«По-настоящему взрослый теннис». Мир рукоплещет Мирре, вышедшей в финал «Ролан Гаррос»

Она сделала это! Мирра Андреева одержала яркую победу в полуфинале «Ролан Гаррос» с украинкой Мартой Костюк. 19-летняя россиянка впервые сыграет в титульном матче на турнире «Большого шлема». Ранее в этом сезоне Андреева дважды уступала Костюк, зато на парижском мэйджоре не оставила ей шансов. 6:1, 6:3 — более чем убедительная победа Мирры.

Сколько Андреева шла к этому финалу? Как ни банально, с самого детства. А если речь идёт о серьёзных шансах, то, наверное, два года. В 2023 году Мирра в возрасте 16 лет дебютировала на турнире, но тогда говорить о финале было бы слишком «нагло». А вот в 2024-м можно было не без оснований рассчитывать на максимально далёкий поход по сетке, однако россиянка остановилась в полуфинале. В минувшем сезоне Андреева сделала шаг назад (четвертьфинал), но лишь затем, чтобы потом сделать два шага вперёд. Остался третий, самый важный.

Победу Андреевой отметил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Надо поздравить Мирру. Это выдающийся результат! Второй матч на «Ролан Гаррос» она сыграла в по-настоящему взрослый теннис. Первым таким поединком был четвертьфинал, где она показала грамотность, спокойствие и уверенность в собственных силах. Всё это позволило ей достаточно легко выиграть у серьёзных соперниц.

В сегодняшнем матче козыри Костюк были в том, что она играет очень плотно и резко. Однако Андреева лишила её козырей за счёт того, что сама плотно играла на задней линии. Остальное было делом техники в плане головы: правильно и разумно играть, грамотно созидать. Всё это она с блеском сделала и заслуженно одержала победу — достаточно лёгкую по счёту, но не по игре», — заявил Тарпищев в беседе с «Чемпионатом».

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников заявил, что получил удовольствие от тенниса в исполнении Мирры. «Мирра подошла к матчу так, как я её просил — будто это последний матч в её карьере. Только добрые слова в её адрес. Она сохранила настрой с первого и до последнего мяча. Несмотря на трудности в начале первого сета, процент первой подачи был высоким. Я смотрел матч от первого и до последнего мяча. Насладился увиденным. Костюк вообще не понимала, куда она попала. Она не ожидала такой игры от соперницы. Всё было чётко. Мирра играла агрессивно, как и должна играть в данный момент. Если так будет продолжать, может выиграть много титулов», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Елена Веснина объяснила, за счёт чего, по её мнению, Андреева выиграла этот полуфинал. «Счастье! Я очень рада тому, как Мирра провела этот матч: спокойно, уверенно. Такая линия игры поможет ей выиграть турнир «Большого шлема». Это активная игра от себя, когда ты не ждёшь ошибок соперницы, а сама создаёшь. Мне кажется, Костюк не ожидала от Мирры такой активной игры. Как только у Мирры появлялся комфортный по скорости мяч, она тут же переводила в другую часть корта. Играла широко и ничего не ждала. Мне очень понравились её стиль и уровень игры. Психологически она чувствовала себя уверенно — это ощущалось через экран. Уверена, что внутри у неё бушевал океан, но снаружи она излучала спокойствие», — рассказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский приятно удивлён тем, что Андреева внешне не волновалась. «Хотел бы отметить, что не было видно волнения Мирры в полуфинале. Это и удивило, что она настолько уверенно сыграла матч, прибавив практически во всех компонентах. До турнира не мог предположить, что Андреева покажет такое качество игры. Просто феноменально! Это чемпионское качество», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Успех Андреевой не был бы возможен без Кончиты Мартинес, её тренера. Мартинес — чемпионка Уимблдона 1994 года и бывшая вторая ракетка мира. На «Ролан Гаррос» испанка бывала в финале, в 2000 году, но до титула не добралась. Получается, что Мирра уже повторила достижение своей наставницы на этом турнире — и находится в шаге от того, чтобы превзойти его.

