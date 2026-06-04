«Говорят, за победу дают секретный значок. Хочу собрать все!» Мирра — о выходе в финал ТБШ

19-летняя Мирра Андреева – в своём первом финале «Большого шлема»! Сегодня она не оставила шансов представительнице Украины Марте Костюк – 6:1, 6:3. На пресс-конференции наша юная звёздочка рассказала, как стала опытнее и взрослее за последний год, научилась направлять эмоции в нужное русло, справляться с нервами дыхательными техниками и быть по-хорошему спокойной. Но в то же время она всё ещё подросток, для которого одна из мотиваций на финал – получить секретный значок за победу.

«Я была максимально сфокусирована, даже видела ворсинки на мяче»

— Вы говорили, что против Кырсти вы были в ударе. Сегодня тоже? Потому что это был тотальный теннис.

— Да, сегодня я тоже была максимально сфокусирована на том, что надо сделать на корте. Фокус – на план на игру, который мы подготовили с Кончитой, на своём настрое, на каждой маленькой детали.

В какой-то момент я даже видела ворсинки на мяче, когда подкидывала его или наносила удар. Ну то есть я была очень сфокусирована и смогла удерживать фокус весь матч.

— Второй раз подряд вы ведёте во втором сете с брейком, потом уступаете с брейком и тут же делаете обратный брейк. Такое ощущение, что раньше такие матчи могли от вас ускользнуть, что изменилось на этом турнире?

— Раньше я очень сильно нервничала. Сейчас тоже нервничаю в таких матчах, когда веду в счёте или когда соперница делает брейк. Раньше я при этом думала – боже мой, это же просто конец мира, если я проиграю подачу. Поэтому все мысли были только о том, как удержать подачу.

А сейчас если соперница делает брейк, ну и что с того? Постараюсь сделать обратный брейк. Пока что это очень хорошо работает. Потому что если я нервничаю на своей подаче, то и она тоже может нервничать на своей. Стараюсь думать об этом, а не о том, что отдать подачу – это конец мира.

— Вы близки с Кончитой, какие разговоры с ней помогли решить ваши проблемы в таких ситуациях?

— Конечно, мы много разговариваем, она делится своим опытом, даёт много советов. И всё равно есть ощущение, что просто в какие-то моменты карьеры я стала готова слушать, меняться или стараться работать над чем-то новым. А в другие моменты я слушала, но всё равно продолжала делать так, как привыкла. Может, поэтому это не всегда работало. А сейчас я полностью доверяю тому, что говорит моя команда, сейчас мне легче это делать. Что бы они ни сказали, я просто это делаю. Ещё так легче винить их, если что-то пойдёт не так. Шучу, конечно! Но в последнее время я стала полностью им доверять, без всяких сомнений.

— Вы уже играли в финалах, хотя, конечно, не на «Шлеме». У вас есть какая-то рутина перед финалом? Что будете делать в следующие 36 часов?

— Да, есть рутина, но не скажу, что что-то меняю именно перед финалом. Мне важно делать то, что я всегда делаю, на любой стадии турнира. Мы потренируемся перед матчем, поиграем в Уно, обсудим матч, разомнёмся, перемотаемся, а затем выйдем на корт. Всё будет как всегда.

Мирра Андреева Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Говорят, за победу дают секретный значок. Хочу собрать все!»

— Каково будет сыграть в финале с Дианой, если она туда выйдет? И насколько вашему успеху способствует желание собрать все значки?

— Будет очень интересный и увлекательный матч, если Диана выиграет. Мы в этом году уже играли, очень хорошо друг друга знаем. Она здорово играет на этой неделе. После победы в Риме я сказала ей – ну ладно, увидимся в Париже. Она ответила – ну да, Париж, не знаю, как я там выступлю, ненавижу грунт. А я ей – боже, у тебя же так хорошо получается, о чём ты вообще?

Она в полуфинале, это здорово. Мне приятно видеть, как она хорошо играет. И будет потрясающе, если она разделит со мной финал.

Что касается значка, то говорят, что в случае победы тебе дают секретный значок, который никто не видел. Получить самый последний значок турнира меня тоже мотивирует.

— Есть ощущение, что вы очень рано выстрелили в карьерном плане?

— Ну, два года назад я играла в полуфинале и была очень этому рада. Скажу, что не верила этому – ну боже мой, я в полуфинале. Во мне не было веры, что я могу на самом деле выиграть ещё матчи. И это сказалось на моей игре в полуфинале. Ну и Жасмин меня тогда просто уничтожила на корте, не думаю, что у меня было много шансов.

Сейчас я ближе, стала постарше, более зрелой и опытной. И теперь я могу подходить к каждому матчу по-своему, фокусироваться на сопернике, на плане на игру.

— Марте нелегко было играть на ветру, а у вас всё отлично получалось. Что подумали, когда крышу начали закрывать?

— Условия были сложными для обеих, ветер был очень непредсказуемым, дул в обе стороны. Когда судья сказал, что крышу закроют, потому что надвигается ливень, я подумала – ну класс, а я веду 4:1. Но потом сказала себе, что лучше пусть закроют крышу, чем остановят матч. Было ощущение, что момент неподходящий для меня, но я себе говорила, что им лучше знать, закроют и ладно, ничего. Да, после этого я проиграла два гейма, однако всё равно старалась держать фокус на каждом розыгрыше, не думать о том, что случилось.

