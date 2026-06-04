«Не сняли давление». Реакция на обидное поражение Шнайдер от 114-й ракетки мира на «РГ»

На «Ролан Гаррос» сорвался российский финал. В полуфинальной встрече россиянка Диана Шнайдер не смогла переиграть 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньскую. Шнайдер уступила в двух сетах со счётом 6:7, 4:6. Теперь в решающем матче грунтового ТБШ Мирра Андреева сразится именно с Хвалиньской. Тем не менее выступление Дианы на турнире высоко оценили в теннисном сообществе. Рассказываем, как отреагировали эксперты и журналисты на её результат.

Так прокомментировала своё поражение сама Диана, заявив, что всё равно рада тому, как ей удалось провести матч: «Это были очень хорошие две недели, я горжусь собой, тем, чего мне удалось здесь достичь. Много встреч здесь, новые цели. В целом матч был очень тяжёлым. Мои поздравления Майе, которая сыграла очень хорошо. Мы обе показали хороший теннис. Это была жестокая битва, я старалась изо всех сил, пробовала разные решения, выкладывалась на корте на все сто. Поэтому я горжусь тем, как я играла и как боролась. Она сыграла нереально, и она заслуживает этой победы сегодня, она заслуживает своего места в финале».

Впервые с июля 2025 года Шнайдер проиграла теннисистке не из топ-100 рейтинга WTA. Россиянка также рассказала, чего ей не хватило для победы: «Это был хороший матч. Что я могла бы сделать лучше, так это, несомненно, быть немного смелее, агрессивнее. Я была агрессивна со своей линии, но не могла забрать много очков, потому что она много двигалась, двигалась очень хорошо, закрывала корт и здорово завершала. Это подтолкнуло меня к ошибкам. Мне следовало быть более агрессивной. Но у неё невероятное чувство корта. Так что в этом тоже не было особого смысла. Мне нужно было быть более агрессивной, чтобы добираться до сетки и, без сомнения, набирать очки в розыгрышах у сетки», — сказала Диана на пресс-конференции.

«Да, жалко, что Диана не сыграет в финале против Мирры [Андреевой]. Но давно не было так приятно смотреть в женском туре на грунтового игрока. Режет, подкручивает, укорачивает, выходит к сетке, строит комбинации, браво», — написала в своём телеграм-канале российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

«Это, определённо, один из лучших женских матчей турнира», — так выразился на своей странице в социальных сетях теннисный журналист Кристиан Бэснайт.

Высказался о выступлении россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026 и глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев: «Зеркалом их таланта и успеха в перспективе была Олимпиада, где Мирра и Диана стали серебряными призёрами в паре. Тогда они были совсем молодыми. Сегодняшние результаты — показатель того, что они оправдали все надежды болельщиков. Можно считать, что они обе раскрылись и достигли стабильного результата», — сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В то же время в интервью ТАСС Тарпищев отметил, что проигрыш Шнайдер в полуфинале грунтового ТБШ во многом зависел от тренера: «Тренерская ошибка на 200%. Нельзя два сета атаковать с задней линии, когда хочешь «земляного» игрока обыграть, заставить ошибаться. Для этого надо создавать позицию в корте, чтобы подойти не успевала, обидное поражение. Причём она умеет это делать, в отличие от Андреевой. Шнайдер умеет играть в тот теннис, который был нужен. Плюс Диана вышла с чувством ответственности — это тоже давило. И тут опять вопрос к тренеру, почему не сняли давление».

Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников также оценил игру Дианы: «Не знаю, что пошло не так. Может быть, физика, возможно, что-то со спиной, не знаю. Когда не знаешь всех нюансов, то иногда прогнозы не сбываются. Я очень сильно расстроен, потому что верил в победу Дианы. К сожалению, не получилось. Двигаемся вперёд», — заявил Кафельников в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«Как же жаль, ведь финал наших девочек был так близок. Диана Шнайдер, к сожалению, уступила в полуфинале Майе Хвалиньской — 6:7 (4:7), 4:6. Майя – первая теннисистка из квалификации, которая сыграет в финале «Ролан Гаррос». Диану призываю не расстраиваться — первый полуфинал, отличный турнир, в котором она побеждала чемпионок ТБШ», — написала в своём телеграм-канале чемпионка «Ролан Гаррос» — 2009 Светлана Кузнецова.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».