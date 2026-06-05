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Ролан Гаррос — 2026: как сыграла Алиса Октябрёва, соперница Яна Ковачкова, статистика, где смотреть, сетка, история встреч, итог

Россиянка сразится за титул на юниорском «РГ»! Октябрёва сотворила камбэк в 1/2 финала
Маргарита Сальникова
Алиса Октябрёва
Комментарии
Наша теннисистка выступит в решающем матче грунтового ТБШ спустя три года после триумфа Алины Корнеевой.

Сегодня, 5 июня, на юниорском «Ролан Гаррос» — 2026 разыгрывались путёвки в решающий матч среди девушек. Из российских теннисисток до полуфинала добралась только 17-летняя Алиса Октябрёва — самая взрослая спортсменка из оставшихся в сетке. В соперницы Октябрёвой досталась четвёртая сеяная Яна Ковачкова. Но обо всём по порядку.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
04 июня 2026, четверг. 12:05 МСК
Екатерина Доценко
Россия
Екатерина Доценко
Е. Доценко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва

На грунтовом мэйджоре Алиса получила 12-й номер посева и попала в верхнюю часть сетки. Юниорского рейтинга у нашей спортсменки нет, при этом во взрослой мировой классификации она находится на 309-й строчке. Всё дело в том, что Октябрёва уже давно штурмует профессиональный тур и поэтому не играет на турнирах для молодёжи. Так, на уровне ITF россиянка завоевала пять титулов, один из которых – в этом сезоне.

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В первом круге юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 Алиса уверенно обыграла представительницу США Чуквумелие Кларк – 6:1, 6:3, далее наша спортсменка одержала волевую победу над китаянкой Жуйэнь Чжан – 2:6, 6:2, 6:2, а в третьем круге россиянка не испытала никаких проблем с аргентинкой Соль Айлин Ларрайей Гуиди – 6:1, 6:1.

В полуфинал французского турнира Октябрёва вышла благодаря победе над соотечественницей Екатериной Доценко. Чуть больше часа (1 час 15 минут) потребовалось Октябрёвой, чтобы обыграть 14-летнюю соперницу — 6:3, 6:4. Таким образом, россиянка во второй раз в карьере приняла участие в матче за выход в финал юниорского ТБШ: в эту стадию она также пробивалась на «Ролан Гаррос» — 2023, где потерпела поражение от Алины Корнеевой.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после матча Октябрёвой и Доценко высоко оценил успехи россиянок на юниорском «Ролан Гаррос» — 2026. «Растёт хорошая плеяда. Причём не на смену, а в поддержку нашим девушкам, потому что все молодые. Перспективы очень приличные. Я думаю, что у нас через несколько лет будет целая плеяда в топ-50 рейтинга — больше, чем в любой другой стране», — сказал Тарпищев в комментарии для «Чемпионата».

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В следующем круге Алиса сошлась на корте с четвёртой сеяной Яной Ковачковой. В юниорской мировой классификации чешка в данный момент располагается на третьем месте, а в рейтинге WTA 15-летняя спортсменка уже 587-я. В своей возрастной категории Яна выиграла пять трофеев, в том числе и титул на соревновании уровня J500 в Мериде.

Юниорский «Ролан Гаррос» — 2026. Девушки. Турнирная сетка

На старте «Ролан Гаррос» — 2026 Ковачкова закрыла местную теннисистку Даниэль Баранес — 6:4, 6:2, во втором круге чешка без проблем обыграла японку Юи Комаду – 6:1, 6:4, следом справилась с россиянкой Фелицатой Дорофеевой-Рыбас – 3:6, 6:4, 6:4, а в четвертьфинале повесила «баранку» испанке Чаро Эскиве-Баньюльс – 6:0, 6:2.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
04 июня 2026, четверг. 13:35 МСК
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Чаро Эскива-Баньюльс
Испания
Чаро Эскива-Баньюльс
Ч. Эскива-Баньюльс

Перед стартом поединка Октябрёвой и Ковачковой на французском ТБШ преимущество по личным встречам было у чешки — 1-0. Яна праздновала победу над Алисой на турнире категории W35 в Анталье в 2025 году — 6:3, 7:6. Отметим, что та игра тоже прошла на грунтовом покрытии.

Начало матча получилось мегаупорным: в первом гейме Ковачковой пришлось отыгрывать два брейк-пойнта — 1:0, а Октябрёва не дала сопернице реализовать три шанса увеличить преимущество — 1:1. Следом чешка вновь отвела от себя две угрозы — 2:1. В пятом гейме россиянка наконец добилась брейка — 3:2, но Яна тут же сделала обратный — 3:3. Затем Алиса получила шанс вырваться вперёд и не упустила своего — 4:3. Далее Октябрёва удержала свою подачу, а на приёме заработала аж четыре сетбола, однако поставить точку в партии не смогла — 5:4. Чешка проявила упорство и сделала брейк — 5:5. Два скрытых сетбола Ковачкова тоже реализовать не дала и повела 6:5. Следом она под ноль забрала подачу россиянки — 7:5 за 56 минут.

Яна Ковачкова

Яна Ковачкова

Фото: Tim Clayton/Getty Images

На старте второго сета Октябрёва получила три шанса вырваться вперёд, но соперница не дала их реализовать — 0:1. А следом Ковачкова забрала подачу нашей спортсменки — 2:0. Алиса с этим мириться не стала и с третьего брейк-пойнта отвоевала упущенное, после чего восстановила равновесие в партии — 2:2. Далее россиянка под ноль сделала брейк, а на своей подаче отыграла ещё один брейк-пойнт — 4:2. В седьмом гейме Алиса сама заработала двойной брейк-пойнт, однако Ковачкова не позволила нашей теннисистке увеличить преимущество. И всё же чуть позже россиянка поставила победную точку в сете — 6:4.

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На старте третьей партии теннисистки обменялись брейками — 1:1. А следом взяли по одной своей подаче. В пятом гейме Алиса добилась брейка, затем закрепила его и тут же увеличила преимущество — 5:2. Однако завершить матч с первой попытки россиянка не смогла: соперница оформила обратный брейк — 3:5. Впрочем, на приёме Алиса поставила победную точку — 5:7, 6:4, 6:3 за 2 часа 18 минут.

Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 12:05 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова

Таким образом, Октябрёва впервые в карьере вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»! Из россиянок последний раз в решающем матче на грунтовом ТБШ в этой возрастной категории играла Алина Корнеева три года назад. За трофей Алиса поборется с китаянкой Синьжань Сунь.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

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