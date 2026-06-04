Первый финал Мирры на «Ролан Гаррос» и ТБШ! 19-летняя Андреева возвращается в топ-6

В четверг, 4 июня, на «Ролан Гаррос» — 2026 проходили битвы за выход в решающий поединок женского одиночного разряда. В нижней части сетки грунтового турнира «Большого шлема» сошлись лидер российского тенниса Мирра Андреева и 15-я ракетка мира Марта Костюк. Но обо всём по порядку.

Предыдущий матч закончился для Андреевой невероятно быстро: в четвертьфинале спортсменка боролась с румынкой Сораной Кырстей, подошедшей к этой стадии без потерянных сетов. В итоге Мирра повесила «баранку» сопернице и ушла с корта победительницей всего за 57 минут — 6:0, 6:3! Таким образом, россиянка второй раз в карьере добралась до сражения за выход в решающий матч на ТБШ.

Благодаря этой победе 19-летняя Мирра вошла в список самых молодых теннисисток, дважды попадавших в полуфинал «Ролан Гаррос». Из спортсменок, покоривших это достижение, младше Андреевой были только Штеффи Граф в 1988-м (19), Мартина Хингис в 1998-м (18), Габриэла Сабатини в 1987-м (17), Андреа Йегер в 1982-м (17), а также Моника Селеш в 1990-м (16).

Россиянка также стала тинейджером с наибольшим количеством побед на французском мэйджоре среди теннисисток до 20 лет в 2000-х, обойдя по этому показателю двукратную чемпионку ТБШ Кори Гауфф. Андреева выиграла на «Ролан Гаррос» аж 16 сражений, тогда как вышеупомянутая американка 15 раз одержала верх над соперницами.

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

На пресс-конференции Мирра радостно поделилась с журналистами мыслями после поединка, выигранного у Кырсти. «Счастлива вернуться в полуфинал. Мой лучший матч за долгое время. Удовлетворена своей победой. Играла с тяжёлой соперницей, поэтому очень довольна. Утром немного шутила, что снова закрыли крышу, у меня были флешбэки с прошлого года и поражения от Буассон. Но сегодня был совсем другой матч», — заявила спортсменка.

Сама Сорана после поражения от Андреевой комплиментарно высказалась в адрес соперницы, а ещё пожелала ей завоевать трофей на грунтовом ТБШ. «Обожаю Мирру и её команду. Она замечательная девушка. Благословение для спорта. Милая, добрая, но в то же время весёлая. Потрясающая личность. Я бы очень хотела, чтобы она выиграла «Ролан Гаррос», — приводит слова Кырсти журналист Жозе Моргаду на своей странице в социальной сети X.

Двукратный чемпион ТБШ Андрей Ольховский позитивно отреагировал на победу Мирры, а ещё разобрал её игру в матче с румынкой. «Не скажу, что удивлён результатом встречи. Предполагал, что будет плотно, может, по счёту более близко. Но Андреева мне понравилась тактически, уверенностью в своей игре. Мирра провела очень хороший матч. У неё есть преимущество — она играет в разном темпе, по ситуации», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

За выход в финал «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева боролась с украинкой Мартой Костюк. 23-летняя теннисистка в данный момент располагается на наивысшей для себя строчке в карьере — 15-й, хотя в начале года она была 26-й ракеткой мира. За карьеру теннисистка выиграла три титула, два из которых она завоевала в этом году — на турнире WTA-250 в Руане и на «тысячнике» в Мадриде.

Марта Костюк Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед началом поединка спортсменок неоспоримое преимущество по личным встречам было у Костюк — 2-0. Отметим, что оба этих матча прошли в этом сезоне! Марта праздновала победу над Андреевой в четвертьфинале Брисбена-2026 (7:6, 6:3), а также оказывалась сильнее соперницы в решающем сражении на ранее упомянутом соревновании категории WTA-1000 в Мадриде (6:3, 7:5).

Накануне битвы член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко пространно оценил перспективы Мирры на выход в финал парижского ТБШ. «На мой взгляд, здесь сложно назвать фаворита: и у Мирры Андреевой, и у Марты Костюк достаточно игровых аргументов, чтобы претендовать на победу. Полуфинал турнира «Большого шлема» всегда волнителен для любого игрока. Многое зависит от того, кто как справится со своими эмоциями», — отметил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А вот олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников и вовсе назвал украинку Костюк фаворитом в матче с Андреевой. «Шансы 55 на 45 в пользу Костюк. Исхожу из того, что они играли два матча. Оба, к сожалению, были не в пользу Мирры. Да, небольшим фаворитом будет Костюк», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

С первых же минут встречи Андреева захватила инициативу, благодаря чему сделала брейк — 1:0, а следом подтвердила его — 2:0. Со второго шанса Мирре удалось взять ещё одну подачу соперницы — 3:0. На своём гейме россиянка поборолась, но устояла — 4:0. Наконец Костюк сумела размочить счёт, отыграв в придачу пять брейк-пойнтов — 4:1. Ну а на следующем приёме Андреева поставила победную точку в партии — 6:1 за 34 минуты.

Процент попадания первой подачи у обеих спортсменок вышел не совсем высоким, и всё же впереди оказалась Мирра — 64% против 53%. Россиянке также удалось захватить лидерство по количеству эйсов: два у нашей теннисистки и 0 – у украинки. А вот Костюк допустила две двойные ошибки, тогда как Андреева позволила себе всего одну.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета россиянка отвела от себя угрозу и спасла гейм — 1:0. А вот свой брейк-пойнт Мирра реализовала и увеличила преимущество — 2:0. Далее теннисистки выиграли по одной своей подаче — 3:1 в пользу Андреевой. В шестом гейме наша спортсменка заработала скрытый матчбол, но Костюк выстояла — 4:2. Тут же россиянка задрожала, позволив Марте сделать брейк под ноль — 4:3. Однако Мирра вовремя взяла себя в руки: сначала она воспользовалась шансом вернуть упущенное — 5:3, после чего поставила победную точку на приёме — 6:1, 6:3 за 1 час 17 минут.

Таким образом, Мирра впервые вышла в финал на «Ролан Гаррос» и на ТБШ, где поборется за трофей с Дианой Шнайдер или Майей Хвалиньской! Для Андреевой это также будет восьмой решающий матч в карьере и четвёртый – в сезоне. А ещё впервые с 2021-го за трофей французского мэйджора поборется представительница России (в том году Анастасия Павлюченкова сошлась на корте с Барборой Крейчиковой). Кроме того, 19-летняя Мирра станет самой молодой финалисткой «Ролан Гаррос» со времён Кори Гауфф в 2022-м. По итогам турнира Андреева поднимется на шестое место в рейтинге WTA.

В этот день также проходило российское дерби в четвертьфинале юниорского турнира. За путёвку в следующий круг на «Ролан Гаррос» боролись 17-летняя Алиса Октябрёва и 14-летняя Екатерина Доценко. В итоге Октябрёва одержала верх над юной соотечественницей — 6:3, 6:4, и дальше по сетке ей предстоит встреча с четвёртой сеяной Яной Ковачковой. Отметим, что ранее Алиса уже пробивалась в полуфинал парижского ТБШ: в 2023 году она уступила на этой стадии будущей победительнице мэйджора Алине Корнеевой.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».