— Раньше что-то после этого могло пойти иначе?

— Может. Раньше, если бы я проиграла два гейма подряд, что-то могло пойти иначе. Но в этот раз я сказала себе – так, ей тоже ещё надо подтвердить свой брейк. Было ощущение, что на неё это тоже поддавливает, и я сказала себе – так, забудь, что случилось, просто играй следующий мяч.

— Чувствуете ли к себе более пристальное внимание из-за вашей национальности? Потому что украинские игроки на турнире давали очень много всяких комментариев.

— Я когда играю, то стараюсь ничего не читать и не слушать. У нас столько дел – тренировки, разминки, восстановление, я в отель добираюсь только к вечеру. Так что я держу фокус на игре и своей рутине.

— Какие сложности может доставить Хвалиньска?

— Последние две недели она играет потрясающе, даже три недели, с квалификации. Если она выиграет сегодня, будет очень интересный матч. Мы с ней раньше не встречались. Я не знаю, как она играет, её стиль. Но мы постараемся как можно лучше подготовиться к финалу.

«Не думала, что окажусь так близко к осуществлению мечты и главной цели»

— Если бы две недели назад вам сказали, что вы будете в финале, что бы вы ответили? Вы не считались очевидным фаворитом, а сами верили, что можете дойти до финала?

— Ну, я бы сказала, что это было бы здорово. На старте турнира я на этом не фокусировалась. На этой неделе я просто старалась выиграть каждый матч, делать всё возможное. Если бы мне сказали такое в начале турнира, я бы ответила, что не против. Может, даже не поверила бы.

— Когда только начинали заниматься теннисом, думали, что можете дойти до финала, выиграть «Шлем»?

— Никогда не думала, что смогу выиграть большой турнир или дойти до финала «Шлема». Это были только мечты. Однако это моя главная цель в жизни, самое важное и моя главная мечта. И я не думала, что окажусь так близко к её осуществлению. Но теперь я в предвкушении и очень рада. Однако в то же время не думала, что это случится.

— Было впечатление, что сегодня вы были по правильному спокойны, в отличие от финала Мадрида.

— Я бы согласилась, что в финале Мадрида я была чересчур спокойна, в том плане, что даже не было особо эмоций. Кажется, чисто для меня важно иметь эмоции. Даже пусть иногда негативные, но что-то выплеснуть из себя полезно. Соглашусь, что в том матче в Мадриде я была слишком спокойна, старалась ни на что не реагировать, и это не очень хорошо сказалось на моей игре и результате. В этот раз пыталась немного это поменять – быть спокойной, когда что-то идёт не по плану, но если есть желание выплеснуть эмоции, то после выигранного розыгрыша крикнуть «Камон!», выплеснуть нервы, негатив, позитив. Сегодня в этом плане было намного лучше.

— Вы первый раз приехали без мамы и дошли до финала. Насколько вам сложнее в её отсутствие и насколько Кончита смогла её заменить даже в психологических, девчачьих вопросах?

— Конечно, но мама уже приехала. Ко второму кругу, она постоянно сидела в боксе. Однако даже когда мамы нет на турнирах, мы с Кончитой проводим много времени вместе, можем поговорить про матч, про жизнь, про семьи, про погоду, платья, туфли – про всё что угодно. Она как девушка меня понимает во многих вещах на корте и за кортом. В какие-то моменты я чувствую, что она стала уже немного больше, чем тренер. Наши отношения развились в этом плане. Так что когда мамы нет, я не то чтобы чувствую себя суперодиноко, мне есть с кем поговорить.

«Когда каждый день работаешь, то в итоге всё встаёт на свои места»

— Что изменилось внутри вас за последний год, с тех пор как вы очень обидно здесь проиграли?

— После того как я здесь проиграла в четвертьфинале, пыталась взять какой-то позитив из того матча, какой-то опыт. Как говорят все великие спортсмены, ты всегда учишься на поражениях, особенно очень обидных. Старалась думать о том, чтобы взять что-то хорошее из этого матча. Было непросто, также начало травяного сезона в том году было не очень хорошим. Поэтому какой-то большой разницы нет, просто мы работаем каждый день, что-то по чуть-чуть улучшается каждый день, и в какой-то момент всё встаёт на свои места. И игра хорошо получается, и психология работает. Когда каждый день работаешь, пытаешься по чуть-чуть улучшить, то в конце концов всё встаёт на свои места.

— Ждёте ли кого-то ещё в своём боксе из семьи, друзей на финале?

— Пока мне никто не писал. Может, будет какой-то сюрприз, но я пока ничего не знаю. Никто не планирует лететь. Может, даже и хорошо, чтобы ничего не менялось и всё было как обычно. Не знаю, пока всё остаётся как было. Посмотрим, как пройдёт финал, но пока никого не ожидаю.

— Что сами себе говорили в начале игры, когда ещё было непонятно, в какую сторону качнётся матч?

— Начиная с прошлого вечера и до конца матча я постоянно делала техники дыхания, дышала, потому что нервничала перед матчем. У меня уже столько всяких разных техник появилось! Старалась перед матчем, во время, после него, даже сейчас подышать, перестать думать. Все секреты и техники не буду рассказывать, однако я больше фокусировалась именно на внутреннем психологическом состоянии. Мне кажется, когда внутри я уверена и спокойна, теннис есть. Фокусировалась на том, чтобы быть стабильной и спокойной в хорошем плане, не как в Мадриде.