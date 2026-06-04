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Ролан Гаррос — 2026: как сыграла Мирра Андреева, соперница Марта Костюк, статистика, где смотреть, сетка, история встреч, итог

Первый финал Мирры на «Ролан Гаррос» и ТБШ! 19-летняя Андреева возвращается в топ-6
Маргарита Сальникова
Первый финал Мирры на «Ролан Гаррос» и ТБШ!
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Юная россиянка разгромила украинку Костюк и добыла путёвку в решающий матч грунтового мэйджора.

В четверг, 4 июня, на «Ролан Гаррос» — 2026 проходили битвы за выход в решающий поединок женского одиночного разряда. В нижней части сетки грунтового турнира «Большого шлема» сошлись лидер российского тенниса Мирра Андреева и 15-я ракетка мира Марта Костюк. Но обо всём по порядку.

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Предыдущий матч закончился для Андреевой невероятно быстро: в четвертьфинале спортсменка боролась с румынкой Сораной Кырстей, подошедшей к этой стадии без потерянных сетов. В итоге Мирра повесила «баранку» сопернице и ушла с корта победительницей всего за 57 минут — 6:0, 6:3! Таким образом, россиянка второй раз в карьере добралась до сражения за выход в решающий матч на ТБШ.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Благодаря этой победе 19-летняя Мирра вошла в список самых молодых теннисисток, дважды попадавших в полуфинал «Ролан Гаррос». Из спортсменок, покоривших это достижение, младше Андреевой были только Штеффи Граф в 1988-м (19), Мартина Хингис в 1998-м (18), Габриэла Сабатини в 1987-м (17), Андреа Йегер в 1982-м (17), а также Моника Селеш в 1990-м (16).

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«Не знаю, что хочу за победу на ТБШ. У меня всё есть». Мирра после выхода в полуфинал «РГ»

Россиянка также стала тинейджером с наибольшим количеством побед на французском мэйджоре среди теннисисток до 20 лет в 2000-х, обойдя по этому показателю двукратную чемпионку ТБШ Кори Гауфф. Андреева выиграла на «Ролан Гаррос» аж 16 сражений, тогда как вышеупомянутая американка 15 раз одержала верх над соперницами.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Dan Istitene/Getty Images

На пресс-конференции Мирра радостно поделилась с журналистами мыслями после поединка, выигранного у Кырсти. «Счастлива вернуться в полуфинал. Мой лучший матч за долгое время. Удовлетворена своей победой. Играла с тяжёлой соперницей, поэтому очень довольна. Утром немного шутила, что снова закрыли крышу, у меня были флешбэки с прошлого года и поражения от Буассон. Но сегодня был совсем другой матч», — заявила спортсменка.

Сама Сорана после поражения от Андреевой комплиментарно высказалась в адрес соперницы, а ещё пожелала ей завоевать трофей на грунтовом ТБШ. «Обожаю Мирру и её команду. Она замечательная девушка. Благословение для спорта. Милая, добрая, но в то же время весёлая. Потрясающая личность. Я бы очень хотела, чтобы она выиграла «Ролан Гаррос», — приводит слова Кырсти журналист Жозе Моргаду на своей странице в социальной сети X.

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Двукратный чемпион ТБШ Андрей Ольховский позитивно отреагировал на победу Мирры, а ещё разобрал её игру в матче с румынкой. «Не скажу, что удивлён результатом встречи. Предполагал, что будет плотно, может, по счёту более близко. Но Андреева мне понравилась тактически, уверенностью в своей игре. Мирра провела очень хороший матч. У неё есть преимущество — она играет в разном темпе, по ситуации», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

За выход в финал «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева боролась с украинкой Мартой Костюк. 23-летняя теннисистка в данный момент располагается на наивысшей для себя строчке в карьере — 15-й, хотя в начале года она была 26-й ракеткой мира. За карьеру теннисистка выиграла три титула, два из которых она завоевала в этом году — на турнире WTA-250 в Руане и на «тысячнике» в Мадриде.

