Российского финала на «Ролан Гаррос» не будет. Шнайдер проиграла 114-й ракетке мира

Сегодня, 4 июня, на втором в сезоне турнире «Большого шлема» состоялись полуфинальные встречи в женском одиночном разряде. В первом полуфинале Мирра Андреева продемонстрировала поистине впечатляющий теннис и не оставила никаких шансов украинке Марте Костюк (6:1, 6:3). 19-летняя россиянка прервала 17-матчевую победную серию своей соперницы, взяв персональный реванш за поражение в недавнем финале на турнире в Мадриде и впервые в карьере пробившись в главную стадию мэйджора.

Следом на корт вышли ещё одна россиянка Диана Шнайдер и полька Майя Хвалиньска. Для обеих спортсменок этот матч стал их дебютным появлением в полуфинале ТБШ. Сегодня девушки впервые встретились друг с другом, если брать в рассмотрение исключительно поединки в профессиональном туре. Но в 2022 году в Стамбуле Диана обыграла Майю на турнире категории ITF 60K.

В официальном рейтинге Шнайдер пока 23-я, а Хвалиньска — 114-я. При этом перед началом встречи в лайв-рейтинге Диана стояла 16-й, а Майя — 30-й, что уже гарантировало польской спортсменке вхождение топ-30 в ближайший понедельник, 7 июня. Россиянка и полька произвели фурор на нынешнем «Шлеме», в любом случае отыграв с огромным отрывом лучший турнир в их карьерах.

22-летняя уроженка Жигулёвска в четвёртом круге выбила из борьбы американку Мэдисон Киз, а в четвертьфинале разбила французскую мечту белоруски Арины Соболенко. В обоих случаях Диана добивалась победы в трёхсетовых противостояниях, причём неизменно решающую партию россиянка выигрывала с «баранкой». Особенно крутой получилась вчерашняя победа над Соболенко, когда Диана совершила феноменальный камбэк с 5:7, 1:4, закончив матч грандиозной серией из 10 выигранных геймов.

Шнайдер и Хвалиньска стали первой парой теннисисток-левшей, добравшихся до стадии полуфинала «Ролан Гаррос» со времён Мартины Навратиловой и Камиллы Бенжамен, сделавших это в 1984 году. В последний раз до этого на других турнирах «Большого шлема» такое удавалось на Уимблдоне 2014 года двум чешкам Петре Квитовой и Люси Шафаржовой.

Начинавшая турнир в ранге 114-я ракетки мира Хвалиньска стала лишь второй представительницей Польши после Иги Швёнтек, которой удалось выйти в полуфинал на «Ролан Гаррос». Во вчерашнем четвертьфинале Хвалиньска одолела россиянку Анну Калинскую со счётом (7:6 (7:3), 6:3). С учётом квалификации на этом «Ролан Гаррос» 24-летняя полька выиграла восемь матчей. Любопытно, что успешное выступление на «Ролан Гаррос» принесло ей $ 870 тыс. — это на $ 5970 больше, чем общий заработок Майи за всю предыдущую карьеру ($ 864 030).

Старт встречи остался за польской спортсменкой, которая уже во втором гейме заработала первый в этом матче брейк-пойнт. В том гейме Диане удалось удержать свою подачу, но через несколько минут Майя смогла совершить брейк «под ноль». Впрочем, подтвердить полученное преимущество Хвалиньской не удалось: Шнайдер моментально сделала ответный брейк, после чего ушла с «меньше» и уравняла положение в партии – 3:3.

Майя классно перемещалась по задней линии, максимально цепко действуя в обороне, заставляя российскую теннисистку очень долго и при этом терпеливо атаковать, чтобы добиваться успеха. Сама же Хвалиньска не давала Шнайдер лёгких мячей, практически не допуская невынужденных ошибок. За каждый розыгрыш необходимо было сражаться.

Порой Диана пыталась форсировать игру выходами к сетке, но Хвалиньска удачно использовала обводящие удары, раз за разом оставляя подобные розыгрыши за собой. После раннего обмена брейками девушки стали уверенно брать свои подачи и в подобной конфигурации добрались до счёта 5:5.

Диана Шнайдер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На стыке первого и второго часа игры девушки выдали гейм продолжительностью 11 минут. У Дианы было два шанса на брейк, но Майя выстояла и удержала свою подачу. После одного из упущенных шансов Шнайдер даже сорвалась на крик, пребывая в явном раздражении от феноменальной неуступчивости соперницы. Зачастую Диане требовалось наносить по семь-восемь атакующих ударов, чтобы довести ситуацию до выигранного очка.

Перед началом тай-брейка тренер россиянки Саша Бажин из бокса сделал громкое внушение своей подопечной: «Она [Хвалиньска] за час выиграла одно очко с задней линии. Держи глубину». Тренерский подсказ Бажина, по всей видимости, сработал только в первой половине решающего гейма. На смену сторон россиянка уходила, ведя 4:2, однако следующие пять розыгрышей остались за Хвалиньской. Диана откровенно провалила вторую половину тай-брейка и проиграла сет – 6:7 (4:7).

Майя Хвалиньска Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Примечательно, что стартовый сет продолжался 1 час 17 минут, что на одну минуту больше, чем весь предыдущий полуфинал между Андреевой и Костюк. После завершения партии Диана покинула корт и отправилась в подтрибунное помещение в попытке собраться с мыслями перед продолжением сражения. При этом в первом гейме второго сета Шнайдер выглядела немного опустошённой и сильно расстроенной. Диана взяла лишь очко на своей подаче, сразу же оказавшись в положении отыгрывающейся – 0:1.

Но, как и в первом сете, за первым брейком в партии сразу же последовал ответный. Диана отыграла подачу и чуть воспряла, тогда как её оппонентка на этом отрезке матча угодила в небольшой кризис. Майя стала медленнее передвигаться по корту и хуже подходить к мячу. 24-летняя полька была вынуждена немного отходить от привычного стиля игры. Она старалась ускорять розыгрыши, что приводило её к ошибкам.

Вроде бы здесь мог наступить перелом, но в целом общее качество игры во втором сете заметно просело, что обусловливалось проблемами со здоровьем одновременно у обеих теннисисток. В начале партии полька первой вызвала на корт физио, однако до медицинского тайм-аута тогда дело не дошло, а вот россиянка воспользовалась подобным правом в середине партии при счёте 4:3 в свою пользу.

И после этой паузы Диана не взяла ни одного гейма. Сил и здоровья на продолжение битвы у россиянки уже просто не оставалось. Хвалиньска выиграла три гейма подряд и оформила сенсационный проход в финал «Ролан Гаррос» (7:6, 6:4). Начинавшая турнир в ранге 114-й ракетки мира полька одержала девятую победу подряд, в том числе вторую над россиянкой, и теперь сразится за титул с Миррой.

Для польской спортсменки предстоящий финал станет вообще первым на уровне тура. Сумасшедшая история для этой теннисистки. Хвалиньска – первый квалифаер-финалистка «Ролан Гаррос» в Открытой эре. В целом же на «Больших шлемах» ранее из квалификации до финала доходила только Эмма Радукану на US Open – 2021, где британка взяла титул.

Диану же в любом случае необходимо поблагодарить за выступление во Франции. Она провела отличный турнир и одержала ряд эффектных побед, впервые сыграв в полуфинале ТБШ. И этот опыт обязательно пригодится российской спортсменке на новых мэйджорах.