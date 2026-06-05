Зверев и Коболли сразятся за титул «Ролан Гаррос». Итальянец без борьбы прошёл в финал

В пятницу, 5 июня, на Открытом чемпионате Франции состоялись полуфиналы в мужском одиночном разряде. Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Маттео Арнальди — никто из них ещё не становился чемпионом какого-либо турнира «Большого шлема». Зверев, правда, трижды играл в финалах, в том числе на «Ролан Гаррос» — 2024, но до титула не добирался. Так что излишне говорить, сколь важны для них были отчётные встречи.

В первом полуфинале встретились Меншик и Зверев, 26-й и второй сеяные соответственно. Якуб по ходу турнира провёл два пятисетовых матча, а в четвертьфинале не отдал ни партии Жоао Фонсеке — 6:4, 6:3, 7:6 (7:3). Что касается Александра, то он за пять встреч отдал лишь один сет. В четвертьфинале он без потери партий прошёл Рафаэля Ходара — 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Впервые теннисисты сыграли друг с другом в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде в этом году, и тогда победил Зверев — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. В этот раз немец тоже прошёл дальше. В первом сете качество игры было не самым высоким — сказывалось волнение теннисистов. До 5:5 включительно брейк-пойнты были только у Меншика. В восьмом гейме чешский спортсмен упустил три шанса взять подачу соперника — это были уже скрытые сетболы. И в последних двух геймах Зверев дожал его. Взяв подачу оппонента с единственного брейк-пойнта (Якуб допустил две двойные ошибки), Александр затем подал на партию, использовав третий сетбол, — 7:5 ровно за 1 час. На двоих они собрали 30 невынужденных ошибок.

Александр Зверев Фото: Dan Istitene/Getty Images

Второй сет Зверев забрал вообще без вопросов. На первой подаче немец взял 13 очков из 14 (93%) и допустил всего четыре невынужденные ошибки за партию. Меншик так и не выбрался на брейк-пойнты — даже «ровно» было лишь однажды. Александр же сделал два брейка и в восьмом гейме под ноль подал на сет — 6:2 за 35 минут.

В третьей партии Меншик неожиданно воспрянул — Зверев чуть расслабился. Несмотря на ужасный процент попадания первым мячом (всего лишь 42%), свои очки чех забирал. После трёх геймов Якуб взял медицинский перерыв из-за дискомфорта в шее.

Якуб Меншик Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В шестом гейме Меншик добился брейка, а в девятом отподавал под ноль и сократил отставание по сетам — 6:3 за 37 минут. Однако в четвёртой партии Зверев додавил оппонента. Помог ему в этом ранний брейк, сделанный уже во втором гейме. Александр подтвердил преимущество и удержал его до самого конца — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 за 2 часа 59 минут.

Зверев в четвёртый раз вышел в финал «Шлема», в том числе во второй раз — на «Ролан Гаррос». Он стал пятым действующим игроком, не менее двух раз выходившим в финал этого турнира, — после Стэна Вавринки, Каспера Рууда, Карлоса Алькараса (все — по два) и Новака Джоковича (семь). Также немец сравнялся с Давидом Феррером по количеству побед (44) на Открытом чемпионате Франции. Они занимают 10-е и 11-е места по этому показателю в Открытую эру.

А второго полуфинала не было. Маттео Арнальди, который должен был стать соперником Флавио Коболли, снялся из-за вирусной инфекции. Коболли без борьбы прошёл в финал, где станет соперником Зверева.

Флавио Коболли Фото: Dan Istitene/Getty Images

Коболли стал третьим итальянцем — финалистом «Ролан Гаррос» в Открытую эру (после Адриано Панатты в 1976 году и Янника Синнера в 2025-м). В финалах других ТБШ, помимо Синнера (шесть раз), играли Никола Пьетранджели (четырежды), Джорджо ди Стефани («Ролан Гаррос» — 1932) и Маттео Берреттини (Уимблдон-2021). Флавио обеспечил себе место в топ-10 рейтинга ATP — это случилось чуть раньше, после поражения Меншика в полуфинале. Он в шестой раз сыграет в финале на уровне тура, в третий раз в этом сезоне и впервые — на ТБШ.

Финал Коболли — Зверев состоится в воскресенье, 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».