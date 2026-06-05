«Большой шлем» — не место для эксперимента». Мнение тренера российских юниоров на «РГ»

Как теннисисты готовятся к грунтовому «Шлему»? В чём особенность тренировок перед «Ролан Гаррос»? Чем юниорский турнир отличается от взрослого?

Много вопросов может возникнуть на исходе «Ролан Гаррос». И если взрослый тур нам, болельщикам, более-менее понятен и открыт, то о наших юниорах мы говорим меньше и реже узнаём о них всё самое важное и любопытное.

Иногда лучше игроков о них самих могут рассказать члены их команды. Для этого «Чемпионат» связался с Павлом Осиповым – тренером российской юниорской сборной России по физической подготовке. Павел подготовил наших теннисистов к «Ролан Гаррос», провёл с ними в Париже несколько недель, а теперь поделился с нами главными выводами и впечатлениями от спортсменов и турнира.

Павел Осипов Фото: Из личного архива Осипова

— С какого момента начинается физическая подготовка игроков к грунту? Что вы со своей стороны меняете в тренировочном процессе, на что делаете акцент?

— Хотел бы начать с того, что физическая подготовка у профессиональных теннисистов не прекращается никогда. Если мы говорим про юниорский теннис, то тут всё похоже на сезон взрослых игроков. Но есть такое понятие, как индивидуальный план по турнирам, который есть у каждого игрока, а также сезонность. Подготовка к грунтовой части сезона у взрослых начинается в апреле и длится, соответственно, до травяного сезона. У юниоров возможности играть на траве практически нет, поэтому многие из них продолжают всё лето и часть осени играть турниры на грунте.

В сборной России обычно проводятся два крупных сбора в году. Первый – в ноябре для подготовки к новому сезону, к Австралии. Второй – в апреле, к грунтовой части сезона.

У нас есть проблемы с грунтовыми кортами в это время из-за погоды, поэтому команда централизованно едет на сборы. В этом году выезжали в Турцию.

На грунтовых кортах есть своя специфика – более длинные розыгрыши, по сравнению с хардовым покрытием, в среднем матчи длятся дольше, и, соответственно, требования к физической подготовке выше. Так что больший акцент делаем на выносливость. Привыкаем к скольжению на грунте, занимаемся подготовкой опорно-двигательного аппарата и профилактикой травматизма. Если говорить про детали, то очень важна работа с приводящей группой мышц и голеностопными суставами.

— Какие у наших юниоров были подготовительные турниры к «Ролан Гаррос»? Например, довольно известно соревнование J500 в Милане.

— У всех свой график, он зависит от текущего места в рейтинге. Соответственно, в Милан попасть и поехать могут не все. Список турниров, которые игроки выбирают, очень разный. Кто-то из юниоров уже переходит во взрослый тур и играет «челленджеры». Здесь всё очень индивидуально.

Конкретно я выехал на турнир в Милан. После Милана как вариант был турнир в Бельгии [категории] J300, но туда наших игроков поехало очень мало. Кто-то играл уже взрослый турнир в Армении и потом возвращался [в Париж], а кто-то продолжат подготовку на своих местах.

Если мы берём подготовку к «Ролан Гаррос», то у всех она очень-очень разная и зависит от многих факторов. В первую очередь это рейтинг и стратегическое планирование всей командой пути каждого конкретного игрока.

— А как давно вы находитесь в Париже? С квалификации?

— Да, после Милана я сразу переехал в Париж и продолжал подготовку с теми игроками, кто играл квалификацию.

— А в Париже вы помогали всей команде юниоров? Или отвечали конкретно за каких-то игроков?

— В Париже я помогал всем нашим игрокам, кто приходил с запросом, но с некоторыми работал чуть больше.

Екатерина Доценко на «Ролан Гаррос» – 2026 Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

— Точно видела, что вы работали с Катей Доценко.

— Да, Катя Доценко и Маша Макарова — это две девочки, с которыми я продолжаю работать в Москве в индивидуальном формате. Но здесь я помогал всем нашим юниорам, кому эта помощь была необходима для подготовки.

— Как вам погодные условия в Париже? На первой неделе была дикая жара, потом она сменилась ветром. Вижу, сейчас в Париже по погоде что-то среднее между жарой и холодом. Как игроки адаптировались к этим условиям? Как вы со своей стороны меняли подготовку игроков?

— В Милане тоже, на самом деле, была 30-градусная жара. Да, акклиматизация обычно занимает несколько суток, но ты ко всему этому привыкаешь. У игроков просто нет выбора, они должны играть в тех условиях, которые есть, и они для всех одинаковые.

Никаких особенных средств у нас нет. Да, здесь можно использовать холодные ванны, инфракрасные сауны, баню – такие процедуры, как правило, присутствуют в восстановительной зоне для игроков. Но, на самом деле, они для юниоров очень непривычны, поэтому здесь выше вероятность навредить, чем помочь, поскольку игроки в большинстве случаев не используют это на регулярной основе. Для тех, для кого это норма – можно смело использовать. Однако большинству игроков это непривычно, а турнир «Большого шлема» – это не место для эксперимента.

Катя [Доценко], допустим, играла с квалификации. А это тоже очень большая нагрузка. То есть она сыграла шесть полноценных матчей. Для юниора, который играет первый турнир такого уровня, это достаточно много.