Марта Костюк

Марта Костюк

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед началом поединка спортсменок неоспоримое преимущество по личным встречам было у Костюк — 2-0. Отметим, что оба этих матча прошли в этом сезоне! Марта праздновала победу над Андреевой в четвертьфинале Брисбена-2026 (7:6, 6:3), а также оказывалась сильнее соперницы в решающем сражении на ранее упомянутом соревновании категории WTA-1000 в Мадриде (6:3, 7:5).

Накануне битвы член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко пространно оценил перспективы Мирры на выход в финал парижского ТБШ. «На мой взгляд, здесь сложно назвать фаворита: и у Мирры Андреевой, и у Марты Костюк достаточно игровых аргументов, чтобы претендовать на победу. Полуфинал турнира «Большого шлема» всегда волнителен для любого игрока. Многое зависит от того, кто как справится со своими эмоциями», — отметил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка

А вот олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников и вовсе назвал украинку Костюк фаворитом в матче с Андреевой. «Шансы 55 на 45 в пользу Костюк. Исхожу из того, что они играли два матча. Оба, к сожалению, были не в пользу Мирры. Да, небольшим фаворитом будет Костюк», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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С первых же минут встречи Андреева захватила инициативу, благодаря чему сделала брейк — 1:0, а следом подтвердила его — 2:0. Со второго шанса Мирре удалось взять ещё одну подачу соперницы — 3:0. На своём гейме россиянка поборолась, но устояла — 4:0. Наконец Костюк сумела размочить счёт, отыграв в придачу пять брейк-пойнтов — 4:1. Ну а на следующем приёме Андреева поставила победную точку в партии — 6:1 за 34 минуты.

Процент попадания первой подачи у обеих спортсменок вышел не совсем высоким, и всё же впереди оказалась Мирра — 64% против 53%. Россиянке также удалось захватить лидерство по количеству эйсов: два у нашей теннисистки и 0 – у украинки. А вот Костюк допустила две двойные ошибки, тогда как Андреева позволила себе всего одну.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета россиянка отвела от себя угрозу и спасла гейм — 1:0. А вот свой брейк-пойнт Мирра реализовала и увеличила преимущество — 2:0. Далее теннисистки выиграли по одной своей подаче — 3:1 в пользу Андреевой. В шестом гейме наша спортсменка заработала скрытый матчбол, но Костюк выстояла — 4:2. Тут же россиянка задрожала, позволив Марте сделать брейк под ноль — 4:3. Однако Мирра вовремя взяла себя в руки: сначала она воспользовалась шансом вернуть упущенное — 5:3, после чего поставила победную точку на приёме — 6:1, 6:3 за 1 час 17 минут.

Таким образом, Мирра впервые вышла в финал на «Ролан Гаррос» и на ТБШ, где поборется за трофей с Дианой Шнайдер или Майей Хвалиньской! Для Андреевой это также будет восьмой решающий матч в карьере и четвёртый – в сезоне. А ещё впервые с 2021-го за трофей французского мэйджора поборется представительница России (в том году Анастасия Павлюченкова сошлась на корте с Барборой Крейчиковой). Кроме того, 19-летняя Мирра станет самой молодой финалисткой «Ролан Гаррос» со времён Кори Гауфф в 2022-м. По итогам турнира Андреева поднимется на шестое место в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В этот день также проходило российское дерби в четвертьфинале юниорского турнира. За путёвку в следующий круг на «Ролан Гаррос» боролись 17-летняя Алиса Октябрёва и 14-летняя Екатерина Доценко. В итоге Октябрёва одержала верх над юной соотечественницей — 6:3, 6:4, и дальше по сетке ей предстоит встреча с четвёртой сеяной Яной Ковачковой. Отметим, что ранее Алиса уже пробивалась в полуфинал парижского ТБШ: в 2023 году она уступила на этой стадии будущей победительнице мэйджора Алине Корнеевой.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
04 июня 2026, четверг. 12:05 МСК
Екатерина Доценко
Россия
Екатерина Доценко
Е. Доценко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

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