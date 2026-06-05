«Эти инвестиции должны окупиться». Что известно про соперницу Мирры по финалу «РГ»

114-я ракетка мира Майя Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (7:6, 6:4) в полуфинале «Ролан Гаррос». Полька одержала третью победу над соперницей из топ-30 в карьере, все – на этом турнире.

Хвалиньска – первый квалифаер-финалистка «Ролан Гаррос» в Открытой эре. В целом на турнирах «Большого шлема» ранее из квалификации до финала доходила только Эмма Радукану на US Open — 2021, где британка взяла титул.

Майя стала третьей теннисисткой, вышедшей в финал одиночного разряда мэйджора во время своего первого появления в основной сетке турнира после Ивонн Гулагонг (1971 год) и Крис Эверт (1973). Также она является третьей теннисисткой в Открытой эре, вышедшей в свой дебютный финал турнира уровня WTA на ТБШ. Ранее это удавалось только Винус Уильямс (US Open — 1997) и Эмме Радукану (US Open — 2021).

В основной сетке «РГ» Хвалиньска играет первый раз, в основной сетке на ТБШ – третий. Ранее её лучшим результатом в туре был четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке в этом году. До «Ролан Гаррос» у неё было только две победы на грунте на профессиональном уровне.

Майя Хвалиньска обыграла Диану Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Хвалиньска поднимется минимум на 21-е место в мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» и дебютирует в топ-25. До начала турнира в Париже 24-летняя полька занимала 114-ю строчку в рейтинге, а её личный рекорд за карьеру был лучше всего на одно место.

В финале турнира Хвалиньска встретится с россиянкой Миррой Андреевой. Если Майя возьмёт титул, то окажется 14-й ракеткой мира. Первой ракеткой Польши в таком случае она не станет, но обойдёт именитую соотечественницу шестикратную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек в чемпионской гонке WTA (2154 очка против 1823) и может отложить этот вопрос до Уимблдона.

Благодаря выходу в полуфинал нынешнего Открытого чемпионата Франции 24-летняя Хвалиньска заработала € 750 тыс. За всю свою профессиональную карьеру до «Ролан Гаррос» – 2026 Майя получила всего € 745 тыс. Доход от грунтового мэйджора превысил весь её предыдущий заработок в теннисе, а победа в полуфинале практически удвоила его. Полька гарантировала себе чек на € 1,4 млн, титул может принести ей € 2,8 млн.

Мало кто удивился бы, если бы перед стартом турнира сказали, что в финале сыграет теннисистка из Польши. Все подумали бы на Игу Швёнтек. Четырёхкратная чемпионка «РГ» сейчас явно далека от оптимальной формы, но всё-таки выход из кризиса на любимом покрытии в Париже считался вполне вероятным. В крайнем случае громкую сенсацию ждали бы от второй и третьей ракеток страны Магдалены Френх и Магды Линетт, которые на пике входили в топ-25 и сейчас надёжно держатся в первой сотне. Но всех удивила четвёртая по рейтингу теннисистка из Польши Майя Хвалиньска.

История Майи на этом «Ролан Гаррос» напоминает настоящую сказку, ведь её имя было мало известно даже тем, кто детально следит за теннисом. Хвалиньска практически не играла на уровне WTA-тура и в основном выступала на «челленджерах». В феврале и марте она выступала на турнирах данной категории в Парме, Сен-Годенсе, Оэйраше, Дубровнике и Анталье, потому что не проходила даже в квалификацию престижных «тысячников» в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Риме, где собралась вся теннисная элита.

Рейтинга Майи хватило для участия в отборе на «Ролан Гаррос». Она использовала свой шанс и пробилась в основную сетку, но очень долго всерьёз её никто не воспринимал.

«Честно говоря, меня никто не знает», — не раз признавала сама Хвалиньска в интервью.

В Париже полька выиграла уже девять матчей с учётом квалификации. На этом отрезке она отдала только один сет – экс третьей ракетке мира Марии Саккари в третьем круге основной сетки. Ещё она разобралась с чемпионкой Олимпиады-2024 Чжэн Циньвэнь, именитой бельгийкой Элисе Мертенс, француженкой Диан Парри, россиянками Анной Калинской и Дианой Шнайдер. Да, на пути Майи не было соперниц из топ-10 и даже из первой двадцатки, но в этом «виноваты» американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и белоруска Арина Соболенко, которые вылетали раньше ожидаемого. Майя при этом в двух сетах победила и Шнайдер, и Парри, прошедших Соболенко и Анисимову соответственно. Ещё она обыграла Калинскую, которая ранее выбила Анастасию Потапову – обидчицу Гауфф.

Ранний вылет фаворитов не проблема польской теннисистки, и она вполне могла бы одолеть представительниц топ-10 с тем уровнем тенниса, что показывает в Париже. В финале у неё наконец-то появится такой шанс в противостоянии с Миррой Андреевой, но Майю определённо ждёт самое сложное испытание на турнире – в битве за титул.

