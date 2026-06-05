«Надо идти к сетке и держать подачу». Мирра получила советы от Шнайдер перед финалом «РГ»

Подходит к завершению второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В субботу, 6 июня, состоится финал в женском одиночном разряде. В этом году за трофей поборются восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и полька Майя Хвалиньска, неожиданно пробившаяся в решающий матч в статусе квалифаера. Рассказываем, чем интересен предстоящий поединок и кто в 2026 году может стать королевой грунтовых кортов.

Мирра Андреева впервые в своей карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее её максимальным результатом был полуфинал («Ролан Гаррос» – 2024). Андреева стала пятой по молодости участницей финала одиночного разряда грунтового ТБШ за последние 30 лет (19 лет 25 дней) и первым игроком, родившимся после 2005 года, кто вышел в решающий матч на «Шлеме».

Кроме того, Мирра — восьмая россиянка, которая поборется за трофей на турнире «Большого шлема». Любопытно и то, что теннисистка повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на Открытом чемпионате Франции, выйдя в финал. Мартинес сделала это в 2000 году, но проиграла Мари Пирс.

На пути к решающей встрече Андреева отдала всего один сет за шесть сыгранных матчей. В первом круге она одолела француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3), во втором — испанку Марину Бассольс-Риберу (3:6, 6:1, 6:1), а затем чешку Мари Боузкову (6:4, 6:2) и швейцарку Хиль Белен Тайхман (6:3, 6:2). В четвертьфинале Андреева с «баранкой» победила опытную румынку Сорану Кырстю (6:0, 6:3), а в 1/2 финала впервые выиграла у украинки Марты Костюк (6:1, 6:3), которой не так давно уступила в финале «тысячника» в Мадриде.

Нынешний грунтовый отрезок сезона можно назвать лучшим в карьере россиянки. На этом покрытии она уже взяла титул WTA-500 в Линце, достигла полуфинала на соревнованиях той же серии в Штутгарте, а также боролась за победу в одиночном и парном финалах на WTA-1000 в Мадриде. На «тысячнике» в Риме Мирра остановилась в четвертьфинале одиночного разряда, но зато взяла трофей в паре с Дианой Шнайдер. Всего у Андреевой на данный момент 35 выигранных матчей в текущем сезоне, 21 из которых именно на грунте.

Мирра Андреева с трофеем WTA-500 в Линце Фото: Getty Images

«Никогда не думала, что смогу выиграть большой турнир или дойти до финала «Шлема». Это были только мечты. Однако это моя главная цель в жизни, самое важное и моя главная мечта. И я не думала, что окажусь так близко к её осуществлению. Но теперь я в предвкушении и очень рада. Однако в то же время не думала, что это случится», — сказала Мирра на пресс-конференции «Ролан Гаррос» после того, как в полуфинале обыграла Марту Костюк.

Теперь за свой первый трофей на ТБШ россиянке предстоит сразиться с 24-летней полькой Майей Хвалиньской, которая до старта турнира занимала 114-ю строчку рейтинга WTA. Эта позиция не позволила Майе напрямую попасть в основную сетку, поэтому ей пришлось пробиваться через три матча квалификации. Хвалиньска стала вторым квалифаером в Открытую эру, который вышел в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Первой была британка Эмма Радукану на US Open — 2021. А на «Ролан Гаррос» полька и вовсе первая с подобным достижением.

Выйдя в решающий матч, Майя также повторила редкий рекорд среди левшей. Она четвёртая с 1990 года финалистка грунтового ТБШ в женском одиночном разряде среди левшей после Моники Селеш, Люси Шафаржовой и Маркеты Вондроушовой (последняя добилась такого же результата в 2019 году). Стоит отметить и то, что, независимо от результата финала, полька гарантированно поднимется почти на 100 мест в рейтинге и точно войдёт в топ-25 лучших теннисисток мира.

«Это просто как во сне: видеть, как она радуется, как она мила и как она не может в это поверить. Она прошла такой долгий путь, и это действительно история Золушки», — так отреагировала на результаты Хвалиньски семикратная обладательница титулов турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс в интервью изданию TNT Sports.