Следует отметить вклад российского теннисиста Алексея Ватутина, спарринг-партнёра Андреевой. Сотрудничество началось перед стартом сезона-2026, и очевидно, что оно уже приносит свои плоды. Мирре удалось преодолеть спад, накрывший её во второй половине 2025-го, и она уже обеспечила себе возвращение на шестую строчку мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос».

В околотеннисных моментах спортсменке помогает её семья: папа, мама, сестра Эрика. После завоевания титула в Линце этой весной Андреева говорила, что папа был рядом каждый день и даже приносил еду в номер, потому что ей было лень выходить. А за позитив отвечает щеночек Рэсси. В конце прошлого сезона Мирра за хорошие результаты наконец-то получила в подарок собаку, о чём давно мечтала. По словам теннисистки, они с Рэсси даже похожи характером.

Выходом в финал Андреева установила ещё пару знаковых достижений. Во-первых, она стала пятой самой молодой финалисткой «Ролан Гаррос» за последние 30 лет. Младше были Мартина Хингис в 1997 году, Ким Клейстерс в 2001-м, Кори Гауфф в 2022-м и опять-таки Хингис в 1999-м. А ещё Мирра, родившаяся 29 апреля 2007 года, стала первой теннисисткой/теннисистом не старше 2005 года рождения, вышедшим в финал «Шлема».

Реакция соцсетей на блистательное выступление Мирры говорит сама за себя. «Одно из самых совершенных выступлений, которые вы когда-либо увидите. Талант, который встречается раз в жизни. Знаковый момент для тенниса. Невероятный талант, совершающий невероятные вещи», — отметили в The Tennis Letter.

«Это был настоящий мастер-класс по построению тактики: она фактически заставила Костюк саморазрушиться в условиях сильного ветра, и эта стратегия приносила ей огромную пользу на протяжении всего матча», — такой момент подметили в Tennis Updates.

«Юный вундеркинд Мира Андреева уверенно обыграла Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3 и вышла в свой первый финал турнира «Большого шлема», — констатировал журналист Бен Ротенберг.

«Победа 19-летней теннисистки не стала неожиданностью. Но её масштаб — да!» — признали в польском издании Z kortu.

«В эту субботу Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос». Первом и, вероятно, не последнем. Она является явным фаворитом, кем бы ни была её соперница. Она уже два года приближается к этой цели, но теперь у неё появился шанс всей жизни — завоевать свой первый титул «Большого шлема», — поделился мнением журналист Хосе Морон.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Андреева выйдет в свой первый финал турнира «Большого шлема» в роли явного фаворита. Будет интересно посмотреть», — такое мнение высказал журналист Жозе Моргаду.

«Ей всего 19 лет, а впереди целая история. Время мечтать!» — так отреагировали в испанском ESPN.

«Суббота ждёт Мирру Андрееву! Просто невероятно, что может случиться за месяц» — отметили в пресс-службе US Open, имея в виду поражение Андреевой от Костюк в финале Мадрида.

«Первый полуфинал Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»: проиграла 6:3, 6:1. Второй полуфинал Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»: победа 6:1, 6:3.

Прекрасно иллюстрирует её рост за последние два года», — подметил журналист Бастьен Фашан.

«Доминировала на подаче и выиграла 66% очков на второй подаче Костюк. В субботу будет фаворитом», — так считает журналист Кристофер Клэри.

«Мирра Андреева почти на протяжении всего матча играла великолепно, разгромив Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3 в полуфинале «Ролан Гаррос». Теперь юная теннисистка вышла в финал турнира «Большого шлема», а её форхенд и бэкхенд выглядят очень мощно, особенно при ударах по линиям. Она значительно повзрослела и стала более целеустремлённой», — разобрал успех Мирры журналист Мэтт Кронин.