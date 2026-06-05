Горячее 6 июня: матчи Англии, Италии и Германии, «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» и женский волейбол. Следите вместе с нами!

Топ-события субботы: Мирра в финале «Ролан Гаррос», НБА, футбол и Формула-1 в Монако

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🏆🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, финальная серия, второй матч

Интрига: Вембаньяма исправится перед своими болельщиками?

Хоть Вембаньяма и набрал 26 очков и 12 подборов в первом матче, но реализация у него была ужасной. При этом моменты для бросков он выбирал не лучшие. «Нью-Йорк» отыграл 16 очков и забрал встречу. «Сан-Антонио» сделал выводы из ошибок?

🏐 14:30: Китай — Сербия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: встреча равных команд

Две мастеровитые сборные, которые обладают отличной технической базой: цепкие китаянки против неуступчивых волейболисток сборной Сербии. У обеих команд по одной победе в двух сыгранных матчах. Китай неожиданно уступил Чехии в первой игре, однако затем смог реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с Таиландом. У подопечных Зорана Терзича, напротив, отличный старт, а после – досадное поражение от Польши. Поэтому победа в очной встрече важна для обеих сборных. У кого будет вторая победа?

⚽️🎦 16:00: Бельгия — Тунис, товарищеский матч

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Интрига: Бельгия — в поиске оптимальных сочетаний

Бельгия в начале июня уже обыграла Хорватию (2:0) в товарищеском матче. Команда Руди Гарсии продолжает искать оптимальный состав под ЧМ-2026. Впереди — контрольная встреча с Тунисом. 1 июня африканцы минимально уступили Австрии. Это показывает, что просто с Тунисом не будет никому. Возможно, бельгийцы оступятся в матче с «орлами Карфагена»?

🏆🎾 16:00: Майя Хвалиньска (Польша, Q) — Мирра Андреева (Россия, 8), «Ролан Гаррос», финал

Интрига: доберётся ли Мирра Андреева до дебютного «Шлема»?

19-летняя Мирра Андреева (№8) готовится к борьбе за первый в карьере турнира «Большого шлема». В соперницах у россиянки – главное открытие этого «Ролан Гаррос», победительница квалификации, 24-летня Майя Хвалиньска (№114). Девушки сыграют друг с другом впервые.

🏎 17:00: Формула-1, шестой этап, Гран-при Монако, квалификация

Интрига: кто сделает важнейший шаг к победе?

Вряд ли мы шокируем кого-то информацией, что на уличной трассе в Монте-Карло субботняя квалификация – ключ к победе. Обгонять в Монако практически невозможно, так что у обладателя поул-позишен окажется прекрасный шанс стать лучшим и в воскресенье. А кто же фаворит? Считается, что способна выстрелить «Феррари», ведь в Монако её отставание по мотору не так важно, а с шасси у итальянцев всё в порядке. Впрочем, в ударе могут оказаться и «Макларен» с «Мерседесом» – в общем, ситуация максимально интригующая, тем более что и внутри «Скудерии» Льюис Хэмилтон наконец готов бросить вызов Шарлю Леклеру.

⚽️ 20:45: Португалия — Чили, товарищеский матч

Интрига: Роналду сыграет в товарищеской встрече незадолго до старта ЧМ?

Сборная Португалии продолжает подготовку к чемпионату мира. Матч с Чили — первый контрольный перед турниром. Затем португальцы сыграют 10 июня с Нигерией. Интересно, появится ли в этих встречах Криштиану Роналду? Ведь в товарищеских матчах увеличивается риск получения травмы. А пропускать ЧМ-2026 41-летний португалец вряд ли хочет.

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⚽️ 21:30: США — Германия, товарищеский матч

Интрига: встреча Германии с хозяевами ЧМ-2026

Сборная Германии протестирует хозяев предстоящего чемпионата мира. 31 мая США уже обыграли в эпичной встрече Сенегал (3:2). Немцы же в этот день разгромили Финляндию (4:0). Теперь сборные ждёт очный матч в Чикаго. Уже можно начинать пропитываться атмосферой чемпионата мира!

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🏐 21:30: Италия — Турция, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: сможет ли Турция взять реванш?

Первая неделя Лиги наций — и сразу встреча двух финалистов последнего чемпионата мира: Италии и Турции. Тогда «золотой» матч подарил болельщикам настоящий пятисетовый триллер, в котором удача всё же улыбнулась команде Хулио Веласко. Получится ли сейчас у турчанок отыграться за обидное поражение в финале или итальянки снова повторят свой успех?

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⚽️🎦 23:00: Англия — Новая Зеландия, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Англия не испытает проблем с Новой Зеландией?

Сборная Англии проведёт первый из двух товарищеских матчей накануне ЧМ-2026. В соперниках — Новая Зеландия. Интересно, кого же выпустит в стартовом составе Томас Тухель? Тренер англичан удивил своим выбором игроков на турнир. Новая интрига: в каком сочетании немец расставит футболистов?