Майя Хвалиньска Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На «Ролан Гаррос» Майя обыграла уже трёх соперниц из топ-30 рейтинга. В их числе бельгийка Элисе Мертенс (6:4, 6:0, второй круг, 20-я ракетка мира), россиянки Анна Калинская (7:6, 6:3, четвертьфинал, 23-я ракетка мира) и Диана Шнайдер (7:6, 6:4, полуфинал, 19-я ракетка мира). А в первом круге была повержена олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде китаянка Чжэн Циньвэнь (6:4, 6:0).

Суммарно полька провела на грунтовом «Шлеме» уже девять матчей, что не может не сказываться на её физическом состоянии. В интервью после полуфинальной встречи с россиянкой Дианой Шнайдер Хвалиньска сказала, что, несмотря на усталость, в каждой игре старается выкладываться на полную: «Я правда не знаю, что сказать. Физически становится тяжело, но это же турнир «Большого шлема», так что нужно выкладываться полностью, я ни на что не жалуюсь. Иногда я тоже схожу с ума, однако стараюсь сохранять спокойствие, потому что это лучший способ показать свой теннис, хотя внутри меня настоящая буря. Я сыграла здесь, кажется, восемь матчей, нет, девять. Секретов в моей игре нет. Я смотрела за Миррой [Андреевой], и для меня будет большим опытом сыграть в финале».

Майя использует широкий арсенал ударов, чтобы нарушить ритм соперницы. В её игре есть укороченные удары, свечки, переводы по линии, резаные. В форхенде Хвалиньски много вращения, а в бэкхенде — слайсов. По её последним матчам можно было заметить, что теннисистка играет очень вариативно, почти не выполняя больше двух одинаковых ударов подряд. Кроме того, полька отлично передвигается по корту и грамотно обороняется. Особенности в её игру вносит и тот факт, что она левша.

Многие черты игры Хвалиньски отмечала и россиянка Диана Шнайдер на пресс-конференции, после того как в полуфинале проиграла Майе в двух сетах: «Она перемещается великолепно, достаёт всё. Думаешь, что выиграла очко, но она тут как тут. Причём не просто достаёт, а ещё и отвечает неудобно для тебя. И нужно заново строить розыгрыш. У неё очень низкие удары, слайсы, укороченные. Она выходит к сетке и хорошо её закрывает. К тому же грунт очень подходит её игре».

Шнайдер дала несколько советов и Мирре, рассказав, с помощью чего Майю можно обыграть: «По-моему, ей нужно идти к сетке. И, мне кажется, в последнее время Мирра делает это очень хорошо. В последних матчах она уверенно действует у сетки. Чувствую, для неё будет важно держать свою подачу — она хорошо подаёт с самого начала. Так что — смелость и умение идти к сетке», — сказала Диана.

Майя Хвалиньска и Мирра Андреева за свою карьеру пока не провели ни одного очного матча. Их встреча на «Ролан Гаррос» станет первой. Тем не менее Мирра уже успела оценить игру своей соперницы: «Последние две недели она играет потрясающе, даже три недели, с квалификации. Если она выиграет сегодня, будет очень интересный матч. Мы с ней раньше не встречались. Я не знаю, как она играет, её стиль. Но мы постараемся как можно лучше подготовиться к финалу», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в решающую стадию турнира.

Полька, в свою очередь, отметила, что постарается провести матч на таком же высоком уровне, как и все предыдущие игры: «Надеюсь, я смогу отпраздновать этот день. Конечно, будет напряжённо. Я обязательно захочу победить, обязательно выложусь на полную. Я сердечно приглашаю всех болельщиков смотреть, болеть и держать кулачки. Спасибо за вашу поддержку на протяжении трёх недель, но давайте будем мотивированы ради этого дня», — приводит слова Хвалиньски издание Eurosport.

Удастся ли Мирре выиграть свой первый «Шлем»? Узнаем, когда теннисистки выйдут на корт в субботу, 6 июня.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».