Майя Хвалиньска Фото: Angel Martinez/Getty Images

Уроженка промышленного города Домброве-Гурниче на юге Польши дала повод поближе познакомиться с её биографией. Чем интересна Майя Хвалиньска? Девушка начала заниматься теннисом в семь лет благодаря государственной программе Tenisowa Talentiada, которая знакомила школьников со спортом.

«Я пришла в теннис не так, как большинство игроков, мои родители первые два года даже не платили за занятия. Для тех времён это было неслыханно. Поэтому я никогда не чувствовала с их стороны давления, что эти инвестиции должны окупиться. Это я умоляла родителей отвезти меня на очередную тренировку, потому что мне так понравилось. Это была судьба», – отмечала Майя.

Семья теннисистки никак не связана с профессиональным спортом и вполне может считаться простым рабочим классом. Отец Томаш трудился электриком на шахте и сейчас вышел на пенсию, а мать Марцела до сих пор занимает пост администратора в спортивном центре в Домброве-Гурниче.

Очевидно, финансовые возможности родителей не позволяли поддерживать карьеру дочери в теннисе. Даже государственная программа в полной мере не спасала. Значимую помощь Майе оказали теннисная академия BKT Advantage Bielsko-Biała, Федерация тенниса Польши, частные спонсоры и партнёры.

На юниорском уровне Хвалиньска подавала большие надежды и котировалась едва ли не на уровне с Игой Швёнтек, которую она знает с 10 лет. Майя и Ига вместе выступали за сборную Польши на молодёжных чемпионатах Европы и мира, а также ездили на многие турниры своей возрастной категории. В 2017 году Хвалиньска и Швёнтек даже вместе добрались до финала юниорского Australian Open в парном разряде.

Ига Швёнтек и Майя Хвалиньска в 2017 году Фото: Pat Scala/Getty Images

Переход на взрослый уровень проще дался Иге, которая выиграла свой первый «Ролан Гаррос» в 2020-м через несколько дней после 19-го дня рождения. На полгода младшая Майя в этом же возрасте взяла бессрочный перерыв в карьере и призналась, что уже в течение двух лет борется с депрессией, основной причиной которой являются регулярные травмы.

Пауза продлилась меньше заявленного – всего год. Но звёзд с неба после камбэка Хвалиньска не хватала. Практически на пять лет она застряла на уровне «челленджеров». На таких соревнованиях, очевидно, много не заработаешь. Даже сейчас в Париже у Майи возникли проблемы с гостиницей, которую она изначально не бронировала более чем на неделю.

«Надеюсь, этот вопрос решится. Теперь у меня достаточно денег, я заработала тут немало, хотя средства переводят не так быстро. Молитесь за меня», — сказала Хвалиньска ещё после победы над Саккари в третьем круге.

Польская компания-производитель функциональных напитков Oshee пришла на помощь и решила вопрос с гостиницей для Майи на вторую неделю турнира. Оказалось, это было не зря. «Ролан Гаррос» изменил для теннисистки всё, чем бы ни закончился финальный матч. Хвалиньска надёжно закрепится в топ-30 рейтинга WTA и будет попадать в основную сетку крупных турниров с хорошей жеребьёвкой на стартовой стадии. Конечно, ещё рано записывать её в новые топы, однако огромный шаг вперёд уже сделан.

Сейчас Хвалиньска вместе с чешским тренером Ярославом Маховским думает лишь о финале «Ролан Гаррос» с Миррой Андреевой. Россиянка будет явным фаворитом финала, но Майю недооценивать точно не стоит.

Многие восхищаются Хвалиньской из-за пути на турнире и в целом довольно приятного поведения теннисистки, которая производит впечатление хорошего и доброго человека. Но некоторые теннисные эстеты критикуют её неортодоксальный стиль игры. Полька – левша с ростом 164 см. Для тенниса это не лучшие данные. Полагаться на мощь по аналогии с Ариной Соболенко она заведомо не может. Майя компенсирует это грамотной тактической игрой, нестандартными решениями, умением варьировать и рвать темп, высоким вращением, высотой и направлением мяча.

«Никто не играет такие укороченные и такие свечи. Никто не умеет настолько запутывать соперниц», – признавала ранее достоинства соотечественницы Ига Швёнтек.

Своими кумирами в теннисе Хвалиньска называет Петру Квитову и Рафаэля Надаля. Первая славилась классной игрой на траве, а второй является королём грунта с 14 титулами «Ролан Гаррос». Майя отчасти играет в стиле Рафы и постарается взять мэйджор на корте Филиппа Шатрье, где легендарный испанец пережил множество триумфов. У Мирры Андреевой свои планы на этот счёт, но россиянке точно нужно серьёзно отнестись к польской теннисистке, чтобы избежать неприятностей во время битвы за титул.