Должна быть очень чёткая, понятная для игроков работа, рутина, потому что психоэмоциональное напряжение очень высокое, и его нужно держать на протяжении всей недели, а кому-то – и дольше. Для лучшей адаптации во время матча важно питание, восстановление, водно-солевой баланс во время матча.

— Про Катю: не является ли для неё выступление на турнире «Большого шлема» в таком юном возрасте дополнительной физической и психоэмоциональной нагрузкой? И как она, по вашему мнению, с этим справилась?

— Катя на самом деле уже очень давно достаточно известна в юниорском туре. Она выигрывала Les Petits As. Это довольно известный турнир, многие называют его неофициальным чемпионатом мира среди юниоров. Катя показывает хорошие результаты на протяжении очень длительного времени. На мой взгляд, рейтинг достаточно корректно отражает позицию, где находится игрок.

С точки зрения давления мне показалось, что у Кати такой тип характера, который на «Большом шлеме» ей определённо помог. На соревнованиях такого высокого уровня спокойствие, стабильность и отсутствие резких эмоциональных всплесков влияют только положительно. В этом плане она себя проявила потрясающе. Не испугалась и не задрожала при очень сильных соперницах. И по ходу турнира она набирала форму, уверенность и для себя здесь вышла на новый уровень. Но ещё много работы предстоит впереди, чтобы этот уровень подтвердить и усовершенствовать.

— Как раз последний матч Катя играла с Алисой Октябрёвой. Работали ли вы с Алисой? Всё-таки она уже хорошо выступает на взрослом уровне, однако возвращается на юниорские «Шлемы».

— Три года назад Алиса уже играла на «Ролан Гаррос» в полуфинале с Алиной Корнеевой, поэтому понятно, что это игрок очень высокого уровня. На данный момент она стоит около топ-300 в WTA, а это уже очень близко к тому, чтобы попасть в квалификацию взрослого «Шлема».

Причины, по которым она на этот [юниорский] турнир заявилась, я не знаю. Тем не менее очевидно, что это игрок очень высокого уровня. Она молодец и двигается в своём формате.

Я пристально слежу за всеми нашими юниорами с 2021 года, со многими из них мы пересекаемся на сборах, с кем-то работаем лично. Насколько я знаю, Алиса играет и выступает бо́льшую часть времени в Чехии. Так что лично мы не пересекались, только в Париже первый раз увиделись. У нас есть ряд игроков, которые живут и тренируются не в России, но имеют российское гражданство.

— Любопытно про возвращение на юниорский уровень после того, как ты уже начал осваиваться во взрослом туре. Это относится и к Алисе Октябрёвой, и к Ксении Ефремовой, которую Катя Доценко в первом круге переиграла. Влияет ли это как-то на физическую подготовку игрока? И правильный ли это ход – возвращаться с взрослого уровня в юниоры?

— Причины, по которым теннисисты играют по юниорам, достаточно давно участвуя в турнирах взрослых? Это может быть контрактная или имиджевая история. Могут быть какие-то личные предпочтения. Проблем здесь никаких нет, у игроков есть возможность до 18 лет законно играть. И если они это выбирают, значит, турнир просто является частью их подготовки. Он всё равно идёт на пользу.

— Получается, у таких переходов со взрослого уровня в юниоры и обратно нет никаких рисков?

— Когда ты переходишь из юниоров и начинаешь играть на взрослом уровне – вот здесь риски могут быть. Ты должен быть готов и физически, и психоэмоционально, потому что там другой уровень сопротивления. И скорости выше, и, соответственно, каждый матч тебе приходится выкладываться гораздо больше, чем на юниорском уровне.

Ксения Ефремова Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

— Вы в Париже наверняка смотрели матчи наших парней [Марат Салбиев, Савва Рыбкин, Кирилл Филаретов]. Как вам кажется, что не получилось, если учитывать, что они втроём выбыли в первом круге?

— Марат Салбиев прошёл квалификацию, и для него это уже хороший результат. [В основной сетке] он уступил в трёх сетах игроку, который до сих пор участвует, дошёл до полуфинала. То же самое можно сказать и про Кирилла Филаретова. Эти ребята живут и тренируются в Москве. По Савелию Рыбкину знаю немного меньше, так как он сейчас тренируется во Франции, но тоже с русскоязычными специалистами.

Это турнир самого высокого уровня. Здесь собираются лучшие, и, чтобы показать хороший результат, нужно планировать, настраиваться и выходить на пик своей готовности к турниру как физически, так и психологически. Конкретно один матч может и не сложиться. То есть здесь стечение обстоятельств, уровня и готовность самих игроков по всем видам подготовки: начиная с психологической, физической и технико-тактической. Конкретные детали должны разбирать специалисты, работающие непосредственно с игроками.

— Вы были с нашими юниорами на Australian Open в этом году, а теперь побывали на «Ролан Гаррос», и вам есть с чем сравнить. Ваши впечатления: какой турнир оказался комфортнее, лучше по организации для игроков, их команд?

— Мои личные предпочтения: в Австралии совершенно особенная атмосфера. Я пока не был на Уимблдоне и US Open, поэтому могу сравнить только эти два турнира. И в Австралии мне понравилось больше. Особая атмосфера там царит. Во Франции всё немножечко по-другому, но, естественно, это тоже очень крутое событие, на котором хочется участвовать.

— А есть ли в планах Уимблдон и US Open с нашими ребятами?

— Да, но не в этом году. Потому что визовые вопросы занимают время, к ним нужно готовиться и, соответственно, планировать выезд наперёд.