го. Её остановила Мирра Андреева, а тогда – Стосур.

Шарапова в четвертьфинале уступила Цибулковой – 0:6, 2:6, в то время как Сафина обыграла Азаренко – 1:6, 6:4, 6:2, а Кузнецова преподнесла сенсацию в противостоянии с младшей из сестёр Уильямс – 7:6, 5:7, 7:5. Здесь напрашивается ещё пара аналогий. Вылет Шараповой можно сравнить с поражением Анны Калинской от Хвалиньски в четвертьфинале нынешнего «РГ», что не позволило России получить трёх представительниц в полуфинале. Победу же Кузнецовой вполне уместно ставить в один ряд с сенсационным успехом Дианы Шнайдер в противостоянии с Ариной Соболенко. Светлана и Диана одолели самых доминирующих теннисисток своих поколений, пусть даже Уильямс тогда была второй ракеткой мира, а не первой.

Светлана Кузнецова на «Ролан Гаррос» — 2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, произошедшее 17 лет назад ничего не значит в контексте современности, но тогда «Ролан Гаррос» получил российский финал, который может быть и сейчас в случае успехов Андреевой и Шнайдер. Сафина в полуфинале уверенно разобралась с Цибулковой, а Кузнецова в непростой битве дожала Стосур – 6:4, 6:7, 6:3.

Динаре многие отдавали предпочтение в финале из-за более высокого места в рейтинге, предыдущих громких успехов в Мадриде и Риме, а также потому, что она потратила меньше сил на пути к решающему матчу. До четвертьфинала Сафина отдала соперницам всего пять геймов, а затем тоже не так уж сильно напрягалась в поединках с Азаренко и Цибулковой.

«Отдаю предпочтение Сафиной, но, вообще, этот финал совершенно непредсказуем. Думаю, и Динара, и Света оказались в финале абсолютно закономерно. Девушки проповедует разный теннис. Сафина делает акцент на мощные удары с задней линии. Кузнецова демонстрирует более интеллектуальную игру, чаще выходит к сетке. Если бы она была более стабильной, то сейчас бы боролась за звание первой ракетки мира», — говорил перед матчем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Самый богатый человек планеты Билл Гейтс и другие зрители на корте Филиппа Шатрье рассчитывали увидеть напряжённое противостояние, но, к сожалению, их ожидания во многом не оправдались.

Билл Гейтс смотрит русский финал «Ролан Гаррос» — 2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Светлана Кузнецова достаточно уверенно переиграла Динару Сафину, не сумевшую справиться с нервами, – 6:4, 6:2. У Кузнецовой к тому времени уже был победный опыт на турнирах «Большого шлема» — она взяла US Open в 2004 году. Сафина же при всей своей доминирующей игре именно в решающих матчах мэйджоров оступалась, в частности, на «Ролан Гаррос» — 2008 и Australian Open – 2009. Светлана делала упор на спокойствие и надёжность, в то время как Динара явно сражалась не только с соперницей, но и с собственными эмоциями. Создалось впечатление, что Сафина попросту перегорела.

Кузнецова прекрасно видела и понимала, что происходит с соперницей. Светлана раскачивала игру, рвала темп, постоянно поддавливала и вынуждала Динару ошибаться. Символично, что даже победное очко Кузнецова добыла за счёт двойной ошибки Динары Сафиной, к концу игры находившейся уже на грани истерики.

После матчбола Кузнецова направилась к центру корта с довольно сдержанными эмоциями, пожала руку сопернице и лишь немного улыбнулась. Своё спокойствие чемпионка объяснила тем, что концентрация на финал такова, что сразу переключиться на радость не удаётся, а также нежеланием бурно радоваться победе над подругой и соотечественницей.

«Я, можно сказать, выиграла сейчас своего рода чемпионат мира. И теперь могу смело сказать: всё, задание выполнено! Можно спать спокойно! Была уверена, что сегодня всё будет хорошо. Знала, что мне нужно быть спокойной психологически и показать свой лучший теннис. Те же чувства испытывала в 2004-м перед финалом US Open. Сейчас Динара выше, чем я в рейтинге, но сегодня она была слишком напряжена, слишком скована. Я прекрасно понимаю её, знаю, что она сейчас чувствует», — сказала Кузнецова.

Светлана Кузнецова и Динара Сафина после финала «Ролан Гаррос» — 2009 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Я очень хотела победить сегодня, но не справилась с давлением, которое испытывала прежде всего со стороны себя. Была в определенной степени в отчаянии от того, что у меня не получалось делать на корте то, что должна. Я слишком нервничала, мне не удалось оставаться психологически твёрдой. Света давала мне шансы, у меня были возможности. Она играла не столь агрессивно, как обычно, но я ничего не смогла сделать. Я проиграла самой себе. Но в жизни столько матчей, это был просто один из неудачных. Я хотела победить, однако проиграла. Конечно, сейчас я расстроена. Но завтра будет новый день, через неделю ещё один турнир, так что всё будет нормально. Завтра я буду в порядке», — заявила после поражения Сафина.

Финал «Ролан Гаррос» — 2009 в любом случае стал одним из главных триумфов российского тенниса в XXI веке. Круче разве что полностью российский подиум на Олимпиаде-2008 в Пекине (Дементьева, Сафина, Звонарёва) и сразу два русских финала в сезоне-2004 (Анастасия Мыскина – Елена Дементьева на «Ролан Гаррос» и Кузнецова – Дементьева на US Open).

Сейчас Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут вновь сотворить историю, сыграв в финале «Ролан Гаррос», как Кузнецова и Сафина 17 лет назад. Конечно, Мирре будет непросто одолеть Марту Костюк с её серией в 17 побед на грунте, а Диане после триумфа в поединке с Соболенко не стоит слишком недооценивать сенсационную 114-ю ракетку мира из Польши Майю Хвалиньску. Но обе эти соперницы всё-таки не являются каким-то непреодолимым барьером перед потенциальным российским финалом.